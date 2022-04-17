«Меня невозможно сломить»: актриса Елена Валюшкина — о преодолении трудностей и силе женской энергии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На российском телевидении вышел сериал «Семья», где заслуженная артистка России Елена Валюшкина сыграла одну из главных ролей. Актриса рассказала «Вечерке» о том, как преодолеть тревожность, об отношении к современной киноиндустрии и табу на съемочных площадках.

— В новом сериале вы сыграли роль матери. Что для вас значит семья и какой она вам видится в современном мире?

— Мне уже почти 60 лет. Могу с полной уверенностью сказать, что в том виде, в каком понятие «семья» существовало, его уже нет. Сейчас это просто какой-то редчайший вид, мне кажется, исчезающий. Люди легко расстаются, уходят, предают, живут двойной жизнью. Человек, произносивший слова «и в радости, и в горе», почему-то их забывает. Счастливых семей действительно мало. И нам надо показывать, какой она должна быть на самом деле. Мама, папа, большие семейные обеды, праздники, волнения, звонки. Мама с кастрюльками, с котлетами приехала-уехала, внуки. Такая приятная суматоха должна быть в доме. Она продлевает жизнь, делает ее настоящей.

— В «Семье» поднимается вечная проблема «отцов и детей». Часто ли вам хотелось дать совет своим детям, наставить на истинный путь?

— Конечно, всегда хочется помочь и подсказать. Но в то же время понимаешь, что лучше всего учиться на своих ошибках. Мои дети для меня — главное, и, само собой, я переживаю за их будущее. Хочется, чтобы они не просто плыли по течению, а нашли себя в этой жизни.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

— Скажите, что вам помогает двигаться вперед, несмотря на трудности?

— Я вслух читаю книги в своем «Телеграм»-канале. Сейчас это для меня терапия — отдых для ума и сердца. Я читаю русских классиков. Это другой язык. Начинаешь представлять эпоху. Ты понимаешь, как это будут слушать, с каким удовольствием. И отдача есть — обратная связь. Это такой пинг-понг. Ты реплику отдаешь, а тебе люди возвращают свою эмоцию — хороший взаимообмен энергией. Меня это успокаивает. Так что я и себе помогаю, и людям.

— А почему вы вообще решили этим заняться?

— Все это началось с моего детства, когда мама перед сном, чтобы я засыпала, ставила пластинки: «Бременские музыканты», «Три толстяка», «Оле-Лукойе». И так было каждый вечер. У меня была огромная коллекция этих пластинок. Дальше, когда я пришла в театр, на улице Качалова у нас был Дом радиозаписи. Мы там создавали радиоспектакли. Потом актер Александр Леньков привел меня в озвучку мультфильмов. Еще и детям своим читала. Они под мои сказки засыпали.

Очень упорно я стала заниматься этим, когда начался ковид и все мы сидели взаперти. Зрители увидели первые работы и писали: «Лена, сначала засыпают дети, потом муж, потом засыпаю я. Читайте нам, читайте». Стали заказывать конкретные произведения. Затем один мальчик прислал сообщение, что у него умер папа, и мама парнишки долго не могла заснуть. Оказалось, мое чтение ее успокаивало. Сейчас очень многие в связи с нынешней ситуацией тоже ищут разные способы побороть чувство тревожности.

— Артистам, особенно женщинам, всегда нужно выглядеть безупречно и сохранять энергию для того, чтобы быть востребованными и вызывать восхищение. Вы, несмотря на свою загруженность, излучаете настоящую женскую энергию. Как вам это удается?

— Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. Вот такая жизненная хитрость. Будь это благотворительность или игра на сцене. Даже если ты будешь специально заставлять себя что-то делать, ты все равно получишь удовольствие от работы и результата. К тому же я очень много перетерпела в жизни всякого. А от этого как-то закаляешься, понимаешь, что рассчитывать можно только на себя. Встречаются добрые люди, хорошие друзья, но, в принципе, человек все должен делать сам. У меня были такие ситуации в жизни, из-за которых другие бы сломались уже давно. Спасала только моя личная сила. Я запретила себе быть несчастной.

Кадр из сериала «Семья», 2022

— В культовой музыкальной комедии режиссера Марка Захарова «Формула любви» вы снялись, когда вам был всего 21 год. Вспоминая эти съемки, вы говорили, что испытали невероятный восторг от работы со столь известными советскими актерами. А каково вам сейчас работать с начинающими артистами?

— У нас есть контакт с молодыми артистами, но, конечно, бывают сложности. С какими-то вещами они не справляются. Можно иногда подсказать, легонечко, аккуратненько, чтобы человек понял. Но я не люблю это делать, потому что все-таки на площадке есть режиссер, который все видит, слышит. Естественно, у меня огромный опыт в съемках. Я что-то могу сделать лучше, быстрее, профессиональнее, чем они. Но учеба-то заключается не только в том, чтобы теоретизировать, правильно же? Вот если ты бежишь с хорошим бегуном, с олимпийским чемпионом, так ты будешь стараться от него не отставать. Здесь то же самое. И я раньше тоже смотрела, как работают актеры, что они делают, как готовятся. Я росла в профессиональном плане, глядя на них.

— Как, на ваш взгляд, изменилась киноиндустрия в стране за последние двадцать лет?

— Раньше съемочный день был восемь часов. Не было такого скоротечного сжатого срока. Все было более тщательным — от фотопроб до грима. Сейчас все куда быстрее. На качестве сказывается, но не всегда. Задачи для актеров усложняются: что раньше делалось за восемь дублей, теперь делается за два, поэтому нужно все важные моменты держать в голове и быть ко всему готовым.

— Есть ли у вас какие-то табу в плане съемок?

— У меня есть какие-то вещи, которые я не могу делать. Есть, например, сценарии, которые меня не заинтересуют, режиссеры, к которым я не пойду сниматься. И есть актеры, с которыми не стану играть.

Фото: Из личного архива

— Как вы относитесь к тому, что артистом сейчас может стать каждый?

— Слабую актерскую игру все равно видно. Зритель все понимает. И те продюсеры, которые допускают такой непрофессионализм, серьезно рискуют. Большой минус для картины, для сериала, когда приходит играть человек, потому что он чей-то брат или сват.

— Верите ли вы в какие-то приметы?

— Конечно. Например, когда я выхожу на сцену, обязательно трогаю ее рукой, потому что по ней ходили великие люди, и заряжаюсь, так сказать, энергией от них. Театр — это место, где она хлещет через край. Я уверена, что великие актеры где-то за кулисами, смотрят на это все безобразие, которое мы творим сейчас на сцене. Может быть, недовольны, может быть, радуются, может, чем-то нам помогают. Но то, что в театре есть призраки — я точно вам говорю.

ДОСЬЕ

Елена Валюшкина родилась 8 декабря 1962 года в Потсдаме. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина под руководством народного артиста СССР Виктора Коршунова. С января 1984 года и по настоящее время является артисткой Театра имени Моссовета. Была замужем за актером Александром Яцко, от которого родила двоих детей.

Не только по-русски

Еще в подростковом возрасте актриса решила научиться говорить сразу на нескольких языках. К 15 годам она освоила сразу английский, испанский и французские языки.

Садоводство для души

В свободное время Елена Валюшкина предпочитает заниматься цветами. В ближайшее время планирует высадить горячо любимые розы.

Публичные чтения

В своих социальных сетях актриса радует своих подписчиков чтением детских сказок перед сном. Эта идея пришла Елене Валюшкиной во время пандемии и, по словам артистки, помогла многим справиться с бессонницей и стрессом.

Вышла замуж за преподавателя

Первым мужем артистки стал педагог по актерскому мастерству Леонид Фомин. Он был старше Елены на 15 лет и безумно ее ревновал. По этой причине их брак распался спустя 12 лет. Сохранить с ним дружеские отношения у Елены Валюшкиной не получилось.

Страшный диагноз

Однажды врачи поставили актрисе диагноз — 100-процентное бесплодие. Елена Валюшкина очень хотела иметь детей, поэтому старалась забеременеть всеми возможными способами. «У меня было 16 операций, четыре попытки ЭКО. В пятый раз меня довели до реанимации», говорила актриса. Елена смогла родить своего первенца Василия, а еще спустя шесть лет — дочь Марию.

Секрет молодости

По словам Елены Валюшкиной, отлично выглядеть ей помогают вовсе не косметические средства, а книги и благотворительность. Актриса считает, что благодарность поклонников — лучший эликсир против старости.

Круглая отличница

В школе Елена Валюшкина прекрасно училась, поэтому всегда приносила хорошие отметки. Помимо этого, она успевала посещать художественную студию и танцевальный кружок. К тому же она считалась самой красивой девочкой в классе.