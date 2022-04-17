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Помощь и поддержка — лучшая благодарность

Александр Кудрявцев

Общество
Помощь и поддержка — лучшая благодарность
Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Михайлович Крючков в своей квартире в Басманном районе Москвы / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

17 апреля активисты Молодежной палаты Басманного района посетили одного из участников Великой Отечественной войны, чтобы помочь ему по хозяйству. Корреспондент «Вечернеяй Москвы» присоединился к ребятам.

Виктор Михайлович Крючков встретил нас, как самых дорогих гостей. Прежде, чем приступить к уборке, ветеран усадил нас за стол, чтобы выпить чаю с пирожками и поговорить. Виктор Михайлович рассказал о военных годах. То время он запомнил очень хорошо, несмотря на то, что в 1941 году ему было всего 13 лет.

— Мы с ребятами играли на улице, когда к нам приехали «гонцы». Солдаты раздавали сразу адресно путевки в военкомат. Мой отец отправился на войну, а я пошел работать на завод. Был электриком.

Своими глазами видел, как к нам пригнали первые эшелоны пленных немцев в 1942 году. Мы делали сигнализацию для места, где их держали, — задумчиво рассказывает Виктор Крючков.

Его семья тяжело пережила весть о гибели отца во время Курской битвы. Как только позволил возраст, Виктор Крючков сразу же отправился на службу. Его взяли в 4-ю стрелковую дивизию внутренних войск НКВД. Виктор Михайлович говорит, что окончательно война для него закончилась лишь в 1951 году, когда Прибалтику очистили от бандитских формирований.

— Мы искали их схроны, часто по ночам, и неизбежно попадали в засады. Были ожесточенные бои. Они умело укреплялись, делали несколько выходов из схронов, чтобы их сложнее было окружить, — пояснил Виктор Крючков.

В 1976 году Виктора Михайловича перевели в Москву. Здесь он занимался обеспечением безопасности членов ЦК КПСС. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Сейчас Виктору Михайловичу 94 года. За ним ухаживают родственники и волонтеры из Дома ветеранов. Оказывают помощь и добровольцы из Молодежной палаты.

— Сейчас идет акция «Моем окна ветеранам». Из названия понятно, чем именно мы помогаем. Ветераны, их родственники или социальные службы оставляют заявку, и мы выезжаем на место, чтобы помочь, — пояснил член Молодежной палаты Басманного района Кирилл Ляшков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полина Аржукова, председатель молодежной палаты Басманного района:

— Навещать ветеранов, помогать им даже в таких мелочах, как домашние заботы, — очень важно. Ведь мы не просто моем окна или полы. Мы общаемся, проявляем внимание и заботу. Это самое главное. После каждой встречи видно, как человек преображается. Важно, чтобы о ветеранах помнили. Поэтому мы постоянно проводим подобные акции, созываем молодежь и вместе навещаем их.

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