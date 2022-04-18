Светлана Немоляева: Сцена меня вдохновляет и лечит

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

18 апреля день рождения отмечает народная артистка РФ Светлана Немоляева: ей исполнилось 85 лет. В день юбилея на KION поклонников актрисы ждет премьера мелодрамы «Синдром жизни», где она сыграла главную роль. Накануне события мы связались с прекрасной юбиляршей по телефону.

— Светлана Владимировна, где собираетесь отмечать юбилей?

— На сцене. На 80-летие я играла в спектакле «Бешеные деньги» Александра Солдатова, сейчас предстану в спектакле Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». Я всегда соглашаюсь в день рождения работать. Всю жизнь нахожусь на сцене и в кругу актеров, костюмеров и других людей, имеющих отношение к театру и кино. И мне очень приятно и в этот день быть рядом с ними. И, конечно, отмечаю еще со своей семьей. День рождения праздную каждый год. В нашей семье это традиция. Гастроли всегда в июне-июле, а в апреле нахожусь в родной Москве, что радует.

— Театр наверняка готовит для вас праздничный вечер...

— Как обычно, будет волнительно и хлопотно. Но это всегда тайна... Моя задача — сыграть спектакль. Самый главный духовный подарок для меня в этот день — роль. Театр дает такую возможность, за что я благодарна. В молодости я играла с утра до ночи. Сейчас мне много лет, репертуар становится другим, поэтому особенно ценишь такие подарки.

— Вы продолжаете активно работать. Откуда черпаете силы?

— Сама не знаю. Наверное, мне помогает и лечит сцена. Иду в театр еле-еле, а там, только приоденусь, накрашусь и выхожу на сцену, все меняется. Человека поддерживает любимая профессия. Мне кажется, те люди, которые не хотят уходить на пенсию, просто любят свое дело и боятся с ним расстаться. Есть и те, кто, наоборот, только и ждет, когда их отпустят отдыхать. Мой вариант — первый.

— На какой возраст вы себя ощущаете?

— Точную цифру не назову, но я на возрасте не зацикливаюсь и не страдаю, сколько бы мне ни исполнялось. Кто-то свыше дал такую способность. Это мое счастье. И к тому, что мне уже много лет, я отношусь абсолютно спокойно, философски. Люблю жизнь. Чувствую себя нормально, но немного сникаю, когда достают какие-то болячки. Когда же они проходят — возрождаюсь. Такое у меня житие-бытие. Многие говорят: чему радоваться, годы идут, лучше про них и не вспоминать. Я так не считаю.

— Некоторые женщины скрывают свой возраст...

— Более того, его боятся. Они не защищены, ущемлены и беззащитны, когда на это обращают внимание. А для актеров это вообще трагедия. Некоторые актрисы никак не могут войти в другой мир, перейти от молодых актрис к возрастным, не понимают, как это сделать. Я никогда не испытывала подобных проблем. Помню, когда мне было лет 25, я играла в одном спектакле старуху и получала от этого большое удовольствие.

— А что бы вы пожелали себе?

— Поменьше болеть и чтобы моя семья была здорова и счастлива, и чтобы у брата все было хорошо.

ДОСЬЕ

Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. С 1959 года — ведущая актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского, в 2013 и 2019 годах становилась лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска», в 2012, 2014 и 2019 годах получала премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Народная артистка РСФСР, награждена орденом Почета и орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.