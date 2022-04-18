Психологи столичных семейных центров помогают преодолеть тревогу

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Более 3 тысячам москвичей помогли преодолеть тревожное состояние специалисты столичных семейных центров с начала года. Подробнее об этом рассказывает психолог семейного центра «Берегиня» Екатерина Величкина.

В семейный центр обратилась москвичка Ольга. Ее мама тяжело заболела, из-за чего у женщины появилось навязчивое чувство тревоги за себя и родных, сбился режим сна, стали возникать проблемы на работе и в общении с близкими.

— Я начала бояться за здоровье детей и мужа, изводить этим себя и близких. В каждой жалобе сыновей и супруга — «я устал», «хочу спать», «болит голова» — видела болезнь, убеждала сходить к врачу. Также я решила, что только правильное с моей точки зрения питание сможет обеспечить нам здоровье, поэтому изменила привычный рацион всей семьи. Мы начали ссориться. В таком состоянии трудно выполнять ежедневные дела, — рассказывает Ольга.

Благодаря консультациям психолога Ольге удалось обучиться методам саморегуляции, снизить тревожность, стабилизировать эмоциональное состояние. Специалист в работе с женщиной использовала арт-терапию и упражнения для расслабления, снятия эмоционального и физического напряжения. А чтобы закрепить результат, к занятиям была привлечена семья Ольги.

Положительные изменения она стала отмечать уже через несколько недель: улучшилось настроение, наладился сон.

— Важно научить человека пользоваться необходимыми инструментами для контроля эмоций. В стремительном потоке дел, проблем и переживаний бывает трудно оценить ситуацию. И именно на этом этапе на помощь приходит специалист, способный посмотреть на происходящие объективно и беспристрастно, — говорит психолог.

Комплексный подход к решению проблемы

Если вы испытываете тревогу, специалисты рекомендуют постараться честно ответить на вопрос, что ее запускает. Запишите ваши мысли, чувства и ощущения, связанные с тревогой. Проведите самоанализ, сформулируйте ответы на вопросы:

Когда это началось? Что происходило в этот момент со мной, близкими и родными, что было вокруг?

— Важно понимать, что работа с чувством тревоги включает в себя не один тест, упражнение, методику или подход, а целый комплекс, который направлен на то, чтобы общими усилиями найти выход из тревожного состояния. Нет определенного рецепта, все очень индивидуально, зависит от каждого конкретного случая, — отмечает психолог.

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Советы психолога

Найдите свой способ переключаться

Для одних это могут быть ежедневные привычные дела по дому, другим подойдут занятия спортом, просмотр фильмов или чтение книг. Также снять тревогу помогают прогулки на свежем воздухе.

Практикуйте дыхательные техники

Дыхательные упражнения насыщают кровь кислородом, снижают тревогу и снимают напряжение. Можно использовать упражнение «2 минуты покоя». Примите удобное для вас положение, сделайте глубокий вдох, закройте глаза, выдохните. Повторяйте эти действия не спеша в течение 2 минут. Или попробуйте упражнение «Квадрат»: примите удобную позу, сделайте вдох на 4 секунды, задержите дыхание также на 4 секунды, выдох — тоже 4 секунды и снова задержите дыхание на 4 секунды.

Терапия искусством

Арт-терапия дает возможность выплеснуть негативные эмоции, например, на лист бумаги. Используйте ее, чтобы улучшить свое психологическое состояние. Можно использовать методику, которая называется «Рисуем свою тревогу». Придайте эмоциям, беспокоящим вас, зримый образ и перенесите его на бумагу. Используйте все доступные художественные средства: краски, карандаши, фломастеры, ручки. Никаких правил того, каким должно быть изображение, нет. Главное — получившийся рисунок должен передавать ваши эмоции и чувства. Затем можно уничтожить изображение, тем самым освобождая себя от негативных переживаний, а можно изменить рисунок, придать ему другую форму, добавить другие цвета. И это будет уже другая ваша эмоция.

Выделяйте время на общение с близкими

Не стоит забывать, что позитивное, качественное общение вызывает положительные эмоции и улучшает общее психологическое состояние. Проводите больше времени со своими друзьями и близкими: ходите друг к другу в гости, играйте в настольные игры, гуляйте вместе в парке.

Помните, что просить о помощи не стыдно

Если вам не удается самому справиться с тревогой и она становится неотъемлемой частью повседневной жизни, следует обратиться к психологу. Специалисты семейных центров готовы оказать помощь и поддержку, разобраться в ситуации, посмотреть на проблему с разных сторон и найти способ решения проблемы.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций поддержки семьи и детства: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Они предоставляют поддержку семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую поддержку и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.