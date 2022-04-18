Московские психологи рассказывают об эффективности групповых консультаций

Фото: Рexels / cottonbro

У человека всегда есть потребность общаться с другими людьми, проводить время в компании, в кругу друзей. Люди тяготятся одиночеством, скучают друг по другу, а рядом с единомышленниками возникает чувство безопасности и защищенности. В такой совместности есть целительный потенциал. Но если близких нет рядом, где в этом случае можно найти тех, кто сможет услышать тебя и поддержать? О том, какую опору дает специально собранная группа и в чем смысл групповой терапии, подробно рассказала специалист Московской службы психологической помощи Елена Графская.

По словам психолога, на групповых терапевтических встречах исследуются и обсуждаются две области опыта:

Все, что касается недостатка и поиска ресурсов личности, лучшего понимания себя. Это и вопросы самооценки, неуверенности в себе, и трудности в принятии решений, страх будущего, чувство личной несостоятельности, поиски призвания. Проблемы взаимоотношений с другими. Здесь идет речь о сложностях в установлении доверительного контакта, о замкнутости, парадоксальном избегании общения, о конфликтах в семье или на работе, поиске партнера, последствиях психологического и других форм насилия, в том числе семейного. И это далеко не полный перечень: тем действительно много.

Новый опыт: я и другие

— В терапевтической группе постепенно складываются особые условия, в которых первоначально незнакомые люди, обычно это 8–12 человек, узнают что-то новое о себе и окружающих. Участники получают шанс прожить опыт уникальных личных изменений в присутствии других, — объясняет психолог.

Значимая роль в этом процессе отводится психологу — ведущему группы. В то же время бесценным является опыт, когда, например, после предварительной весьма непростой коммуникации кто-то в конце встречи говорит своему визави: «Сегодня ты был для меня терапевтом, я тебе благодарен».

Есть особые правила

Участие в терапевтической группе — дело непростое, это настоящая честная работа. Важно, чтобы состав группы был полным и постоянным, присутствие и активность на встречах являются обязательными условиями эффективности подобного взаимодействия.

Случается, что некоторые участники выходят из процесса, покидают сообщество. Такие ситуации отражаются на групповой динамике: людям приходится восстанавливать необходимые условия и границы своей деятельности, многие переживают определенные чувства, в том числе обиду, огорчение, гнев, грусть, разочарование или тревогу из-за произошедшего.

Чтобы минимизировать риски, перед началом группы ведущий психолог проводит собеседование с желающими. На нем проясняются цели, с которыми человек идет на такой формат терапии. Кроме того, проводится информирование об условиях и правилах участия.

Принцип «здесь и теперь»

Участники терапевтической группы говорят о том, что с ними происходит и их задевает, интересует, тревожит, злит, обескураживает, возмущает.

— Эмоции похожи на путеводную нить в лабиринте событий, держась которой, мы можем что-то понять о себе, ситуации и других людях здесь и теперь, — подчеркнула специалист.

Если вы хотели бы преодолеть трудности в сфере межличностных отношений либо у вас есть потребность лучше узнать себя, обратитесь за поддержкой к специалистам Московской службы психологической помощи. Кроме того, в территориальных отделах учреждения проводятся наборы в психотерапевтические группы.

Также вы можете стать участником тематических вебинаров. Так, 20 апреля в 10:30 состоится онлайн-встреча «Уверенное поведение». Психолог расскажет, как спокойно воспринимать критику, оставаться собой, раскроет секреты уверенного и непринужденного общения.

Также в круглосуточном режиме работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), 8 (495) 051 (для мобильного), и чат психологической поддержки. Подробности на сайте https://msph.ru/.