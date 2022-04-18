Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские психологи рассказывают об эффективности групповых консультаций

Павел Гриднев

Общество
Московские психологи рассказывают об эффективности групповых консультаций
Фото: Рexels / cottonbro

У человека всегда есть потребность общаться с другими людьми, проводить время в компании, в кругу друзей. Люди тяготятся одиночеством, скучают друг по другу, а рядом с единомышленниками возникает чувство безопасности и защищенности. В такой совместности есть целительный потенциал. Но если близких нет рядом, где в этом случае можно найти тех, кто сможет услышать тебя и поддержать? О том, какую опору дает специально собранная группа и в чем смысл групповой терапии, подробно рассказала специалист Московской службы психологической помощи Елена Графская.

По словам психолога, на групповых терапевтических встречах исследуются и обсуждаются две области опыта:

Все, что касается недостатка и поиска ресурсов личности, лучшего понимания себя. Это и вопросы самооценки, неуверенности в себе, и трудности в принятии решений, страх будущего, чувство личной несостоятельности, поиски призвания. Проблемы взаимоотношений с другими. Здесь идет речь о сложностях в установлении доверительного контакта, о замкнутости, парадоксальном избегании общения, о конфликтах в семье или на работе, поиске партнера, последствиях психологического и других форм насилия, в том числе семейного. И это далеко не полный перечень: тем действительно много.

  • Новый опыт: я и другие

— В терапевтической группе постепенно складываются особые условия, в которых первоначально незнакомые люди, обычно это 8–12 человек, узнают что-то новое о себе и окружающих. Участники получают шанс прожить опыт уникальных личных изменений в присутствии других, — объясняет психолог.

Значимая роль в этом процессе отводится психологу — ведущему группы. В то же время бесценным является опыт, когда, например, после предварительной весьма непростой коммуникации кто-то в конце встречи говорит своему визави: «Сегодня ты был для меня терапевтом, я тебе благодарен».

  • Есть особые правила

Участие в терапевтической группе — дело непростое, это настоящая честная работа. Важно, чтобы состав группы был полным и постоянным, присутствие и активность на встречах являются обязательными условиями эффективности подобного взаимодействия.

Случается, что некоторые участники выходят из процесса, покидают сообщество. Такие ситуации отражаются на групповой динамике: людям приходится восстанавливать необходимые условия и границы своей деятельности, многие переживают определенные чувства, в том числе обиду, огорчение, гнев, грусть, разочарование или тревогу из-за произошедшего.

Чтобы минимизировать риски, перед началом группы ведущий психолог проводит собеседование с желающими. На нем проясняются цели, с которыми человек идет на такой формат терапии. Кроме того, проводится информирование об условиях и правилах участия.

  • Принцип «здесь и теперь»

Участники терапевтической группы говорят о том, что с ними происходит и их задевает, интересует, тревожит, злит, обескураживает, возмущает.

— Эмоции похожи на путеводную нить в лабиринте событий, держась которой, мы можем что-то понять о себе, ситуации и других людях здесь и теперь, — подчеркнула специалист.

Если вы хотели бы преодолеть трудности в сфере межличностных отношений либо у вас есть потребность лучше узнать себя, обратитесь за поддержкой к специалистам Московской службы психологической помощи. Кроме того, в территориальных отделах учреждения проводятся наборы в психотерапевтические группы.

Также вы можете стать участником тематических вебинаров. Так, 20 апреля в 10:30 состоится онлайн-встреча «Уверенное поведение». Психолог расскажет, как спокойно воспринимать критику, оставаться собой, раскроет секреты уверенного и непринужденного общения.

Также в круглосуточном режиме работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), 8 (495) 051 (для мобильного), и чат психологической поддержки. Подробности на сайте https://msph.ru/.

Читайте также:
помощь общение с людьми Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте