Экскурсии проводят муниципальные депутаты

Фото: Артем Житенев

18 апреля в Северо-Западном округе столицы в рамках Дней исторического и культурного наследия прошла акция «Поддержи российскую культуру», в которой приняли участие местные депутаты муниципальных округов.

Старт мероприятий в СЗАО дал депутат муниципального округа Хорошево-Мневники Тамара Шорина, которая подготовила и провела интересную экскурсию по территории храма Троицы Живоначальной.

— Несмотря на то, что Хорошево-Мневники в масштабах города молодой район, сегодня здесь находятся порядка двадцати исторических памятников, стел и монументов. А самым древним сооружением на территории района является храм Троицы Живоначальной. Его строительство было завершено в 1598 году, — рассказывает Тамара Шорина.

Участников этой увлекательной и полезной прогулки собралось немало — несколько десятков человек, которые с интересом слушали экскурсовода. Москвичка Наталья Федорова живет в Хорошево-Мневниках с рождения, но, по ее словам, многого о своем районе ранее не знала.

— Я человек, который неплохо знает историю своей страны и родного города, но постоянно открываю для себя какие-то новые удивительные факты. Поэтому стараюсь не пропускать мероприятия, которые проводятся в рамках Дней исторического и культурного наследия, — говорит она. — А представьте себе, как полезны такие экскурсии тем, кто недавно переехал в наш район или город.

Кстати, в этот же день на прогулку в усадьбу Братцево пригласил москвичей и гостей города депутат муниципального округа Южное Тушино Денис Будкин. А об истории дворянской усадьбы Покровское-Стрешнево во время экскурсии рассказал глава одноименного муниципального округа Павел Черкасов.

Напомним, чтобы стать участником мероприятий, проводимых в рамках Дней исторического и культурного наследия необходимо зарегистрироваться на портале «Узнай Москву».

СПРАВКА

В этом году в Москве Дни культурного и исторического наследия проходят в 22-й раз. В рамках проведения мероприятия, с 18 апреля по 31 мая, можно бесплатно посетить городские музеи, исторические усадьбы, памятники архитектуры, побывать на экскурсиях.