Олимпийские фигуристы провели мастер-класс для ребят из проекта «Давай ДруЖИТЬ!»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В Москве уже третий год подряд реализуется социальный проект «Давай ДруЖИТЬ!». В этом году одной из его участниц стала воспитанница семейного центра «Коптево» 11-летняя Полина. Девочка мечтала о мастер-классе по фигурному катанию. На желание подростка откликнулась одна из коммерческих компаний, девелопер спорткомплекса «Чкалов Арена». Девочка отправилась на занятие к заслуженным мастерам спорта по фигурному катанию, участникам и призерам олимпиад Александру Энберту, Максиму Маринину и Игорю Чудину. Вместе с девочкой в мастер-классе приняли участие ее друзья — ребята из центра для детей-сирот «Полярная звезда», а также подопечные разных семейных центров. Всего к активности на ледовой арене присоединилось 16 детей.

Ледовая сказка в апреле

Всю зиму 11-летняя Полина проводила на катке, она только начала осваивать новый вид спорта. Девочка всегда завороженно смотрела на тех, кто умеет изящно и уверенно держаться на коньках. Полине также хотелось исполнять разные трюки, научиться лучше кататься. Ее воспитывает только мама, семья живет скромно. Когда девочку спросили о ее мечте, она сразу рассказала, что хотела бы попасть на мастер-класс по катанию на коньках.

На эту мечту Полины откликнулись компания, которая организовала для Полины и ее друзей мастер-класс со знаменитыми фигуристами. Полина и еще 15 детей из других семейных центров Москвы и центра для детей-сирот «Полярная звезда» отправились на занятие к олимпийскому чемпиону Максиму Маринину, бронзовому олимпийскому призеру Александру Энберту и призеру всероссийских и международных турниров по фигурному катанию на коньках, участнику крупнейших ледовых шоу Игорю Чудину.

— Когда мы узнали, что мечту Полины исполнят, мы были очень рады! До последнего не могли поверить, что это случилось с нами, и с нетерпением ждали мастер-класса. Полина волновалась, как все пройдет. Она уже умеет стоять на коньках, но хотела бы научиться делать красивые трюки и чувствовать себя уверенно на катке, — сказала Марина, мама Полины.

Мастер-класс с известными фигуристами прошел в многофункциональном спорткомплексе «Чкалов Арена». Полина вместе с другими ребятами на катке обучалась первым азам движения: фонарик, циркуль, выпад. Тренеры показали, как правильно падать и держать корпус. Ребята занимались почти два часа.

— Я в восторге. Мы приехали заранее на арену, я не хотела опаздывать и в самом начале чувствовала волнение. Но как только я познакомилась со спортсменами и вышла на лед, сразу стала ощущать спокойствие и уверенность. Чувствовала энергию и поддержку от всех, кто присутствовал. Мне понравилось учить движения, я представляла себя фигуристом на арене перед зрителями. У меня столько сил и вдохновения! Это так приятно, когда твои мечты сбываются. Спасибо всем! — сказала Полина.

Каждому участнику спортсмены уделяли внимание и помогали в первых шагах на льду. Всем ребятам подарили толстовки с эмблемой «Чкалов Арена» на память об этом дне. Родители и ребята благодарили Полину за то, что они тоже вместе с ней смогли прикоснуться к ледовому искусству на коньках.

— Участвовать в мероприятии такого плана особенно приятно. Надеюсь, что мы помогли ребятам сделать первый шаг к их мечте и они продолжат заниматься фигурным катанием. Очень рад вновь оказаться на льду «Чкалов Арены», качество которого я, как профессиональный спортсмен, оценил по достоинству, — сказал олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по фигурному катанию Максим Маринин.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Первые шаги в фигурном катании

С 10-летней Ксенией, подопечной семейного центра «Зеленоград», индивидуально занимался Максим Маринин. Он бережно учил девочку держаться на льду, и к концу мастер-класса Ксения уже вышла на лед самостоятельно.

— Хочу сказать большое спасибо Максиму Маринину! Он очень талантливый и интересный человек. Я не очень хорошо катаюсь на коньках, но Максим проявил огромное терпение и научил меня уверенно держаться на льду. Кататься вместе с ним было одно удовольствие, — поделилась девочка.

Подростки Даша и Максим из семейного центра «Зеленоград» уверенно стояли на коньках и всю тренировку проводили под руководством Игоря Чудина и Александра Энберта. В конце мастер-класса положительные эмоции ребят переполняли.

— Огромное спасибо центру за прекрасное мероприятие! Максим вернулся домой с морем впечатлений и позитивных эмоций. Ему особенно понравился лед, обучение элементам фигурного катания, встреча с олимпийским чемпионом Максимом Марининым. Сын вдохновился, чтобы постоянно заниматься спортом, — поделилась впечатлениями мама 13-летнего Максима.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Впечатления детей

Проект «Давай ДруЖИТЬ!» помогает ребятам исполнять мечты, быть уверенными и получать поддержку от более взрослых и опытных специалистов. Ребята из Центра содействия семейному воспитанию также смогли присоединиться к тренировке с известными спортсменами.

К концу занятия ребята, которые ни разу не стояли на коньках, уже уверенно выполняли легкие элементы фигурного катания.

— Теперь я умею кататься не только на роликах, но и на коньках, — поделилась Снежана.

— Я в полном восторге! Если будет возможность, то с радостью поеду еще. Мне так понравилось, что я решила записаться в секцию по фигурному катанию, — рассказывает воспитанница Соня.

— Было круто! Я уже когда-то каталась на коньках, поэтому на лед встала уверенно. Но узнала много нового о технике торможения. Так совпало, что у Александра Энберта был день рождения, мы с радостью поздравили его. Так приятно, что свой праздник он провел с нами, — поделилась впечатлениями Анастасия.

После катания ребят пригласили на ужин с десертом. Возвращаясь в центр, дети бурно обсуждали поездку — они благодарят организаторов и спортсменов за мастер-класс.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Зайцева, начальник Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних столичного Департамента труда и соцзащиты:

— Мы часто получаем предложения от неравнодушных москвичей, которые хотят чем-либо помочь воспитанникам из центров для детей-сирот. Хотя город обеспечивает ребят всем необходимым, но что им действительно нужно — это друзья и семья. Поэтому так важен для нас проект «Давай друЖИТЬ!», который помог уже большому количеству подростков из центров содействия семейному воспитанию исполнить мечты, завязать новые знакомства, обрести постоянных наставников. Встреча с людьми, добившимися успеха в своей сфере, может стать для ребенка мощным мотиватором на пути к достижению целей. Поэтому мы очень благодарны фигуристам за интерес к проекту и внимание к нашим воспитанникам, а также большое спасибо компании — они организовали для ребят настоящий праздник.

КСТАТИ

Если вы хотите принять участие в проекте — провести мастер-классы или серию активностей для детей, стать социальным волонтером или наставником, пишите на почту nastavniki@dobrayamoskva.ru или заполните специальную форму на сайте.