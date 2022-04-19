Лабораторное оборудование не будет простаивать

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В период пандемии количество лабораторного оборудования для проведения тестов на коронавирус в Москве значительно увеличилось. Заместитель руководителя Центра лабораторных исследований департамента здравоохранения столицы Егор Слуцкий рассказал «Вечерней Москве», как используется это оборудование сегодня, когда заболеваемости значительно снизилась и пандемия отступила.

— Что изменилось в Центре лабораторных исследований с приходом пандемии COVID-19?

— Одним из достоверных методов определения возбудителя коронавирусной инфекции в начале пандемии было ПЦР-исследование. При этом исторически во всем мире ПЦР исследования не использовались как срочные и скрининговые, поэтому с приходом пандемии пришлось экстренно перестраивать работу. Если сравнивать объемы ПЦР-исследований до пандемии с объемами исследований в пиковые периоды пандемии, то могу сказать, что их число увеличивалось в 90–100 раз.

Мощности лабораторий были недостаточными для обеспечения выполнения прогнозируемого количества исследований. Департамент здравоохранения Москвы внес неоценимый вклад для увеличения мощностей лабораторий для проведения увеличенного объема ПЦР-исследований. Так, в Центре лабораторных исследований департамента здравоохранения Москвы (ДЦЛИ) закупили новое современное оборудование.

Кроме того, произошло расширение помещений для ПЦР-лабораторий. Новые площади привели в соответствие с санитарными правилами, установили новые системы вентиляции, системы кондиционирования, линии электропитания для нового оборудования. Это огромный объем работы, без которой мы не смогли бы выйти на прогнозируемый объем исследований.

— В чем технически заключается ПЦР-исследование? Какое оборудование для этого необходимо?

— ПЦР-исследование можно разделить на два этапа. Первый — это выделение нуклеиновых кислот из поступающего биоматериала. Город сделал упор на автоматизацию этого процесса, было поставлено достаточное количество оборудования для выделения ДНК и РНК. Второй этап — это непосредственно проведение амплификации и оценка результатов реакции. Городом был закуплен большой объем необходимого оборудования.

В ДЦЛИ поставили как приборы для автоматического выделения нуклеиновых кислот, так и анализаторы для проведения самой амплификации (амплификаторы). Более того, не следует забывать, что город в кратчайшие сроки реализовал и программное обеспечение для регистрации направлений и внесения результатов на ПЦР и ИХЛА исследования пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в единый лабораторный сервис, включивший как городские, так и частные и федеральные учреждения.

Это позволило городу иметь единую актуальную базу всех жителей с диагнозом «коронавирусная инфекция» в Москве, а врачам медицинских организаций, подведомственных ДЗМ, своевременно отслеживать полученные результаты, видеть историю результатов пациента и оказывать необходимую помощь в кратчайшие сроки.

— Как сейчас используется закупленное для ПЦР-тестирования оборудование?

— Сегодня заболеваемость снизилась. Отмечу, что все вложения со стороны города не прошли впустую. Они в любом случае себя оправдали, потому что заболеваемость в Москве была очень высокой, и столица с достоинством приняла все вызовы и вышла победителем из этой борьбы.

Кроме того, оборудование, поставленное для этапа выделения нуклеиновых кислот, и сами амплификаторы в настоящий момент используются для других ПЦР-исследований, например, для определения вируса гепатита или возбудителей ИППП — пул задач разнообразный. Коронавирус подстегнул развитие ПЦР-направления, возможен пересмотр технологических возможностей по сравнению с «доковидной эпохой». Отечественные производители ПЦР-наборов тоже получили очень полезный опыт и нарастили мощности.

ПЦР-диагностика является перспективным направлением лабораторной диагностики, так как позволяет в короткий срок определить патогенный микроорганизм из любого биологического материала. Доступность данного метода может позволить обследовать москвичей в периоды сезонных заболеваний (грипп, ОРВИ, кишечные инфекции) в кратчайшие сроки.

Так же благодаря, полученному парку лабораторного оборудования, ДЦЛИ уменьшил сроки выполнения по текущим нековидным исследованиям. Например, сроки выдачи результата исследования на определение вируса гепатита сократились вдвое: с 48 часов до 24 часов.

— Для тестов на антитела также было закуплено оборудование. Для чего еще оно может использоваться, кроме определения антител к коронавирусу?

— Город также закупил ИХЛА-анализаторы для определения антител к белкам вируса в крови у человека. В настоящее время по данным видам исследования также наблюдается снижение. Для этих анализаторов помимо реагентов для определения специфических антител к коронавирусу доступны и другие аналиты: антитела к сифилису, гепатитам B, C, ВИЧ, половые гормоны, гормоны щитовидной железы, витамин D, онкомаркеры, маркеры сахарного диабета. ДЦЛИ уже сейчас переключает некоторые исследования на эти анализаторы. Данные аналитические системы также будут задействованы для выполнения других видов исследований.