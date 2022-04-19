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«Готова бежать сквозь огонь»: актриса Вероника Мохирева — о принципах и музыкальной карьере

Татьяна Еременко

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Готова бежать сквозь огонь»: актриса Вероника Мохирева — о принципах и музыкальной карьере
Кадр из сериала «Пассажиры. Последняя любовь на Земле»: Вероника Мохирева в роли невесты / Фото: Пресс-служба видеосервиса START

Второй сезон сериала «Пассажиры. Последняя любовь на Земле» начал выходить в апреле на видеосервисе START. Сразу две роли в проекте сыграла Вероника Мохирева. Актриса рассказала «Вечерке» об испытаниях на съемках, современной молодежи и эпатаже.

— Вероника, каким получился новый сезон «Пассажиров»?

— Я снималась только в одной серии. Зато сыграла сразу две роли — сестер-близняшек Юлю и Милу, которые не могут поделить свою любовь. Основная линия, строящаяся вокруг персонажей Сергея Гилева и Ани Чиповской, — драматичная, мелодраматичная. Мой персонаж вносит в историю иронию и легкость, добавляет контраста и объема.

— Чем памятны съемки?

— Например, я снималась в свадебном платье на улице уже в минусовую температуру. Это было испытанием.

«Готова бежать сквозь огонь»: актриса Вероника Мохирева — о принципах и музыкальной карьере Фото: Из личного архива

— Кстати, есть что-то, чего вы точно не станете делать на площадке?

— Мне важно самой проходить через все, что происходит с моим персонажем, чтобы лучше его почувствовать. Недавно мы снимали сцену, в которой я должна была бежать сквозь пожар. На площадке был дублер, который делал сложные трюки, но я хотела сделать это сама. В общем, если надо научиться скалолазанию, вправлять вывих, лечить человека, изучить травы, что-то еще — я готова.

— После сериала «Топи» очевидно, что у вас нет табу и на откровенные сцены. Вы считаете, это естественно для актеров?

— Да, думаю, границ в этом плане у артиста не должно быть. В таких сценах у актера происходит некое принятие себя, своего тела. Но это не должно быть просто ради эпатажа. Обнажение должно быть оправданным. Иначе я не пойду на это. Вот единственное мое условие.

— Как выбираете роли?

— Когда ты молодой артист, тебе дорог любой опыт в театре, в кино. Важно просто понять, как тебе работать. Зачастую рассматриваешь сценарии, которые оставляют желать лучшего. Но когда ты уже имеешь возможность выбирать и строишь карьеру, расширяя границы своего диапазона, очень важно понимать, какие сценарии раскроют тебя как профессионала и человека. Теперь, если я вижу, что предложенный сценарий недостаточно глубок, не затрагивает важные темы, — думаю, либо какие изменения предложить, либо как вежливо отказаться.

«Готова бежать сквозь огонь»: актриса Вероника Мохирева — о принципах и музыкальной карьере Фото: Из личного архива

— Ваш кинодебют состоялся в сериале «Бывшие». Чем он запомнился?

— Прежде всего моя первая эпизодическая роль была с уже крупной актрисой Любовью Аксеновой. Надо сказать, она удивительно многогранная личность. И мне было важно, что я, маленькая и неопытная, работаю с ней в одной сцене. Второй момент: я поняла, как быстро все течет в кино, какой скоростью реакции надо обладать. Если внимательно наблюдать за своими партнерами, всегда можно у них чему-то научиться, набраться опыта.

— Вы продолжаете участвовать в спектаклях?

— Да, играю в «Центре драматургии и режиссуры», художественным руководителем которого сейчас является Владимир Панков — мой мастер курса в ГИТИСе.

— Ради учебы отказались от телепроекта «Голос»?

— Да, решила, что фундаментальное образование мне нужнее. А «Голос» пришел через несколько лет. В прошлом году в этом проекте я дошла до «Поединков» (этап, когда наставники выбирают из двух вокалистов одного. — «МВ»).

— Сейчас участвуете в двух музыкальных проектах?

— В моем проекте ERONIKA и в группе Spokan Girls. ERONIKA — моя музыкальная вселенная, мое альтер-эго. Звучит, конечно, амбициозно. Но своим музыкальным творчеством я пропагандирую то, что любая личность многогранна и в каждом живут разные характеры, типажи, поэтому нам и нравится разная музыка — сегодня одна, завтра другая. Я стараюсь понять, что есть человек, и объединить в своих выступлениях философию, моду, фотографию, театр, кино и, конечно же, музыку.

Spokan Girls — более театральный проект, основанный на музыке. Это перформанс, в котором мы рассказываем различные истории с помощью фолка, этно, неоклассики, акапельного звучания с перкуссионными инструментами, аранжировок в стиле барокко...

«Готова бежать сквозь огонь»: актриса Вероника Мохирева — о принципах и музыкальной карьере Фото: Из личного архива

— Завершить разговор хочу вопросом про ваше детство. Каким оно было в 1990-х, я знаю, а как в нулевых?

— У меня есть сестра, которая на десять лет старше. Сравнивая наши впечатления, могу сказать, что мое детство прошло в изобилии. Но при этом у меня не было «общепринятого» детства — я всю жизнь занималась искусством. Предпочитала лишний раз поиграть на фортепиано, чем погулять во дворе. У меня были репетиции, концерты и прочее. И я об этом не жалею. Если же говорить об условиях, в которых оно проходило, тут все немного сложнее. Мне кажется, во многом поколение нулевых свободнее, но и закрепощеннее.

Поясню. У нас было очень много вариантов того, как развиваться, куда сходить, что съесть, с кем быть. Такие фундаментальные вопросы решались очень быстро с огромной вариативностью. То есть ты можешь найти себя везде. Но от изобилия теряешься. Поэтому зачастую у нашего поколения есть апатия, неприятие своего выбора, непонимание своего места в жизни. Недавно разговаривала с девушкой, которая младше меня лет на семь. И мне было странно ощущать, насколько эта разница в возрасте существенна.

Когда человек говорит тебе: «Зачем мне читать художественную литературу, если я могу сэкономить время и посмотреть видео в интернете?» А я понимаю, что для меня всегда был важен сам процесс. Новое поколение гонится за результатом.

ДОСЬЕ

Вероника Мохирева родилась 19 декабря 1998 года в Екатеринбурге. С детства занималась музыкой, участвовала в международных конкурсах. После школы поступила в ГИТИС на курс Владимира Панкова. В кино дебютировала в сериале «Бывшие». Сейчас в ее фильмографии 10 проектов, включая «Топи», «Зеленый мэр» и другие.

Любимый город

На вопрос, в какое место в России стоит поехать, чтобы восполнить энергию, Вероника отвечает — в Санкт-Петербург: это город художников, музыки, вечной архитектуры и свободы. А еще актриса любит гулять по московским бульварам — Чистопрудному, Рождественскому. Такие прогулки тоже «заряжают» и успокаивают ее. Также любит посещать родной город Екатеринбург, «место силы и культурный центр».

«Неуд» за поведение

Кстати, Вероника окончила школу с золотой медалью. Кроме прочего, отлично владеет английским и французским. А за поведение девушке часто делали выговоры.

Спортивный подход

Всем физическим нагрузкам Вероника предпочитает бег, горные лыжи и бикрам-йогу. От обычной йоги последнюю отличает то, что упражнения делают в жарком помещении, около +40 градусов, с повышенной влажностью. Комплекс состоит из 26 асан (положений тела) и двух дыхательных упражнений.

Играла клоуна

Первой ролью Вероники в театре была Ассоль в мюзикле «Алые паруса» режиссера Кирилла Стержнева в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии. Во время учебы в ГИТИСе, на курсе Владимира Панкова, сразу стала играть в спектаклях «Центра драматургии и режиссуры». Первая роль — клоун в спектакле «Дом актера».

В одном кадре с Мэрил Стрип

Если бы можно было выбирать любого артиста в партнеры, Вероника мечтала бы оказаться в одном проекте с Мэрил Стрип или Марлоном Брандо, который нравится ей по типажу и мужской энергии. Жаль, с ним на одной площадке ей не оказаться, а вот со Стрип — кто знает? Из российских актрис Вероника хотела бы поработать с Маргаритой Тереховой и Аллой Демидовой.

Как героиня сказки

Любимой книжкой у Вероники в детстве была история шведской писательницы Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок». Актриса признается, что сама была такой же необычной и гиперактивной, как героиня произведения.

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