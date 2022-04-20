Названы самые частые ошибки при составлении резюме

Фото: Pexels

Эксперты рынка труда назвали самые частые ошибки при составлении резюме. О них «Вечерке» рассказала эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова.

Очень часто специалисты по подбору персонала сталкиваются с тем, что резюме не отражает профессионализм кандидата. Его качества раскрываются только на собеседовании.

— Из-за этого вы можете получить отказ. Поэтому сильные стороны нужно отражать сразу в резюме, — отмечает Зулия Лоикова.

Ошибка № 1. Неправильная шапка

В анкете должна быть указана четкая должность, на которую вы претендуете.

— На сайтах по поиску работы используют те же алгоритмы, что и в любых других поисковиках. Рекрутер вводит название конкретной должности и открывает список кандидатов. Если вы неправильно укажете ее, резюме не отобразится, — говорит Зулия Лоикова.

Так, не стоит писать «администратор соцсетей», лучше более популярный синоним — «SMM-менеджер». А если хотите быть коммерческим директором, не пишите: «руководитель отдела продаж».

Ошибка № 2. Не указывать достижения

Специалисту необходимо указать свои достижения в прежних компаниях.

— Опишите, каких показателей вы успели достичь, с помощью каких инструментов, — говорит Лоикова. — Часто рекрутер на собеседовании спрашивает о самых значимых достижениях, а кандидат теряется.

Ошибка № 3. Не соответствует действительности

Не стоит обманывать насчет своего опыта. Профессиональный кадровик быстро вычислит ложь.

— С приходом пандемии собеседования стали проходить онлайн. И участились случаи, особенно в IT-сфере, когда HR-специалист беседует по видеосвязи с одним человеком, а на работу выходит другой. Появились люди, которые за деньги проходят собеседования за других, помогая получить высокооплачиваемую должность, — говорит эксперт.

В такой ситуации есть риск попасть в черный список кандидатов.

— У HR-специалистов есть чаты, мы обмениваемся информацией. И из-за обмана в будущем вам будет сложнее найти работу.