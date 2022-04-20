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Помощь рядом: как работают специалисты по трудоустройству центра «Профессионал»

Павел Гриднев

Общество
Помощь рядом: как работают специалисты по трудоустройству центра «Профессионал»
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столичном учебном центре «Профессионал» москвичам предлагают пройти курсы повышения квалификации или освоить новую профессию. Каждому выпускнику помогают справиться с неуверенностью, возможными барьерами и найти работу. В 2021 году в рамках городских программам поддержки граждан в центре прошли переподготовку более 7 тысяч человек.

В трудоустройстве выпускникам помогают профессиональные карьерные консультанты. В среднем каждый специалист проводит до 80 встреч в месяц. К ним могут обратиться слушатели, которые проходят обучение в данный момент, или те, кто уже окончил курсы и готов приступить к работе. Чаще всего помощь требуется соискателям без опыта или тем, кто решил сменить профессиональную сферу. Также трудности нередко возникают после длительного перерыва в работе.

О возможности получить поддержку в трудоустройстве слушатели узнают в процессе обучения. В каждой группе проходят мастер-классы. На них консультанты разбирают типичные ситуации, рассказывают, с чего следует начать, где искать вакансии, как подготовиться к встрече с работодателем и отвечать на каверзные вопросы.

Некоторые слушатели, воспользовавшись советами специалистов, действуют самостоятельно. Другие, наоборот, понимают, что справиться самим будет сложно, и сразу записываются на индивидуальную встречу.

— После встречи с карьерным экспертом появилось понимание, как нужно действовать при поиске работы, а главное — с чего начать. Теперь я приступаю к поиску с составления портрета идеальной для себя вакансии, поэтому уверена, что найду максимально подходящее место работы, — поделилась Лариса Жмурова, выпускница «Профессионала».

Индивидуальная встреча по трудоустройству занимает около часа. Вместе со специалистом можно составить личный трек развития карьеры, понять свои сильные стороны и причины неудач, подобрать подходящие вакансии, детально проработать резюме, подготовиться к собеседованию.

Обратившийся за помощью человек проходит несколько консультаций с карьерным экспертом. Соискатель сам выбирает наиболее подходящий для себя формат. Первая встреча обычно проходит очно, а последующие можно организовать по телефону. Таким образом, карьерный консультант сопровождает человека на каждом этапе трудоустройства. Благодаря профессиональной помощи процесс сокращается в несколько раз.

— На мастер-классе по трудоустройству я узнал о возможности поработать индивидуально с карьерным консультантом. Это поможет мне значительно сократить время поиска работы. Я уже побывал на первой встрече. Теперь мой план — скорректировать резюме под несколько заинтересовавших меня вакансий. Мое обучение по управлению перевозками заканчивается 16 мая. Надеюсь, к этому времени уже пройду все собеседования и сразу выйду на работу, — рассказал Сергей Кравченко, слушатель учебного центра.

О ЦЕНТРЕ

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Желающим попасть на курсы необходимо обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет, а также члены малоимущих семей с детьми. Связаться с сотрудниками можно по телефону +7 (495) 260-52-89 или написать на почту eduprof@social.mos.ru.

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