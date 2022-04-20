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В центрах госуслуг доноры России могут оформить ежегодную выплату

Марьяна Шевцова

Общество
В центрах госуслуг доноры России могут оформить ежегодную выплату
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Национальный день донора «Мои Документы» рассказали о возможностях для москвичей, которые безвозмездно сдают кровь во благо здоровья и жизни других людей.

В любом центре госуслуг граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, могут оформить ежегодную денежную выплату. Для подачи заявления необходимо взять паспорт и удостоверение о награждении соответствующим нагрудным знаком. Срок предоставления государственной услуги — 10 календарных дней.

Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», «Почетный донор Москвы» и зарегистрированные по месту жительства в столице, могут оформить карту москвича с правом на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси), пригородных электропоездах, наземном транспорте Московской области. Владельцам карт также предоставляются скидки во многих магазинах и предприятиях Москвы и области.

Подать заявление на изготовление карты москвича можно в любом удобном столичном центре госуслуг «Мои Документы». Карта будет изготовлена в течение 30 дней после подачи документов. На это время выдается временный единый социальный билет с правом бесплатного проезда.

Подробнее о донорстве крови можно узнать на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

Напомним, во время визита в центр госуслуг можно проверить свое здоровье. В 69 офисах госуслуг работают современные диагностические комплексы. Они помогают определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, оценить функцию внешнего дыхания, а также измерить пульс и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. Бесплатное исследование занимает в среднем 7 минут. Во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ за здоровьем помогают следить роботы-диагносты. В 25 центрах можно сделать ЭКГ всего за одну минуту.

Центры госуслуг работают по удобному графику — с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00

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