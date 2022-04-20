Ландшафтный дизайн дачного участка своими руками: советы специалиста

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Согласно проведенному недавно опросу, в России резко вырос интерес к услугам, связанным с благоустройством дачных участков. При этом заказывать работу у специалистов со стороны необязательно — можно красиво оформить участок самостоятельно, пройдя соответствующее обучение или изучив, что советуют блогеры. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист по органическому земледелию, телеведущая дачных программ Марина Рыкалина.

По ее словам, обучение может помочь и в том случае, если работы выполняют специалисты со стороны.

— Сейчас есть огромное количество курсов, самый идеальный вариант — закончить их, чтобы иметь правильное представление о том, как и что можно сделать. Нанимать людей со стороны нужно осторожно: это не всегда профессионалы. Если же компания хорошая, то это будет стоить безумно дорого. Даже если вы нанимаете кого-то, то при наличии базовых знаний поймете, где есть какие-то недочеты, где вас могут немного обмануть, — объяснила собеседница «ВМ».

Альтернативный вариант — посмотреть примеры ландшафтного дизайна в соцсетях, посоветовала Рыкалина: например, подписаться на блогера, который хорошо разбирается в теме и дает различные мастер-классы.

Перед началом работ важно определиться, как именно будут расположены зоны участка, уверена специалист.

— Чтобы не сажать где попало и не переделывать по сто раз, нужно составить план. Можно обратиться к специалисту: сейчас много молодых дизайнеров, которые могут недорого сделать план. Дальше вы уже начнете по этому плану работать, — объяснила Рыкалина.

Зоны нужно строго распланировать исходя из пожеланий членов семьи, отметила эксперт. В первую очередь нужна зона отдыха, например беседка. Есть экономварианты бассейнов, которые тоже лучше расположить отдельно. Не стоит забывать и о мангале, заметила собеседница «ВМ».

Расположение зон зависит и от конкретного участка, подчеркнула эксперт.

— Все определяют индивидуальные особенности каждого участка. Есть элементарные правила: например, зона мангала не располагается близко к траве. Эти нормы надо знать, они доступны для всех, — рассказала Рыкалина.

Приобрести все необходимое для благоустройства можно в садовых центрах, там же можно получить консультацию, пояснила эксперт.

Важно не только правильно обустроить территорию, но и грамотно ухаживать за ним, уверена собеседница «ВМ».

— Участок требует пристального и постоянного внимания. Если это газон, то его, как минимум, нужно вычесывать, проводить аэрацию. Его нужно подкармливать, регулярно поливать. Люди думают, что они возьмут участок, все засеют газоном и будут отдыхать. Но тут их первая обманка: газон — очень большая ответственность, за всем остальным гораздо проще ухаживать. Если речь идет о плодовом саде, в любом случае, нужны базовые знания: как сформировать дерево, как его обрезать, — рассказала Рыкалина.

Эксперт отметила, что, нанимая работника со стороны, необходимо проследить, чтобы в договоре была прописана гарантия. Специалист в течение года должен быть готов бесплатно провести работы, если что-то сломается, заметила эксперт.

Кроме того, необходимо убедиться в навыках человека до того, как он приступит к работе, уверена собеседница «ВМ».

— Специалист должен предоставить качественное портфолио: участки, которые человек сделал сам. Важно проверить, что это его реальные работы. Многие дизайнеры предоставляют картинки из интернета — стоит отказаться, если вам показали такую картинку, а не собственную работу, — подытожила Рыкалина.