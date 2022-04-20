Одна за всех, и все за бабушку: как украинская старушка со Знаменем Победы вдохновила россиян

10-летний Иван Милютин вместе с мамой увидел историю про бабушку. Она настолько его тронула, что мальчик решил воссоздать ее образ с помощью пластилина / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Украинская бабушка со Знаменем Победы, давшая отпор националистам ВСУ, стала олицетворением мужества, бесстрашия и силы духа. «Вечерняя Москва» пообщалась с десятилетним москвичом Иваном Милютиным, слепившим народную героиню из пластилина, и узнала у политолога о том, как формируются национальные символы.

Недавно интернет облетело видео, на котором бабушка из украинского села, взяв с собой Знамя Победы, вышла к военным, думая, что это русские солдаты-освободители. Но это были националисты из ВСУ. Они отобрали у бабушки флаг и стали топтать его. Старушке вручили гуманитарную помощь, но та отказалась. Она опустила глаза на багряное полотно с желтым серпом, молотом и звездой, а затем с гордостью подняла его, пристыдив военных.

Понимают даже дети

Пластилиновая фигурка бабушки с красным флагом в руках похожа на настоящую скульптуру, только маленькую, так тщательно вылеплены одежда, лицо героини и знамя на флагштоке.

Десятилетний Иван Милютин учится в третьем классе школы при Московском театральном колледже имени Л. А. Филатова. Вместе с мамой он читает и смотрит новости. А еще увлекается русской историей. Ване, как и многим, запала в душу история о бабушке.

— Не понимаю, как так можно поступать, — говорит Иван о поступке украинских военных. — У нас же у всех общие дедушки и бабушки! И все они сражались в Великой Отечественной войне под одним флагом. Это — Знамя Победы. А они его топчут! Я очень проникся тем, как та бабушка вела себя. Она даже от еды отказалась. Это сильный поступок. Потом мы с мамой видели в интернете и по телевизору, как художники, скульпторы ее рисуют, лепят. Я рисовать не умею, а из пластилина лепить люблю.

Иван так увлекся, что бабушек слепил уже около десятка — «целую армию».

Моральная победа

Историей действительно прониклись тысячи людей — художники, поэты, скульпторы. В Воронеже, например, планирую т установить деревянную скульптуру, посвященную храброй пожилой женщине. А в одном из районов Екатеринбурга уличные художники создали граффити с изображением бабушки. Воплотили ее образ и на одной из стен домов у железнодорожного вокзала Ярославль-Главный. А поэтесса Ирина Трусова посвятила бабушке стихотворение, которое разлетелось по сети.

— Это называется абсолютно моральная победа, — сказал «Вечерке» Алексей Мухин, политолог, генеральный директор Центра политической информации. — Можно создать миллион ботов, которые будут пытаться демотивировать людей, нагнетать пессимизм в социальных сетях. Но одна бабушка с флагом вышла и всех их победила! С чем украинцев, особенно тех, которые пытались над ней издеваться, можно и «поздравить» — они проиграли вчистую.

Комментируя творчество Вани Милютина, Алексей Мухин отметил: реакции детей — самые искренние.

— Какие национальные символы нам сейчас нужны? Как раз вот такие бабушки и нужны! — считает политолог. — Это все-таки условный образ, и тем он и силен — его невозможно уничтожить, он настолько яркий по эмоциональному эффекту, что с нами уже навсегда. Эта бабушка уже есть, и в нашем сознании будет всегда. Во имя нее сейчас будут достигаться самые немыслимые победы. Только посмотрите, как нынче в мире все превратно... Можно потратить на борьбу за победу миллиарды долларов — что, собственно, некоторые западные страны и сделали, но вышла бабушка с флагом — и все эти миллиарды просто ушли в песок.