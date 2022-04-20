Стражи последнего рубежа: «ВМ» рассказывает о подвигах столичных чекистов

Бойцы и командиры 1-го мотострелкового полка отдельной мотострелковой бригады войск НКВД в кузове грузовика следуют на защиту Москвы. На переднем плане в центре — братья-близнецы Борис и Юрий Калашниковы / Фото: Waralbum.ru

20 апреля исполнилось 80 лет, как завершилась Битва за Москву. Участвовали в ней и войска НКВД, которые благодаря своему мужеству и патриотизму смогли оказать боевое противодействие жестокому противнику. При содействии пресс-службы УФСБ по Москве и Московской области корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как истинные патриоты Отечества помогали отстоять родные рубежи.

Звезда отца

Со старинной фотографии строго смотрит простой русский парень. Андрей Серебряков, младший лейтенант войск Государственной безопасности. Натуго обтянута под ремень гимнастерка, вся грудь в значках. Взгляд открытый и чуточку дерзкий...

— Я сама совсем не помню папу, — сетует дочь героя, москвичка Людмила Серебрякова. — Мне и года не было, когда его не стало. У других, более старших детей военных лет, от погибших отцов остались хоть какие-то воспоминания — прикосновения больших, сильных рук, голос... Мне этого было не дано, пришлось изучать его биографию и характер по свидетельствам многочисленной родни, по книгам и документам.

Результатом стала книга «Мастер танковых ударов» и огромная работа по восстановлению памяти о многих других героях, чьи имена остались только на страницах закрытых военных архивов.

— Серебряковы — род старинный и многочисленный, — рассказывает дочь героя. — Испокон веков семья жила в Ряжском уезде Рязанской губернии. Крестьянствовала. Люди мы простые, но свой след в истории оставили — прапрадед Андрея, Савелий Серебряков, сражался еще в 1812 году против наполеоновского нашествия, защищал Москву рядовым пехотинцем. Сын Савелия Егор — солдат, участвовал в войнах против мятежного Кавказа.

И внук кутузовского пехотинца Никита — солдат, и правнук Михаил — тоже. Этому на долю Первая мировая досталась. А бабушка наша, мама отца Прасковья Федоровна, одной из первых в советской России была награждена орденом «Мать-героиня». Андрей у нее одиннадцатый сын.

— В детстве у отца было прозвище — «попенок», — говорит наша собеседница. — Мама, бабушка наша, была верующая, водила детей в храм. И Андрюше доверяли прислуживать священнику. Соседские ребята, бывало, подсмеивались, но уважали. Особенно после того, как девочки зажали его в переулке и устроили «испытание» — щекотали, толкали, пытались спровоцировать на драку. Ждали: ринется ли в бой, побежит ли взрослым ябедничать... Парень — тогда еще младшеклассник, заметим, покраснел до корней волос, но никак не ответил. А тут и старший брат Ваня подоспел — разогнал озорников. С тех пор к младшему Серебрякову больше не приставали. Ну его, у него братья!

Фото: Waralbum.ru / Военный альбом

Увлечений у будущего офицера было много. Во-первых, музыка. Еще в школе парень научился играть на гитаре. Во-вторых, техника.

— В старших классах Андрей сам сделал настоящий велосипед, — рассказывает Людмила. — Взял два колеса от сломанной телеги, из обрезков трубы в отцовской мастерской сварил раму.

Испытал. Правда, велик вышел тяжелым, как танк, и часто кататься на нем охотников не нашлось. Но ведь получилось!

Специальность механика-водителя Андрей получил в ряжском техникуме. В армии попал молодой механик в танковые войска, да не простые, а особенные — подчиненные НКВД. А вскоре началась Советско-финляндская война.

— 12 февраля 1940 года в бою за село Кююреля Андрей прикрывал своим танком наступление пехоты. И за один день восемь раз ходил в атаку. А 28 февраля 1940 года во время разведывательного рейда в районе озера Хейкурила вычислил восемь дотов. При попытке атаковать их танк был подбит. До темноты шел бой: в обездвиженной машине танкисты отстреливались до последнего снаряда. А ночью выбрались, устранили повреждения и поехали в полк — за подкреплением, — рассказывает Людмила.

Восемь финских дотов были уничтожены, путь наступающей Красной армии открыт. За этот подвиг командир танка Серебряков был удостоен звания Героя Советского Союза.

Потом была работа в Москве — в органах Госбезопасности, свадьба, рождение дочери. Но мирная жизнь оказалась недолгой. С первых дней Великой Отечественной войны бойцы НКВД встали на защиту Москвы. Охраняли стратегически значимые объекты, задерживали вражеских разведчиков и диверсантов. Но Андрей рвался на фронт, в самое пекло, и в конце концов добился своего.

— 20 июля 1942 года командир танковой роты 475-го отдельного танкового батальона имени Феликса Дзержинского младший лейтенант Серебряков получил задание эвакуировать с поля боя два подбитых танка, — говорит дочь героя. — Танки удалось найти, но немцы обнаружили машину Андрея. Вытаскивать на буксире подбитую технику пришлось мало что из глубокого оврага, так еще и с боем. За такую эвакуацию полагается награждать. Но орден Отечественной войны отважный танкист получил уже посмертно.

Вот как рассказывает об этом наградной лист, выписанный на имя бойца Андрея Серебрякова: «На северо-западной окраине города Воронежа А. М. Серебрякову во главе группы из трех танков была поставлена задача прорвать оборону противника и оседлать шоссе из Воронежа в село Подклетное. В ходе атаки танк Серебрякова был подбит и загорелся».

— Отец продолжал вести огонь до последней минуты. Весь экипаж сгорел заживо. Но важная магистраль осталась за нашими, — говорит Людмила Серебрякова. — А много лет спустя я написала стихотворение «Звезда моего отца». Наверное, ему суждено было погибнуть в огне, но его жаркая душа мне до сих пор светит.

Путь партизана

Сергей Солнцев к началу войны был уже опытным, серьезным офицером. Бывший рабочий текстильной фабрики в подмосковном Раменском, дослужившийся до заместителя ее директора. Сотрудник НКВД — с рокового 1937 года, пришедший на службу по партийной путевке. Когда началась война и враг рвался к столице, старший лейтенант НКВД Солнцев стал комиссаром партизанского отряда, мобилизовав на сопротивление фашистам более 100 земляков.

— Сергей Иванович создал на оккупированной территории широкую сеть разведчиков-осведомителей, благодаря чему партизаны всегда были в курсе планов захватчиков, — говорит военный историк, подполковник запаса МВД Дмитрий Говоров из Раменского. — Солнцев сам обучил свой личный состав основам конспиративной работы, а сведения, добытые бойцами, благодаря сети связных стабильно поступали в штаб нашей 5-й армии. Именно благодаря ему при начале контрнаступления был с минимальными потерями уничтожен в деревне Вишенки штаб целой дивизии неприятеля.

Но подпольщики Солнцева занимались не только разведкой. На автодороге Голосово — Редькино в партизанскую засаду попала целая автоколонна врага с грузовиками и бронемашинами. Партизаны атаковали ее и в ходе тяжелого боя отбили у немцев машины с зимним обмундированием и боеприпасами, что, согласитесь, весьма серьезный урон врагу, учитывая суровую зиму сорок первого — сорок второго года! Комендант оккупированной Рузы унтершарфюрер Эрих Фогель, прославившийся жестокостью по отношению к мирным жителям, был приговорен партизанским судом к смерти. Ликвидацию фашистского карателя, рискуя жизнью в логове врага, комиссар рузских партизан Сергей Солнцев осуществил лично.

По свидетельству научного сотрудника Рузского краеведческого музея Геннадия Нокеля, партизаны накануне 7 ноября 1941 года провели по деревням тайные сходки местного населения, на которых раздали сотни листовок, издаваемых политическим управлением Западного фронта и доставленных в партизанский отряд связными через линию фронта. Там, где не было возможности принимать сводки Совинформбюро, информация об обстановке на фронте из этих листовок считалась бесценной. Кроме того, на счету отряда — покушение на начальника отделения гестапо в Рузе Ганса Вернера и спасение от угона в Германию почти четырех сотен советских юношей и девушек.

— Конечно, такая деятельность не могла у немцев сойти с рук. Против отряда Солнцева были брошены каратели, — рассказывает Дмитрий Говоров. — 20 ноября 1941 года у села Андреевское комиссар был ранен в бою и попал в плен, прикрывая отход своего отряда. Брали его целым взводом и при этом понесли потери! По имеющимся у нас сведениям, почти неделю партизана истязали гестаповцы в рузской тюрьме: поднимали на дыбу, жгли каленым железом, секли шомполами, пинали подкованными сапогами до переломов. Но ни одной явки, ни одного имени своего агента Солнцев не назвал. Официальной датой гибели комиссара считается 28 ноября 1941 года, когда в бессильной ярости фашисты удавили героя ременной петлей. Впрочем, в Терехове местные жители Дмитрий Замотин и Евпраксия Воронова рассказывали, что казнили Солнцева через повешение именно в их деревне. Но эти сведения не подтверждены. Наверняка ведь не один офицер-партизан сражался в нашем районе и мог угодить в лапы фашистов...

Указом Президиума Верховного Совета СССР старшему лейтенанту Государственной безопасности Сергею Солнцеву было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Фото: Waralbum.ru / Военный альбом

Дневник разведчика

«Всю ночь в районе деревни Семкино идет бой, артиллерийский и пулеметный огонь, стрельба продолжается весь день... В 11:00 вновь выслали группу для действия на так называемый большак в районе сел Высокиничи — Бор с заданием рвать обозы и материальную часть противника.

Для обнаружения батарей противника, которые бьют в непосредственной близости, выслали разведку в составе Верченко, Павлинова и (фамилия написана неразборчиво. — «ВМ»), разведка вышла в 13:00. Много беспокойства доставляют бойцы РККА, выходящие из окружения. Многие из них попадают в район расположения лагеря, задерживаем, опрашиваем. Комиссар, политрук и боец Кузьмичев окружили в лесу вблизи лагеря группу бойцов Западного фронта, растерялись они очень, командир их сбежал, но вскоре нашелся в ближайших кустах. Идут на Черную Грязь для диверсионных целей. Разбились на четыре отряда, нет ни карты, ни компаса. Вскоре обнаружили в лесу еще четверых из их же отряда во главе с лейтенантом Щегловым, эти уже возвращаются, вернули и тех, которые нами были окружены. Поделились с нами, дали нам 8 гранат, 2 плащ-палатки. Рация у них без батарей. При операции они потеряли четырех человек, взорвали мост и два орудия».

Эти строки из личного дневника капитана Госбезопасности Вадима Бабакина, запись от 26 октября 1941 года.

— Вадим Бабакин — профессиональный разведчик, москвич, с конца 30-х годов работал в Англии. Мог, наверное, с началом войны остаться за границей на агентурной работе.

Но когда враг рвался к Москве, добровольно возглавил одну из диверсионно-разведывательных групп в подмосковных лесах, здесь, на серпуховском направлении, — рассказывает историк-краевед Алевтина Максимова. — Мы в свое время с серпуховскими школьниками-следопытами пытались прояснить судьбу капитана, о котором известна лишь дата геройской гибели в бою. Искали родственников. К сожалению, сейчас их уже нет в живых.

По сведениям поисковиков, 17 января 1942 года отряд Бабакина выступил в глубокий тыл противника, чтобы взорвать крупный железнодорожный узел. Задание было выполнено. Но при возвращении из немецкого тыла на лесной дороге между деревнями Торопец и Новое Успенское отряд столкнулся с ротой немцев на марше.

Разгорелся бой. Вадим Бабакин в упор расстреливал из своего автомата фашистов, подавая бойцам образец отваги и смелости. В разгар схватки вражеская пуля перебила капитану правую руку в плече. Бинтами из индивидуального пакета кровь унять не удалось, разведчик терял силы. Отряду удалось отступить, но раненый командир скончался от потери крови на руках своих бойцов. Награжден орденом Красного Знамени посмертно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В сражениях Великой Отечественной войны приняли участие 58 дивизий и 23 бригады войск НКВД.

18 воинских частей были награждены орденами и медалями или удостоены почетных наименований.

В борьбе с врагом отдали жизнь 98 000 военнослужащих Внутренних войск.

За мужество и героизм, проявленные в боях за Родину, свыше 100 000 бойцов и командиров войск НКВД получили государственные награды.

295 военнослужащих Внутренних войск и девять бойцов вневедомственной охраны были за подвиги удостоены звания Героя Советского Союза.

Личный состав полка НКВД, патрулировавший улицы Москвы в самые сложные дни обороны, только за октябрь, ноябрь и декабрь 1941 года задержал в столице 9 шпионов и диверсантов, 16 предателей, провокаторов и антисоветских агитаторов, 1011 дезертиров, 107 человек, бежавших с оборонных работ, и 5349 военнослужащих, отставших от своих частей.

МНЕНИЕ

Самая неисследованная страница Великой Отечественной войны

Сергей Бунин, генерал-полковник, начальник главного штаба внутренних войск МДВ России:

— Войска НКВД СССР наряду с Красной армией и Военно-морским флотом, тружениками тыла и партизанами внесли значительный вклад в дело победы над врагом. Однако из-за принадлежности к якобы карательному ведомству, из-за отсутствия доступа большинства историков к подлинным документам и вследствие усилий ряда публицистов в обществе распространено мнение, что эти войска выполняли лишь функцию охраны лагерей ГУЛАГа и стояли за спиной штрафных батальонов. Причина подобного мнения заключается в том, что в современной отечественной историографии очень мало честных и объективных работ о том, как на самом деле воевали чекисты. Конечно, было бы неверным сказать, что таких книг нет совсем.

Но, согласитесь, мало кто из широкой общественности знаком с ними. Поэтому воспоминания оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, свидетельства их потомков и редкие публикации документов из архивов и музейных фондов на страницах газет имеют чрезвычайно важное значение.

Борьба за правду имеет не только историческое значение как дань памяти погибшим, всем, кто внес свою посильную помощь в победу над нацизмом, но и важное военно-патриотическое и информационное значение. В современных условиях активизации геополитического противоборства, неприкрытых угроз в адрес России крайне важно не допустить того, чтобы кто-то посмел принизить роль СССР в Великой Отечественной войне. Опыт деятельности войск НКВД СССР в ряде случаев может быть использован в современных условиях при выполнении боевых задач Внутренними войсками МВД России.