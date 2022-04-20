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Московские специалисты обследуют водоемы перед новым купальным сезоном

Павел Воробьев

Общество
Московские специалисты обследуют водоемы перед новым купальным сезоном
Водолаз Игорь Головин осматривает дно реки в зоне для купания в «Серебряном Бору». На берегу за его работой наблюдает страхующий при спусках Никита Иванов / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности приступил к предварительному обследованию дна в зонах отдыха, где предусмотрено купание. На первых погружениях побывал корреспондент «Вечерней Москвы».

На пляже № 3 в Серебряном Бору несколько человек сидят на покрывалах, подставив лицо теплому весеннему солнцу. А рядом с ними водолазы надевают утепленный гидрокостюм прямо на плотный форменный комбинезон и шерстяные носки. Солнце уже, конечно, теплое, но вода еще не прогрелась. А проверить дно водоема необходимо. Так что такая экипировка защищает спасателей от переохлаждения.

— Задача водолазов — найти мусор, который скапливается на дне водоемов за осенне-зимний период, — рассказывает начальник поисково-спасательной станции «Серебряный Бор» Ярослав Черногоров, помогая коллеге надеть на спину тяжелый баллон с газовоздушной смесью для погружения. — После обследования мы составляем акт о проверке. Этот документ передаем организациям, которые содержат на балансе пляжи. А они уже в свою очередь должны обеспечить чистку дна. В мае проводятся повторные обследования — проверяем, убрали территорию или нет.

Тем временем спасатель-водолаз Игорь Головин входит в воду и погружается. Его задача — обследовать двадцатиметровый участок дна вдоль берега. Спустя полчаса водолаз всплывает и выходит на сушу.

— Ничего не нашел. Единственное, что я обнаружил на дне, — это несколько мелких деревяшек, — с улыбкой рассказывает Игорь Головин. — И это очень хорошо, потому что Серебряный Бор — одна из самых чистых и ухоженных зон отдыха в Москве. Жаль, если здесь мы нашли бы крупный мусор. Здесь настолько чистая вода, что в ней водятся несколько видов рыбы и приличных размеров раки. Но это летом. А пока на дне еще мутно, работать приходится на ощупь. Это нормально для весны — после зимнего периода в воду вместе с талым снегом попадают земля и песок. На обследование всей зоны отдыха нам потребуется около четырех часов.

По словам Ярослава Черногорова, водолазы не обязаны самостоятельно доставать из реки весь мусор, но если позволяет время и есть возможность, они делают это.

— Чаще всего ребята находят утонувшие коряги, но порой встречается и крупный мусор, например автомобильные шины, магазинные тележки и, конечно, пустые бутылки, пластиковая посуда, — все то, что оставляют на пляжах нерадивые отдыхающие. Временами попадаются даже мобильные телефоны или часы. Но если мы нашли что-то ценное, то обязательно относим эту вещь в полицию и сдаем по описи, — рассказал Ярослав Черногоров.

Из-за повышенной мутности воды водолазам приходится работать по 30–40 минут. Потом один спасатель сменяет другого. Руководитель рабочей группы при этом общается с теми, кто сейчас работает в воде, с помощью специальной водолазной телефонной станции. На гидрокостюм крепится кабель, а на берегу остается коробка телефонной станции, от которой протянута телефонная трубка. Если нужно передать водолазу сообщение, можно просто снять трубку и «позвонить».

Но иногда спасателям хватает и дедовского метода связи — водолаз обвязывается страховочным тросом, а руководитель группы, который остается на берегу, в случае необходимости дергает за него определенным образом. И так же получает ответы.

ПРАВИЛА ОТДЫХА НА ВОДЕ

По правилам безопасности никогда нельзя входить в воду в состоянии опьянения или при плохом самочувствии. Купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Также не следует заходить в воду, если ее температура ниже +18 градусов, а температура воздуха — ниже +22 градусов, иначе можно получить переохлаждение и воспаление легких. Даже при хорошей погоде непрофессиональным пловцам сеансы купания стоит ограничить 10–15 минутами.

В противном случае повышается риск мышечных судорог, которые возникают от переутомления. Не стоит мусорить на пляжах. Важно убрать за собой все следы отдыха. Особенно это касается отходов из пластика — бутылок, пакетов, одноразовой посуды и других предметов.

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