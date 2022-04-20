Восток — дело вкусное

Бесперебойную работу цеха по производству колбас Черкизовского мясоперерабатывающего завода помогает обеспечить единая сеть ферм и предприятий группы «Черкизово» в 15 регионах России / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За три года в Москве произвели около миллиона тонн колбасных изделий — это более 1,4 миллиарда палок колбасы на базе 27 мясоперерабатывающих предприятий. Нарастить объемы производства, в том числе в пищевой отрасли, помогут городские меры поддержки, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. В этом выпуске о промышленности — узнаем о легендарных продуктовых брендах Восточного округа и не только.

История популярного обувного бренда Ralf Ringer началась в середине 1990-х. Эта российская компания сумела нарастить производство с 30 тысяч до более чем 2 миллионов пар в год. А недавно отметилась творческим союзом с дизайнером Игорем Чапуриным, вещи которого есть не только в гардеробе мировых топ-моделей, но и украшают артистов, выступающих на сцене Большого театра.

Первые в стране чипсы — «Хрустящий картофель «Московский в ломтиках» — были выпущены в 1963 году на московском комбинате картофелепродуктов. Это были тонкие пластинки, обжаренные в растительном масле и приправленные солью. С тех пор бренд «Московский картофель» успел завоевать славу одной из легенд отечественного пищепрома, а количество вкусов продукта постоянно растет.

Учебные заведения и музыкальные коллективы по всей стране, в том числе такие легендарные, как Московская консерватория, Большой и Мариинский театры, знакомы с ударными инструментами компании «Форте». Компания зародилась сорок лет назад как маленькое семейное дело отца и сына — музыкантов, а сегодня их ксилофоны, маримбы и колокольчики звучат в лучших концертных залах.

Одно из крупнейших в стране предприятий по производству вентиляционных систем — «Фабрика вентиляции ГалВент» — в этом году отмечает 20-летие. Когда началась пандемия, фабрика помогала оснастить оборудованием возводимые коронавирусные центры, в том числе инфекционную больницу в Новой Москве.

Одно из крупнейших в стране предприятий по производству вентиляционных систем — «Фабрика вентиляции ГалВент» — в этом году отмечает 20-летие. Когда началась пандемия, фабрика помогала оснастить оборудованием возводимые коронавирусные центры, в том числе инфекционную больницу в Новой Москве.

За пять лет производство продуктов питания в столице выросло на 41 процент. «Вечерняя Москва» рассказывает о двух старейших предприятиях пищепрома Восточного округа столицы.

Макаронное царство

Знаете ли вы, что макароны — любимое блюдо многих детей и взрослых — производят в Москве без малого... полтора века?! Спагетти, вермишель, рожки, спиральки, перья — сегодня на фабрике «Экстра М» действуют шесть производственных линий, чтобы каждый покупатель мог выбрать и приготовить пасту на свой вкус.

— Макаронная фабрика была основана в 1883 году Иоганном Дингом, приехавшим из Гамбурга в Россию в 20 с небольшим лет искать счастья, — рассказывает директор по маркетингу «Экстра М» Татьяна Ершова. — Замечу, это было первое в Москве и третье во всей Российской империи макаронное производство!

Высокую планку здесь не снижают и сегодня: в исторических стенах установлено современное оборудование, производство автоматизировано.

— Не удивляйтесь, но макароны — продукт высокотехнологичный, — замечает Татьяна Ершова. — Конечно, смысл процесса их изготовления особо не изменился, но обновляются так называемые матрицы, с помощью которых формуют макароны. Есть, например, тефлоновые. Но у нас также и бронзовые матрицы, и вставки, которые придают изделиям шероховатую поверхность, что позволяет им потом лучше удерживать соусы. А процесс сушки с использованием щадящих температур обеспечивает сохранение полезных свойств изделий.

Как же «рождаются» макароны? В бронзовые формы диаметром полметра помещают от 600 до 1800 специальных цилиндрических вставочек — для тех самых будущих макаронных дырочек.

Кстати, муку для спагетти и гнезд привозят из регионов РФ и Казахстана. Так что дефицита нет. Специалисты отдела качества проверяют муку на процент содержания белка, а также на отсутствие каких-либо посторонних вкраплений.

— За качеством макаронных изделий и процессом их производства следят опытные технологи, — продолжает Ершова. — Макароны изготавливаются из твердых и мягких сортов пшеницы. Они не должны развариваться, слипаться. Именно поэтому нашу продукцию покупают столько лет.

Сто сортов колбасы

Во многих семьях ни один завтрак не обходится без бутерброда с вареной колбасой. Именно она и сосиски составляют основную долю в производстве на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе (ЧМПЗ). Также на базе предприятия делают и полукопченые, и сырокопченые колбасы. Например, заморские прошутто, сальчичон, чоризо и фуэт. Выпускают разные полуфабрикаты, котлеты из свинины и говядины, фрикадельки и колбаски. Всего же на заводе изготавливают более 600 наименований продукции.

— Наши предприятия и фермы расположены в 15 регионах страны. Для нужд Черкизовского мясоперерабатывающего завода свинину привозят из Липецкой и Пензенской областей, а мясо птицы (курицу) — из нескольких регионов Центрального Черноземья, — рассказывает директор ЧМПЗ Андрей Пороло.

У каждой партии сырья, доставляемой на завод, есть свой уникальный номер. Так сотрудники могут получить всю информацию о мясе и что из него предстоит приготовить.

— Сейчас ЧМПЗ работает в полную силу. Мы используем мясо с собственных ферм, поэтому уверены в бесперебойности поставок сырья, — отметил собеседник. — Вся команда завода понимает ответственность за снабжение покупателей привычными продуктами в широком ассортименте.

А команда у завода большая. Здесь трудятся около двух тысяч человек, а в целом в группе «Черкизово» — 34 тысячи сотрудников. За время существования компании сложились даже трудовые династии.

— Есть пример работы на предприятии сразу трех поколений (мать, дочь и внучка). Есть несколько случаев, когда на заводе работают одновременно муж и жена или родители и дети, — добавил Пороло.

Слаженная команда решает все, поэтому к подбору будущих сотрудников относятся очень серьезно. Ведь нужны сильные зоотехники, ветврачи, технологи и специалисты по качеству. Завод тесно сотрудничает со столичными и региональными вузами, где проводят профориентационные мероприятия, на которых студенты могут познакомиться со спецификой работы и сделать шаг к построению успешной карьеры. Ведется работа по открытию новых направлений подготовки специалистов под потребности бизнеса.

— Мы проводим стажировки и занятия по модели «дуального обучения» — когда студентов обучает опытный наставник по специальностям технолога переработки сельхозпродукции, ветеринарного врача, — приводит примеры Пороло.

Стажировки здесь проходят и преподаватели аграрных вузов, чтобы обучать студентов с учетом реальных задач, возникающих на производстве сегодня.

ЦИФРА

30 тысяч тонн макаронных изделий выпускают ежегодно на фабрике «Экстра М».

СПАВКА

Черкизовский мясоперерабатывающий завод был открыт в 1974 году. И уже тогда в его задачи входил выпуск максимально широкого ассортимента колбасных изделий. В 2005 году на базе завода и ряда других предприятий была образована группа «Черкизово». Сегодня компания работает в 15 регионах России и является одним из крупнейших производителей мясной продукции и мясных полуфабрикатов в стране.

СОБЫТИЯ

Ассортимент шире

Продолжить открытие новых производств и расширить ассортимент продукции действующих предприятий — такой план наметили представители бизнеса и городских властей в рамках круглого стола «Производство: путь на импортозамещение». Помочь в решении задачи должна оперативная инвентаризация производственных мощностей и поиск альтернатив для выпадающего сырья и комплектующих. Часть дефицитных компонентов уже сейчас готовы начать выпускать на самих столичных промплощадках. Также бизнесу напомнили о городских мерах поддержки. Например, сегодня в Москве земля под строительство промпредприятий предоставляется без конкурса по ставке один рубль в рамках реализации масштабных инвестпроектов.

Индустриальный парк

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что строительство индустриального парка «Руднево» идет в соответствии с установленными сроками и в значительной мере на основе отечественных материалов.

Ожидается, что уже в 2023 году «Руднево» станет одним из центров развития промышленности. Высокотехнологичным компаниям предложат более 280 тысяч квадратных метров производственных площадей.

Помощь медикам

Столичные инженеры разработали необходимую составляющую для работы искусственного сердца — армированный кабель, совместимый с тканями человеческого организма. В настоящее время изделие проходит сертификацию, после чего сможет использоваться вместо импортных аналогов.

Строители машин

Почти в четыре раза вырос объем производства в машиностроительной отрасли Москвы по итогам 2021 года. В том числе речь идет о выпуске насосного, компрессорного и лифтового оборудования. В январе—феврале этого года рост продолжился и составил 95,7 процента по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Всего в городе 249 профильных предприятий, 47 из них — средние и крупные. Так, именно Москва является лидером по производству лифтового оборудования: из более чем 31 тысячи подъемников, выпущенных в РФ в 2021 году, 15 тысяч — приходятся на столичные заводы.

Ближе к космосу

До 30 апреля продлится фотовыставка в парке Фили, приуроченная к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Экспозиция под названием «Предприятия Москвы — к звездам!» была подготовлена при поддержке госкорпорации «Роскосмос» и рассказывает о вкладе столичных промышленников в покорение космоса.

Всего в проекте приняли участие 20 предприятий авиакосмической отрасли столицы, где и сегодня разрабатывают и производят ракеты-носители, разгонные блоки, космические аппараты, электронику и многое другое.

Техники-электрики Леонтий Бродянский (слева) и Сергей Баранов в лаборатории столичного Электрозавода / Фото: Валентин Кунов, Виктор Лисицын / ТАСС

От петровского флота к авиации

В современном Восточном административном округе столицы расположилось немало промпредприятий с более чем вековой историей. Об индустриальном ландшафте ВАО «Вечерке » рассказал москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин.

— В XVIII веке в Семеновской и Преображенской слободах стали активно появляться всевозможные ткацкие мануфактуры, — говорит эксперт. — Так, в районе улицы Матросская Тишина — о чем свидетельствует само название — были созданы полотняные фабрики для нужд флота. Постепенно возник целый рабочий квартал в зоне нынешней Электрозаводской улицы. Многие «исконные» предприятия там действовали еще в начале XXI века, ряд из них работает и сегодня. Например, «Красная Заря», выпускающая бельевой трикотаж.

По словам Дениса Ромодина, если углубиться в историю, то обнаружится, что на месте современного бизнес-центра «Лефортово» было обширное ткацкое производство, а рядом с сегодняшним Дворцом на Яузе работала суконная фабрика знаменитых братьев Носовых. Там выпускались платки с бахромой, а затем армейское сукно, которое экспортировалось даже в далекую Персию, кроме того, производили кавказские сукна, из которых на Кавказе шились черкески. Архитектурный ансамбль фабрики сохранился до сих пор. А еще на Электрозаводской улице построили завод «Проводник», но из-за Первой мировой войны и революции его не запустили, и впоследствии там заработал Московский электроламповый завод, основоположник серийного производства ламп накаливания в России. Это крупнейшее производство работает и теперь.

— Производственная площадка холдинга была основана в 1928 году, — говорит Вера Апенянская, PR-специалист ERSO «Электрозавод». — За почти вековую историю завод выпустил первый в России элегазовый трансформатор, несколько раз бил все рекорды по производственной мощности выпускаемой продукции, отгружал оборудование для стратегически важных объектов страны. Кроме того, наши трансформаторы и реакторы обеспечивают безопасное электроснабжение Московского метрополитена, высотных зданий, Останкинской телебашни, а также других объектов страны. В 2020-м АФК «Система» объединила производственные площадки под брендом ERSO. Сегодня компания в числе лидеров в РФ по поставке электротехнического оборудования. Включает в себя ряд заводов, лабораторий; развивает альтернативные виды энергетики.

Помимо этого, на Стромынке находится НПО «ГеофизикаНВ» со своей богатой историей. Переоснащен по канонам современности Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод (СВАРЗ), занятый в том числе сборкой электробусов. Далее, на Щелковском шоссе, был крупнейший производитель цветных кинескопов в СССР — завод «Хроматрон». В районе Метрогородок было организовано производство холодильников, а также пищевое производство «Колосс» — ныне АО «Русский продукт», где делают все для выпечки и десертов, каши, кисели и пр.

Неподалеку, на Открытом шоссе, возник завод микромашин «Микма», его продукция — кофемолки, электробритвы, чайники — востребована и сегодня. И, конечно, славный НПЦ «Салют» на проспекте Буденного, разрабатывающий авиадвигатели, тоже является гордостью ВАО.