Как не ошибиться с выбором организации для микрозайма

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Офисы организаций, предлагающий микрокредиты, можно встретить чуть ли не на каждой улице большого города. Широко представлены они и в интернете. Как не ошибиться с выбором фирмы, если до зарплаты еще долго, а деньги нужны уже сейчас? Подробнее об этом читайте в статье.

Что такое микрофинансовая организация (МФО)?

Если говорить простыми словами, то это компания, которая готова выдать кредит как физическим, так и юридическим лицам в день обращения. Важно, что организация обычно выдает небольшие суммы на малый срок, при этом предлагая повышенную процентную ставку. Варианты микрозаймов можно посмотреть на сайте Creditter. Еще один пункт, значимый для многих людей, — такие компании при выдаче денег оценивают платежеспособность потенциального клиента не так пристально, как это делают банки.

При этом микрофинансовые организации делятся на два вида — микрокредитные и микрофинансовые компании. Они различаются организацией своей деятельности и количеством используемых денег.

Итак, вы решили взять деньги в МФО. На что нужно обратить внимание:

Внимательно подойдите к выбору организации. Помочь в этом может специальный реестр, который ведет Центробанк России. Обязательно прочитайте договор, даже самый мелкий шрифт. Нужно понимать сколько именно денег с учетом процентов вы должны будете вернуть. Если она покажется вам неподъемной, получите консультацию в другой организации и сравните предложения. Не торопитесь подписывать договор. Принять решение можно не быстро в момент предложения, а спокойно в течение пяти дней. В течение этого срока кредиторы не могут изменить первоначальные условия займа.

После того, как вы получили заем:

— не нарушайте сроки возврата займа — с учетом того, что материальное положение и так может быть непростым, не стоить копить пени из-за просроченных платежей;

— берите деньги на короткий срок, иначе переплатите большие проценты. Еще если жизненные условия позволяют, то погасите задолженность раньше заявленной в договоре даты;

— по возможности храните все квитанции и чеки. Эти документы помогут, если с микрофинасовой организацией возникнут споры, и докажут, что оплата долга производилась вовремя и по всем правилам;

— не берите новый микрокредит для погашения уже имеющихся задолженностей. Это настоящая финансовая ловушка, поскольку все деньги в любом случае придется возвращать, причем с огромными процентами.

Как не натолкнуться на мошенника

Во-первых, никогда не обращайтесь в организации по объявлениям, где указаны только номера телефона. Отсутствие названия и иных реквизитов должно вас насторожить.

Во-вторых, почитайте отзывы предыдущих клиентов фирмы, которые честно расскажут про все минусы и плюсы взятия займа.

В-третьих, внимательно изучите сайт компании, там должны быть указаны все реквизиты, контакты и предварительные условия соглашения. Проконсультироваться насчет займа можно, например, в компании Кредиттер.

В-четвертых, с осторожностью рассматривайте подозрительные предложения выдачи денег на хороших условиях всем подряд. Даже МФО не будет оформлять заем без наличия паспорта и какой-нибудь минимальной гарантии получения долга назад.

В-пятых, не стоит брать займ, не обдумав все «за» и «против». Микрозайм может оказаться сложнее выплатить, чем обычный кредит банку. Все дело — в повышенной ставке, поэтому внимательно рассчитайте свои возможности вернуть долг.

ООО МКК "Кредиттер", ОГРН 1197746100530

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