О метро слагались строки

1935 год. Жители столицы у станции Московского метрополитена «Сокольники». Она была открыта в первой очереди столичной подземки / Фото: Pastvu.com

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерняя Москва» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В пятницу, 19 апреля 1935 года, «Вечерняя Москва» рассказала о старте экскурсионной программы по Московскому метрополитену для лучших ударников столицы.

Подземка готова. Годы колоссального труда принесли выдающийся результат — московское метро стало самым красивым в мире. Те, кто своими руками возводил все это великолепие, удостоились чести стать первыми пассажирами, для которых подземка работала еще как невиданный аттракцион.

«Движение поездов сегодня в 9 часов утра. В этот час прошел первый поезд, за ним второй, третий, четвертый… Каждые пять минут поезд, сверкающий огнями, подходит к платформе станции. На станции «Охотный Ряд» оживление. На платформе в ожидании поезда собираются люди. Ждать недолго! Не пройдет и нескольких минут, как автоматически откроются широкие двери вагона и поезд метрополитена помчит своих пассажиров через полумрак тоннеля к следующей станции», — пишет автор материала Е. Берн об увиденном в метро. Восторги — самая частая, чуть ли не единственная эмоция в материалах о подземке. Никакой критики, никаких замечаний, хотя «Вечерняя Москва» размещала материалы различного характера. Но не о метро!

«Станции ярко освещены. Весь обслуживающий персонал — дежурные по станции, их помощники, дежурные по блокпосту, операторы, контролеры, кассиры — все на своих местах...» — такое можно увидеть и на железной дороге. Но дальше начинались настоящие чудеса.

«Перед входом в эскалаторный зал станции световая табличка «Внимание! Движущаяся лестница». У касс — маршрутные указатели. Платформы также снабжены многочисленными указателями, при помощи которых пассажир определяет направление движения поездов. Все станции, сегодня первый день живущие нормальной жизнью, чисто вымыты. На платформах не встретишь ни одной бумажки...» — писала «Вечерка».

Восхищались и рабочие. Даже писали стихи. В то время это называлось «рабочая поэзия», где воспеваются труд, страна и ее вожди.

«Мы знали, что нас поддержит заботливая рука... Звонил, находясь на Урале, Молнировал из Сибири, И в шахту спускался прямо, закончив дела в ЦК...» Так писал о любимом руководителе, персональном кураторе метрополитена, главном прорабе Лазаре Кагановиче мраморщик товарищ Бахтюков.

Тем временем до пуска оставалось меньше месяца.

ЦИФРА

4 вагона было в составах, которые возили в метро экскурсантов еще до официального открытия.

КСТАТИ

Некоторое время после запуска метро перед входом на станции работали контролеры, которые проверяли билеты у пассажиров. Попытки установить автоматические турникеты были еще до войны, но первые удачные модели появились только в 1950-е годы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Станция «Охотный Ряд» была переименована несколько раз. С 1935 по 1955 год она называлась «Охотный Ряд», с 1955-го по 1957-й — «Имени Кагановича», с 1957-го по 1961-й — снова «Охотный Ряд», с 1961-го по 1990-й — «Проспект Маркса».