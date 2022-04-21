Рисунки участника специальной военной операции в Донбассе и на Украине показывают происходящее с новой стороны
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Это рисунки художника, который лично участвует в специальной военной операции в Донбассе и на Украине.
Работы автор выкладывает в своем телеграм-канале «Я вижу». С его разрешения мы публикуем подборку фронтовых зарисовок. Сегодня, когда боевые действия со всех углов снимают тысячи фото- и видеокамер, автор (личных данных мы по его просьбе не раскрываем) дает свой особый взгляд. И будто через годы шлет привет военным художникам Великой Отечественной — Оресту Верейскому, Федору Богородскому, Георгию Нисскому и другим, кто работал на Победу кистью, пером и автоматом.
МУЗЫ И ПУШКИ
НЕ ИЗМЕНИ СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
В который век в рассветной мгле
Тебя сирены вой разбудит,
Не измени своей земле,
А остальное — будь что будет.
Когда накроет тьма зенит
Душа оглохнет от орудий,
Своей земле не измени,
А остальное — будь что будет.
Когда страна твоя в огне
И слезы горя не остудят,
Не измени своей земле,
А остальное — будь что будет.
Тот, кто останется живой,
Пусть наши судьбы не осудит,
Я буду чист перед тобой,
А остальное — будь что будет.
Автор стихотворения — Владимир Скобцов, поэт, член Союза писателей России, СП ДНР и СП ЛНР, живет и работает в родном Донецке, выпустил две книги стихов о войне на Донбассе.