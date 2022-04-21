Рисунки участника специальной военной операции в Донбассе и на Украине показывают происходящее с новой стороны

Имперский флаг. ДНР / Фото: Telegram / Я вижу

Это рисунки художника, который лично участвует в специальной военной операции в Донбассе и на Украине.

Работы автор выкладывает в своем телеграм-канале «Я вижу». С его разрешения мы публикуем подборку фронтовых зарисовок. Сегодня, когда боевые действия со всех углов снимают тысячи фото- и видеокамер, автор (личных данных мы по его просьбе не раскрываем) дает свой особый взгляд. И будто через годы шлет привет военным художникам Великой Отечественной — Оресту Верейскому, Федору Богородскому, Георгию Нисскому и другим, кто работал на Победу кистью, пером и автоматом.

«И на память мелодия просится прошлых лет, прошлых лет, прошлых лет...» (строка из песни «Сестра моя, Югославия» 1999 года про войну на Балканах. — «ВМ»). Мариуполь, / Фото: Telegram / Я вижу

Теплоэлектростанция в городе Счастье, ЛНР / Фото: Telegram / Я вижу

Трофейное. Село Бугас / Фото: Telegram / Я вижу

Разминирование. ДНР / Фото: Telegram / Я вижу

Утренний кофе. НМ ДНР выдвигаются на зачистку Мариуполя. / Фото: Telegram / Я вижу

МУЗЫ И ПУШКИ

НЕ ИЗМЕНИ СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

В который век в рассветной мгле

Тебя сирены вой разбудит,

Не измени своей земле,

А остальное — будь что будет.

Когда накроет тьма зенит

Душа оглохнет от орудий,

Своей земле не измени,

А остальное — будь что будет.

Когда страна твоя в огне

И слезы горя не остудят,

Не измени своей земле,

А остальное — будь что будет.

Тот, кто останется живой,

Пусть наши судьбы не осудит,

Я буду чист перед тобой,

А остальное — будь что будет.

Автор стихотворения — Владимир Скобцов, поэт, член Союза писателей России, СП ДНР и СП ЛНР, живет и работает в родном Донецке, выпустил две книги стихов о войне на Донбассе.