На Алтае и Кавказе не останемся без связи

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К предстоящим майским праздниками и сезону отпусков на популярных курортах России улучшена связь.

Пока многие из нас только задумываются, где отдохнуть в майские выходные и сезон отпусков, курорты активно готовятся к приему отдыхающих, в том числе уделяя внимание связи и интернету. Так, компания МТС уже завершила работы по увеличению емкости, скорости и покрытия сетей на курортах Краснодарского края, Республики Дагестан, Кавказских Минеральных Вод и Республики Алтай.

Места для улучшения работы сети компания выбирала на основе анализа больших данных по распределению турпотоков прошлого года. Определить популярные направления помогли сведения по покупке билетов и бронированию отелей и другая полезная информация.

В работы по улучшению связи на курортах компания вложила более 1,7 миллиарда рублей.

— Мы активно развиваем сеть в популярных курортных регионах России, чтобы обеспечить высокое качество услуг связи для отдыхающих. Особенность таких мест — неравномерное распределение максимальных нагрузок на сеть в зависимости от туристического сезона. Выбрав наиболее популярные у туристов направления, мы последовательно улучшали на них работу сети, — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Так, в Краснодарском крае уверенный прием обеспечен на Черноморском побережье от Сочи до Анапы, включая Геленджик и Новороссийск, а также на Азовском побережье (в районах Ейска, станиц Должанская, Голубицкая у Пересыпи и Кучугура). Для этого в регионе модернизировано 80 процентов действующего оборудования и построено более 630 базовых станций. В результате скорость мобильного интернета на краснодарских курортах выросла в среднем на 60 процентов.

На Каспийском побережье Дагестана построено свыше 230 базовых станций от Махачкалы до Дербента и расширена полоса частот LTE 2600. Здесь скорость интернета выросла в среднем на 20 процентов.

Обеспечены устойчивой связью и все курорты Кавказских Минеральных Вод, включающие в себя популярные места отдыха Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. В этом регионе компания построила более 180 базовых станций, а скорость передачи данных выросла в среднем на 40 процентов.

Также десятки новых базовых станций компании построены в курортных местах Алтая на берегу Катуни от Горно-Алтайска до Чемала, где средняя скорость мобильного интернета выросла на 15 процентов.