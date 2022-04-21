Театр пригласит зрителей на экскурсии с сюрпризами

Директор Театра на Бронной Елена Мироненко всегда приходит на работу как на праздник / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Руководитель должен мотивировать коллектив, а значит, выглядеть и действовать достойно, считает директор м Елена Мироненко. Как проходит ее утро, узнала корреспондент «Вечерней Москвы» Альфия Камилова.

С Еленой Николаевной мы познакомились во время пресс-показа Театра на Бронной после реставрации. Стройная, легкая, улыбчивая. Она с удовольствием показывала, как изменились гардероб (теперь он стал цифровым, вместо номерков — пластиковые карты), фойе и парадная лестница, гримерки актеров и, конечно, зрительный зал. Его хозяйка так радовалась новоселью, что я сразу напросилась к ней гости, чтобы увидеть, как проходит утро директора столичного театра.

— У меня обычное утро, — улыбается Елена Николаевна, готовя свежевыжатый сок, пока я разглядываю уютную кухню. — Встаю в 7 часов 20 минут и готовлю завтрак сыну Богдану. Он любит каши, омлет и яичницу, не откажется и от хлопьев с молоком. Поэтому ему готовить одно удовольствие. Иногда в выходные он просит блины. А вообще, он, как и я, любит фрукты и ягоды. Мы стараемся придерживаться здорового питания.

— Это у нас семейное, — кивает мальчик. — Мой дедушка Николай Мироненко был тренером. Мама в 2015 году организовала турнир по пауэрлифтингу в его честь.

Богдан смотрит на часы — пора в школу, опаздывать он не любит. Мама провожает сына до двери, а закрыв дверь, берет в руки телефон.

— До школы Богдану идти 5 минут. Он самостоятельный, я знаю, но все равно переживаю. И всегда жду сообщения из приложения, что сын зашел в здание. Так мне спокойнее.

— Так, может, кофе? — шучу я.

— Нет, совсем не пью кофе. Мне не нужна его энергия — своей хватает. Я люблю воду, сок, могу травяной чай попить. Я привыкла поддерживать жизненный тонус другими средствами. В будни делаю небольшой комплекс упражнений, а в выходные — 15-минутную зарядку, занятия на велосипеде. Все, Богдан в школе. Пора в дорогу.

От района Кунцево до Театра на Бронной ехать минут 40, будет время поговорить.

— Я приехала в Москву три с половиной года назад, — рассказывает Елена Николаевна. — Полтора года искала свой район. Нашла его у станции метро «Молодежная». Здесь уютно, рядом торговые центры и школы, парки и скверы, горнолыжный спуск, бассейн и даже поле для гольфа.

Наш разговор прерывает телефонный звонок. Елена Николаевна извиняется и ведет разговор на беглом английском языке.

— Каждое утро, — поясняет директор театра, — мне звонит преподаватель английского языка, и мы 10 минут говорим обо всем на свете. Нужно мозг тренировать. А еще я люблю смотреть в окно, любоваться Москвой. Всюду красиво. Столица к весне готова. Кутузовский проспект, Триумфальная арка, Поклонная гора, Музей Победы. Там, кстати, работает моя сестра Ольга.

И снова ее прерывает звонок. Елена Николаевна вновь извиняется, внимательно читает рабочий чат, а затем продолжает рассказ:

— В планах много проектов. Мы с нашим художественным руководителем театра Константином Богомоловым — люди амбициозные. Хотим, чтобы Театр на Бронной занимал достойное место в столице. Например, сейчас мы разрабатываем для зрителей экскурсии по театру и нашей территории. Здание историческое, секретов у него масса. Поэтому уверена — москвичам сюрприз понравится.

ДОСЬЕ

Елена Мироненко родилась 21 июня 1981 года в Минусинске Красноярского края. В 2002 году с отличием окончила Санкт-Петербургский университет культуры и искусств. Там же в 2005 году окончила аспирантуру и начала преподавать. В 2009 году прошла переподготовку по специальности «Государственное и муниципальное управление», а в 2018 году — «Управление в сфере культуры».

В 2013 году управляла Музеем геологии Центральной Сибири GEOS. В 2015 году была назначена министром культуры Красноярского края. В 2018 году начала преподавательскую деятельность в Москве. В 2020 году руководила музеем «Дорога Памяти». В февраля 2021 года стала директором Театра на Бронной.