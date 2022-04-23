Куда отправиться на отдых в ближайшие праздники

Девушка фотографирует тюльпаны в Никитском ботаническом саду в Крыму / Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Самым популярным направлением на майские праздники у москвичей стали курорты Краснодарского края. Об этом сообщила вицепрезидент Национального туристического союза Инна Пехова. «Вечерняя Москва» узнала, где еще можно отдохнуть в выходные в мае.

По словам Инны Пеховой, туристов не останавливают даже закрытые до 25 апреля южные аэропорты. Люди планируют поездки на поезде, на машине.

— Забронировать отель на праздники в конце апреля будет проблематично. Даже на летний сезон уже идет активная бронь. Поэтому откладывать планирование поездок не стоит, — предупреждает эксперт.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

— Прогулки по Сочи

В мае купальный сезон в Сочи еще закрыт. Туристам остается только гулять, наслаждаясь культурными и природными достопримечательностями. Как раз для этого в мае погода идеальна — в мае в Сочи еще нет жары.

Что посетить: курорт «Красная Поляна», тисо-самшитовую рощу, где собраны удивительные редкие растения, Агурские водопады.

Стоимость перелета туда-обратно составит от 16 тысяч рублей.

Фото: Pixabay

— Гостеприимная Анапа

Это второй по популярности город у туристов из Москвы. Анапа в мае тоже радует комфортной погодой.

Что посмотреть: музей Горгиппия, водопад Жемчужный, Бугазскую косу.

Стоимость перелета туда-обратно: от 16 тысяч рублей.

Фото: depositphotos

— Тюльпаны в Крыму

В мае в Крыму можно наблюдать пробуждение природы.

Что посетить: тюльпановые поля, Кояшское озеро, вода которого имеет розовый цвет, Никитский ботанический сад.

Стоимость перелета туда-обратно: от 10 тысяч рублей.

Фото: Pixabay

— Новый маршрут

По словам эксперта, после открытия аэропорта в 2021 году в сибирском Тобольске туристы все чаще выбирают этот город для отдыха.

Что посетить: Тобольский кремль, деревянный городок Абалак, термальные источники.

Стоимость перелета туда-обратно: от 16 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника

— Недалеко от столицы

Еще одна тенденция — короткие путешествия в соседние регионы.

— Самые популярные направления — города Золотого кольца, — отмечает эксперт.

Что посмотреть: Владимир, Суздаль, Кострому, Ярославль, Ростов и Переславль-Залесский.