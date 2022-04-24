Мы и сами с огурцами: грозит ли нам дефицит импортных продукто

Продавец Нина Омельчинова предлагает фрукты на ярмарке выходного дня / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На фоне западных санкций продовольственный импорт в Россию сократился сразу на 70 процентов. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертам, стоит ли ждать дефицита продовольствия.

— Не нужно думать, что санкции мигом оборвали все и сразу, — рассказал «Вечерке» специалист по финансам Гаяз Хасанов. — Конечно, основные сложности появились из-за того, что с Россией отказались сотрудничать ведущие компании-перевозчики, а расчеты с поставщиками в валюте стали практически невозможными. Но товары будут идти обходными путями, что, безусловно, скажется на их стоимости — она вырастет примерно на 15–20 процентов, — рассказал эксперт.

Такого же мнения придерживается и специалист по международной торговле Дмитрий Прохоров. Специалист по международной торговле подчеркивает, что фрукты, которые мы не выращиваем, — бананы, апельсины, ананасы, виноград, манго — привозят нам из дальних краев. Это Эквадор, Коста-Рика, Бразилия, Африка, поэтому альтернативные маршруты доставки влетят отечественным компаниям-импортерам в копеечку.

— На яблоки, груши роста цен ожидать не стоит. По большей части мы способны обеспечить себя ими самостоятельно. Либо будем покупать у Белоруссии. Но вот экзотика подорожает на ближайшие несколько месяцев, — добавил специалист.

С овощами ситуация благоприятная. По крайней мере в теплое время года. Однако числа теплиц не хватает для того, чтобы обеспечить страну необходимым количеством капусты, лука и помидоров зимой и весной.

— Пока все отлично с огурцами — их у нас очень много. Остальное в весенний период нам привозят из Египта, Азербайджана, Турции и Китая. Они стабильно поставляют продукцию, но логистические сложности порой всплывают, — подчеркнул он.

Что касается мяса и молока, то слово «импорт» тут скорее условное. Основной поставщик такой продукции — Белоруссия. Эта страна поставляет в Россию сыры, говядину, молоко и кисломолочную продукцию. Поэтому они на полках останутся и не подорожают.

— Непростая ситуация у нас сложилась с апельсиновым соком. Сырье привозили из Европы и США, которые сейчас отказываются сотрудничать. Возможно, какое-то время его не будет вообще. Зато увеличится производство других, например виноградного, который пользуется большим спросом. Надеюсь, что у нас получится договориться с другими странами — той же Абхазией и восполнить острую нехватку концентратов для апельсинового сока, — отмечает эксперт.

Рыбу в большом количестве нам поставляли Норвегия и Фарерские острова, но сейчас они приостановили поставки в Россию. Большим ударом это не станет — отечественные производители будут увеличивать вылов рыбы примерно в 3–4 раза, чтобы избежать дефицита, и сократят ее экспорт — в таких условиях нужно заботиться о потребителе внутри страны.

Что везут и откуда?

Какие страны поставляют нам больше всего продовольствия

Цитрусовые: 100 процентов привозят из Турции и Египта

Бананы: 90 процентов — Эквадор, остальная часть — Гватемала, Колумбия, Коста-Рика

Мясо птицы свежее: 20 процентов из Бразилии и Белоруссии

Яблоки: 50 процентов поставляется из Молдавии, Азербайджана, Сербии, Турции и Белоруссии

Кофе: 40 процентов из Бразилии и Вьетнама, остальная часть — Индонезия, Колумбия, Италия

Пальмовое масло: 60 процентов идет из Индонезии

Чай и мороженое: 15 процентов из Индии и Китая