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В путешествие на теплоходе: какие новые маршруты по российским городам стоит попробовать

Алексей Хорошилов

Общество
В путешествие на теплоходе: какие новые маршруты по российским городам стоит попробовать
Фото: Pexels

В воскресенье, 24 апреля, в Москве открылась городская речная навигация. Также стартует сезон речных круизов по городам России. Заместитель генерального директора по туризму «Мостурфлота» Светлана Гончарова рассказала «Вечерней Москве», каким будет круизный сезон в этом году.

Стоимость на туристический продукт в этом году не повысилась. Мы уже ввели теплоходы, работающие в формате лоукостер (бюджетный. — «МВ»). На таких судах туристы могут даже оплатить только непосредственно проезд и завтраки, а остальное докупать по необходимости. Стоимость такого формата путешествия составляет от 3000 рублей в день. Также с 2020 года из-за отсутствия въездного туризма освободились теплоходы класса люкс, спрос на которые, кстати, примерно такой же, как и на лоукостеры.

Чтобы подстегнуть спрос, мы стали разрабатывать новые интересные маршруты. Так, в прошлом году впервые возникла идея маршрута через Ладожские шхеры — это что-то похожее на норвежские фьорды (узкие морские заливы со скалистыми берегами. — «МВ»). На мой взгляд, они даже более живописные. Посмотреть на них можно в рамках одного из круизов «Москва — Санкт-Петербург — Москва».

Новшество этого года — круизы для взрослых. Это элегантный, спокойный отдых без детей. Теплоход класса люкс впервые будет работать в таком формате.

Углич: в углу Волги

Продолжительность: от 3 дней. Вариант на выходные — круиз в Углич. Это один из самых колоритных старорусских городов с более чем тысячелетней историей. Настоящий подарок любителям традиционной русской архитектуры (фото справа). Город располагается в месте, где Волга имеет крутой излом, делает угол. Возможно, поэтому город так и называется. По другой версии, Углич назвали из-за выжигания угля. Им раньше занимались местные жители.

Стоимость: от 22 тысяч рублей на человека.

В путешествие на теплоходе: какие новые маршруты по российским городам стоит попробовать Фото: Pixabay

Казань: перекресток Востока и Запада

Продолжительность: от 10 дней. Недельный круиз по Волге с посещением Костромы, Нижнего Новгорода и Казани. В Костроме можно увидеть музей деревянного зодчества, а в Казани — Кремль, который объединяет стоящие рядом старинные храмы и удивительной красоты мечеть, филиал Эрмитажа и Губернаторский дворец.

Стоимость: от 23 тысяч рублей на человека.

Валаам и Кижи: легенды севера

Продолжительность: от 14 дней. Живописный круиз для любителей природных красот севера и традиционной деревянной архитектуры. Валаам — один из самых значимых духовных центров страны. Но остров этот еще и очень таинственный. Здесь вам расскажут о призраках, которых периодически встречают в безлюдных местах. Церковь в Кижах, по легенде, построили, пользуясь одним топором, без единого гвоздя.

Стоимость: от 25 тысяч рублей на человека.

Тверь: на родину путешественника

Продолжительность: 3 дня. Трехдневный круиз на родину Афанасия Никитина позволит запечатлеть волжские мосты и набережные, церкви и монастыри, сходить на экскурсию по городу и увидеть памятник великому путешественнику. Почувствуйте себя его единомышленником. Пусть великие открытия вы и совершите только для себя.

Стоимость: от 22 тысяч рублей на человека.

Соловецкие острова: природа Белого моря

Продолжительность от 14 дней. За две недели можно посетить Углич, Кижи, Петрозаводск, Мышкин и, конечно, Соловки. В тур включены экскурсии к Соловецкому кремлю и монастырям. Природа здесь великолепная — небольшие каменистые острова, обросшие лишайником, напоминают косматых чудовищ. А из воды на вас глядят большеглазые нерпы и добродушные белухи.

Стоимость: от 65 тысяч рублей на человека.

В путешествие на теплоходе: какие новые маршруты по российским городам стоит попробовать Фото: karel291 / CC BY 3.0

Мышкин: тишина и покой

Продолжительность: от 3 дней. Мышкин — город-музей, один из крупнейших туристических центров Ярославской области, где можно посетить Дворец Мыши, Дом ремесел, музей «Русские валенки» и многое другое. Одноэтажные каменные и деревянные дома, отсутствие торговых центров и сетевых ресторанов, небольшое количество людей. Отдохните от суеты в атмосфере провинции конца XIX — начала XX века.

Стоимость: от 15 тысяч рублей на человека.

Отдохнуть без детей

Продолжительность: от 5 дней. По сути обычный круиз, но на теплоходе класса люкс и все туристы без детей. Отличный вариант, чтобы отдохнуть и ни на что не отвлекаться. Развлекательная программа присутствует, но это уже не анимация, а музыкальные вечера, концерты, интеллектуальные игры, выставки и мастер-классы для взрослой аудитории.

Стоимость: от 12,5 тысячи в день на человека.

Санкт-Петербург: солнечные ванны на Финском

Продолжительность от 11 дней. Во время этого круиза можно посетить Углич, Кижи, Валаам и северную столицу. Пешие экскурсии обычно включены в программу тура. Туда и обратно теплоход идет разными маршрутами. Питерское — одно из самых популярных направлений. И неудивительно — летом город преображается: особенно красивы разводные мост.

Стоимость: от 25 тысяч рублей на человека.

Вояж по столице

С 24 апреля москвичи могут отправиться на речные прогулки по столице, которые проходят ежедневно. Билеты стоят от 299 рублей, а продолжительность каждого маршрута около двух часов. Узнать расписание, купить билет можно на Едином транспортном портале, в приложении «Московский транспорт», а также через городские кассы и на самих теплоходах

В путешествие на теплоходе: какие новые маршруты по российским городам стоит попробовать Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Золотое кольцо: по древним городам Руси

Продолжительность: от 6 дней. В программу обязательно входит «столица Золотого кольца» — Ярославль. Одна из главных его достопримечательностей — волжская набережная. Старейшая архитектурная достопримечательность — Спасо-Преображенский монастырь: там нашли «Слово о Полку Игореве» — памятник древнерусский литературы.

Стоимость: от 15 тысяч рублей на человека

Московская «кругосветка»

Продолжительность: от 10 дней .Теплоход уходит с Северного речного вокзала (фото справа), а возвращается на Южный или наоборот. Маршрут идет по Волге и Оке до Нижнего Новгорода. Судно заходит в Муром и Касимов.

Стоимость: от 42 тысяч рублей на человека

Половинка круиза

Любое путешествие можно совершить в одну сторону, и цена будет вдвое меньше. Так, к примеру, многие предпочитают отправиться на судне до Санкт-Петербурга, а обратно в Москву уехать на «Сапсане».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Митяев, заместитель руководителя Дептранса Москвы:

— В 2022 году Южный речной вокзал и прилегающие к нему территории станут новым центром притяжения москвичей. Набережная будет развиваться, здесь появится остановка регулярного речного транспорта, прогулочных и круизных судов, а регулярный маршрут свяжет жителей с районом Нагатинский Затон. Вокзал планируется открыть ко Дню города.

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