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Спят курганы темные: как создавался неофициальный гимн шахтеров Донбасса

Дарья Завгородняя

Общество
Спят курганы темные: как создавался неофициальный гимн шахтеров Донбасса
Кадр из фильма «Большая жизнь» / 1939 год

Песня на слова Бориса Ласкина и музыку Никиты Богословского, написанная в 1939 году, сразу же полюбилась миллионам советских людей и стала неофициальным гимном шахтеров Донбасса.

Сегодня мы расскажем, как появился на свет знаменитый «народный гимн» шахтеров Донбасса — «Спят курганы темные…» Причем история эта категорически опровергает тезис, будто великие произведения создаются на одном дыхании. С «Курганами» вышло совсем не так.

Фильм «Большая жизнь», в котором впервые прозвучала эта песня, вышел на экраны в 1940 году. Картина Киевской киностудии прогремела на весь Союз. Незатейливая новелла о непутевом, но славном парне, которому помогает встать на путь трудовой коллектив, полюбилась зрителям от Москвы до Камчатки.

Конечно, во многом своим успехом фильм был обязан и режиссеру, большому мастеру Леониду Лукову, впоследствии — лауреату двух Сталинских премий, и блестящему актерскому ансамблю. Образы, созданные на экране Борисом Андреевым, Петром Алейниковым, Иваном Пельтцером и другими актерами советской школы, составляют сегодня золотой фонд отечественного кино. Но «душа» фильма — это, конечно, песня о молодом парне в донецкой степи, которую пела и поет до сих пор вся наша страна.

Придумали шедевр — неожиданно для самих себя — восходящие звезды, композитор Никита Богословский и поэт Борис Ласкин.

Оба сочинителя к тому времени уже сделали первые и довольно громкие шаги в кинематографе. Богословскому было 26 лет, но он успел убедительно заявить о себе — звуковой дорожкой к фильму «Остров сокровищ» (1937) и шлягером «Любимый город», прозвучавшим в фильме «Истребители» (1939). А песни братьев Покрасс на стихи 25-летнего Ласкина прозвучали в комедии Ивана Пырьева «Трактористы». «Три танкиста» распевали даже младенцы. Поскольку оба одаренных автора тогда жили в Киеве, режиссер Леонид Луков решил их познакомить: к истории о шахтерах Донбасса — элите рабочего класса — требовался абсолютный, эпический хит.

— При первой же встрече, — вспоминал Никита Богословский, — Луков категорически потребовал от меня и Ласкина такой песни, которая непременно вошла бы в шахтерские души и полюбилась бы им на долгие годы. Представляете себе, каким трудным и ответственным заданием это было для молодого музыканта, делающего свои первые шаги в сложном мире киномузыки? Да и вообще, за все время моей последующей многолетней работы в кинематографе я вновь и вновь убеждался в том, что успех музыки и песен предугадать невозможно: иногда песни, на которые я возлагал большие надежды, не вызывали даже малейшего резонанса...

Пока Богословский мешкал ввиду масштаба задачи, Борис Ласкин справился быстро и «на ура». Режиссер принял текст без единой поправки. И для Богословского наступило непростое время. Луков запретил менять слова и размер стихов, композитору пришлось не просто сочинять мелодию, но идеально «подгонять» ее к тексту.

Сочинение музыки превратилось в настоящую головоломку: в процессе творческих поисков композитор представил режиссеру Лукову целых 43 версии мелодии, которые тот последовательно браковал. Увы, эти варианты не сохранились. Но наконец Богословскому удалось «поймать волну»: «Как-то раз, в расстройстве, рассеянно перебирая клавиши, я вдруг набрел на какую-то почти неуловимую интонацию заключительных строк припева — «через рощи шумные…» Зацепился за нее…» — писал Никита Владимирович. Мелодия была готова через полчаса.

Оценивать работу Леонид Луков явился в компании Марка Бернеса, исполнителя одной из главных ролей. Услышав песню, режиссер остался очень доволен.

«Бурно расцеловал и заставил меня играть ее еще много раз. А потом признался с виноватой улыбкой: «А я уже хотел с тобой договор расторгнуть!» — вспоминал композитор. Понравилась музыка и Бернесу.

К тому времени актер уже исполнил песню «Тучи над городом встали» в картине «Человек с ружьем», его обаятельная авторская манера имела большой успех. И Бернес с полным основанием надеялся, что «песню шахтеров» тоже доверят ему.

Но режиссер придумал оригинальный ход. «Курганы темные» поручили «антагонисту» — сыну кулака и врагу народа Макару Ляготину, которого сыграл замечательный, тоже «поющий» актер Лаврентий Масоха. Злодей и предатель, который «косил» под своего парня, произвел на зрителей более яркое впечатление, чем «плоский» положительный герой, каких советское кино штамповало тысячами. Песню подхватили по всей стране. А после выхода «Большой жизни» в советский прокат Марк Бернес тоже записал «Курганы темные» на грампластинку, и именно его голос мы вспоминаем, напевая эту мелодию…

А композитор Никита Владимирович Богословский за «муки творчества» был вознагражден сторицей: песня «Спят курганы темные» положила начало многолетней теплой дружбе композитора с шахтерами. Благодарные рабочие подарили композитору большой кусок антрацита с дарственной памятной надписью и отрывком из песни. В 1973 году Никита Владимирович стал кавалером почетного знака «Шахтерская слава» всех трех степеней.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Тихонов, солист Большого театра:

— Песни советского периода — лучшая визитная карточка для любого исполнителя в России. Массовая культура тогда не штамповала подделок, это были произведения высокого качества. «Спят курганы» после Марка Бернеса спел и Валерий Золотухин, с этой песней дебютировал на телевидении будущий народный артист СССР Юрий Богатиков, группа «Любэ» тоже ее перепела. И каждый исполнитель подарил песне частичку своей индивидуальности, своего таланта. Поистине универсальная песня.

Отрывок из лирической песни

Спят курганы темные,

Солнцем опаленные,

И туманы белые

Ходят чередой…

Через рощи шумные

И поля зеленые

Вышел в степь донецкую

Парень молодой.

Там, на шахте угольной,

Паренька приметили,

Руку дружбы подали,

Повели с собой.

Девушки пригожие

Тихой песней встретили,

И в забой отправился

Парень молодой.

Дни работы жаркие,

На бои похожие,

В жизни парня сделали

Поворот крутой.

На работу жаркую,

На дела хорошие

Вышел в степь донецкую

Парень молодой.

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