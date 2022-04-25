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Чем обусловлен спрос на ортопедические товары для сна

Полина Французова

Общество
Чем обусловлен спрос на ортопедические товары для сна
Фото: Pexels

Ортопедическими принято называть спальные аксессуары, которые не просто обеспечивают необходимый уровень комфорта для лежащего на них человека, но и поддерживают тело в относительно правильном положении.

Показательный пример — ортопедические подушки, которые неспешно, но уверенно вытесняют из наших спален морально устаревшие аналоги советской эпохи. В отличие от бесформенных перьевых аналогов такие изделия обладают нужным уровнем упругости и адаптивности.

Каталог современных подушек доступен на сайте популярного гипермаркета спальных товаров: https://spim.ru/shop/podushki/pillow/.

Польза спальных товаров «с поддержкой»

По мнению специалистов, изучающих процесс сна, современные спальные аксессуары благотворно влияют на здоровье, позволяют избавиться от болей в шее и спине, вызванных «эффектом гамака», помогают быстрее засыпать и лучше высыпаться.

В долгосрочной перспективе ортопедический матрас на основе современных наполнителей в комплекте с современной подушкой на основе «умных» пен или латекса может заметно улучшить комфорт жизни.

Ортопедические товары стали доступнее

Первостепенную роль в популяризации ортопедической продукции сыграли российские производители и гипермаркеты.

Первые — наладили производство относительно доступных товаров, вытеснив дорогостоящий импорт, переняв опыт зарубежных коллег и не потеряв в качестве. Вторые — наладили сбыт ортопедических подушек и матрасов, акцентируя внимание на федеральном рынке, включая удаленные регионы.

Отдельное внимание стоит уделить продуманной схеме логистики, которая в конечном счете позволила доставлять спальные товары не только на столичный рынок и в крупные мегаполисы, но и фактически по любому адресу на территории страны.

Акцент на платежеспособность

Заместить импорт и заинтересовать товара для здорового сна широкую аудиторию россиян гипермаркеты смогли, в том числе и за счет грамотной ценовой политики, учитывающей платежеспособность покупателей.

Поэтому кроме товаров премиум сегмента, к которому принято относить матрасы и подушки на основе натурального латекса или «мемориформа», в каталогах гипермаркетов представлены серии продукции на основе не менее удобных искусственных аналогов. Стоят они дешевле, а учитывая проведение постоянных акций и распродаж, ортопедический матрас или подушку могут позволить себе купить миллионы семей.

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