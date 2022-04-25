Сам себе хозяин: жители столицы все чаще регистрируются в качестве самозанятых

Москвичка Юлиана Сорокина на специальном сайте передает налоговую отчетность. Она сдает в аренду квартиру и оформила статус самозанятой, чтобы вести бизнес прозрачно и легально / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве на сегодняшний день зарегистрированы почти миллион самозанятых. 25 апреля эксперты рассказали «Вечерней Москве» о причинах популярности у жителей столицы этого налогового статуса.

Ежедневно москвичи оказывают и получают миллионы услуг. До 2019 года некоторые делали это нелегально, например, продавали что-то через социальные сети или сдавали квартиру, но налоги за это не платили, то есть скрывали свои доходы. Все дело было в том, что оформлять статус индивидуального предпринимателя, если ты работаешь один, было хлопотно, затратно и невыгодно.

Решение нашли. Федеральное правительство утвердило новый специальный налоговый статус — «самозанятый». Первоначально оформить такой статус можно было только москвичам, но затем разрешили и другим регионам — столичный пилотный проект оказался очень удачным. По данным Департамента экономической политики и развития столицы, к 1 апреля 2022 года суммарный доход самозанятых достиг 377,2 миллиарда рублей. Это 36 процентов всего дохода, полученного самозанятыми в России.

— В марте самозанятые выдали клиентам 6,4 миллиона чеков — на 30 процентов больше, чем год назад. Средний размер чека по итогам марта достиг 2,7 тысячи рублей. Он увеличился на 28 процентов по сравнению с тем же месяцем 2021 года, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента Кирилл Пуртов.

Самыми популярными видами деятельности у самозанятых являются строительство, доставка, пассажирские и грузовые перевозки, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг.

Москвичка Юлиана Сорокина сдает квартиру уже два года. Чтобы вести этот бизнес легально, она оформила статус самозанятого.

— Когда узнала, что налог на доход всего четыре процента, то практически не раздумывала и зарегистрировалась, — отметила Юлиана Сорокина.

По ее словам, на решение также повлияло и желание заключать официальный договор с квартиросъемщиками.

— Благодаря этому и я спокойна, и человек, которому я сдаю квартиру. Да и у соседей не возникнет ненужных вопросов, — добавила она.

Кроме того, в случае необходимости Юлиана может выписать клиенту чек на оказанные услуги.

— Бывает, что компании своим сотрудникам компенсируют часть или даже целиком стоимость аренды. И тогда человеку может понадобиться чек, чтобы предоставить его работодателю, — пояснила москвичка.

Привлекает статус еще и за счет простоты сдачи налоговой отчетности.

— Для самозанятых есть специальное приложение, там все очень просто и удобно, — рассказала Юлиана Сорокина. — Я заношу в него данные каждый месяц, так налоговая нагрузка получается распределенной. И не нужно в конце года платить одномоментно большую сумму.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» за один год было зафиксировано более 58 тысяч обращений от самозанятых. В октябре 2021 года количество людей с этим статусом увеличилось более чем на 40 тысяч человек.

В первом квартале 2022 года самозанятые перечислили в городской бюджет 1,73 миллиарда рублей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— С 2019 года на территории Российской Федерации действует специальный налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход». Его популярность среди жителей столицы остается очень высокой: в марте количество лиц с таким статусом увеличилось на 34,5 тысячи человек, ежемесячный прирост налогоплательщиков находится на уровне второй половины прошлого года. Добавлю, что с начала этого года число самозанятых в Москве выросло еще на 105 тысяч человек.