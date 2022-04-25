Заезжай и живи: новые квартиры по программе реновации получили уже более 52 тысяч москвичей

Татьяна Соколова получила квартиру по реновации на улице Михайлова и уже переехала / Фото: Департамент строительства города Москвы

Более двух миллионов квадратных метров жилья в новых домах, построенных по реновации, передано горожанам, а новые квартиры получили уже 52,2 тысячи москвичей. В этом году столичная программа реновации жилого фонда отмечает свое пятилетие. Корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовала с жителями, которые переехали в новостройки или только начинают этот процесс, а также подготовила памятку для тех, чьи дома включены в программу и кто уже готовится к этому важному событию.

В конце марта завершилось формирование этапов и сроков переселения по программе реновации — власти Москвы внесли изменения в приказ «Об этапах реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве» и определили срок переезда участников программы реновации последних 25 домов. Жители этих зданий, сроки переселения которых не были указаны в предыдущей версии документа, получат новые квартиры на третьем этапе программы — с 2029 по 2032 год. Дома расположены в трех районах столицы: Пресненский, Богородское и Южное Тушино.

Раньше запланированного срока

С учетом корректировок на первом этапе реализации программы — до конца 2024 года — запланирован переезд более 190 тысяч жителей из 1087 домов. На втором этапе — с 2025 до конца 2028 года — предусмотрено переселение свыше 365 тысяч жителей из 1882 зданий. В последующие годы и до конца 2032 года планируется начать переезд более 425 тысяч жителей из 2095 домов.

— Переселение участников программы идет по плану, а в некоторых случаях — с опережением графика. Например, в прошлом году мы переселили раньше срока порядка шести тысяч человек. Всего же с момента старта программы новые квартиры получили 52,2 тысячи человек, — отмечает руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Согласно новым этапам переселения по реновации жильцы шести домов получили возможность переехать в новые квартиры раньше запланированного срока. Переселение должно было состояться не ранее 2025 года, но благодаря высоким темпам строительства часть жителей уже переезжают в новые дома, а часть получат квартиры в рамках первого этапа реализации программы — до конца 2024 года.

Среди них и жильцы двух домов в районе Царицыно на Кавказском бульваре, дом 40, корпус 1, и дом 42, корпус 1, которые уже переезжают в соседнюю новостройку № 40. На первом этаже нового дома открыт Центр информирования по переселению, где все участники программы могут получить консультации, услуги и помощь при переезде.

Еще два информационных центра в районе открыли в начале апреля. Первый расположен в новостройке, возведенной по реновации на улице Бехтерева, дом 3а. В это здание переезжают жители из трех ближайших пятиэтажек — дома 3, корпусов 1 и 2, и дома 5. Новостройка находится в шаговой доступности от старых домов, поэтому вся привычная инфраструктура — магазины, школы и детские сады, а также другие привычные точки притяжения — останутся прежними.

Второй информационный центр открыл свои двери для участников программы на Кантемировской улице, в доме 39а, его возвели по реновации буквально в пяти минутах ходьбы от станции метро «Кантемировская». Рядом — еще одна новостройка, дом 27а. Что примечательно, здания органично вписываются в существующую застройку, фасады облицованы панелями с отделкой «под кирпич». Такая же отделка и у домов, который расположены на противоположной стороне улицы.

К переезду в новый дом № 27а уже приступили жители соседних домов № 33, 37 и 43 с этой улицы. Письма с предложениями равнозначных квартир жители трех пятиэтажек получили 30 марта. Уведомления также поступили в личные кабинеты москвичей, имеющих полную учетную запись на mos.ru.

— Переселение в новый дом стало для нас полной неожиданностью, ведь мы планировали переезжать не раньше 2024 года, — рассказывает Рамиль Ахмаметов, который переселяется в новый дом из ветхой пятиэтажки № 33. — 30 марта на телефон пришла эсэмэска о том, что наш дом включен в программу реновации и скоро будет расселен. В сообщении была и ссылка на личный кабинет mos.ru с подробностями о переселении.

Через несколько дней пошли смотреть нашу новую квартиру. Порадовало, что она расположена в шестиэтажном корпусе на втором этаже, окна выходят на детский сад и зеленую лужайку, а это значит, что в квартире всегда будет солнце. Наши соседи тоже довольны новыми квартирами — все сразу дали согласие на переезд.

Ведущий специалист инфоцентра на Кантемировской Екатерина Сарахман (справа) консультирует Татьяну Ларину по переезду / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Теплые и светлые комнаты

Первый дом для новоселов передали под заселение в Рязанском районе на юго-востоке столицы — на улице Михайлова, дом 30а, корпус 1. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел его и пообщался с участниками программы реновации.

— Совсем другая жизнь, совсем другая архитектура — уже более качественная, современная, — отметил он. — Один из самых лучших домов в районе. И сразу же из 14 хрущевок туда переезжают.

Сергей Собянин обсудил с новоселами развитие района, в том числе транспортную доступность.

— В этом районе большие перемены: построили станции метро Некрасовской ветки. Теперь можно доехать до «Нижегородской» и пересесть на МЦК. Скоро будет можно пересесть на БКЛ, что с точки зрения транспорта тоже будет значительно лучше, — добавил мэр.

На переезд в новостройку уже дали согласие более 92 процентов жильцов старых домов. Среди них — Татьяна Николаевна Соколова, которая уже переехала в новую квартиру.

— Сначала я и многие мои знакомые были против переселения. Метро рядом, все рядом — зачем мне куда-то уезжать? Старая квартира расположена в доме на улице Паперника, 3. Когда я узнала, что началось переселение, сразу пошла смотреть новое жилье. Первый вариант мне, если честно, не очень понравился, и мне оперативно подобрали второй. Когда я зашла в квартиру, сразу пошла к окну — посмотреть, на какую сторону они выходят. В старом доме у меня окна были на запад, и здесь тоже! Отличный вид, солнечная сторона — у меня даже слезы на глазах появились. И я поняла — надо соглашаться. И 13-й этаж для меня символичный — у меня сынок 13-го числа родился. Что еще нравится: большая кухня — 11,5 квадратного метра (в старой было всего 6,5), да и площадь квартиры стала на 20 «квадратов» больше — 62 вместо 42. У меня два санузла — очень удобно, когда в гости приедут внуки. Есть батареи с терморегуляцией, но квартира очень теплая, и я обогрев отключила. И помощь мне при переезде оказали. Хочу сказать большое спасибо нашему мэру за такую возможность — переехать в новую квартиру.

В пяти минутах от метро

Как отмечает председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, член Общественной палаты города Москвы Валерий Теличенко, участники программы на протяжении всего срока ее реализации активно обращаются за консультациями по вопросам предоставления нового жилья, информирования о начале переселения, возможности покупки дополнительных квадратных метров.

— Мы постоянно следим за реализацией программы, опираясь на мнение жителей. Наша задача — донести до органов власти предложения москвичей, их замечания и просьбы. За это время мы получили более 125 тысяч обращений жителей, — отметил Валерий Теличенко.

Как сообщили в столичном Департаменте строительства, сегодня переселение по программе реновации идет во всех административных округах города, расселение жителей из ветхих домов реализуется в 68 районах Москвы. В этом году список районов был дополнен районами Басманный, Марфино, Лианозово.

В Лианозове в новостройку на улице Илимская, владение 1–3 переселяются свыше 100 семей из домов № 5 и 5б на этой же улице, а в Марфине началось заселение здания на ул. Академика Комарова, дом № 11Г.

Первую новостройку передали для новоселов в районе Басманный, на улице Бауманская, дом № 47. Новый дом находится буквально в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро. Сразу обращаешь внимание на его внешний облик — разноэтажные секции и арочные окна, которые ассоциируются с классическим стилем в архитектуре. Фасад облицуют клинкерной плиткой белого, черного и серого цветов. Перед архитекторами стояла непростая задача — органично вписать современный дом в окружающую историческую застройку района. И это им удалось.

— Одна из главных задач программы реновации — обеспечить жителей столицы не только современным жильем, но и комфортной средой.

На примере этого дома мы можем наблюдать, как должна выглядеть придомовая территория: двор сделали без машин, установили детские игровые площадки для разных возрастов, спортивные площадки и площадки для тихого отдыха, — отмечает руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом по реновации на улице академика Комарова / Фото: Stroi.mos.ru

Расширяем метры

В новый дом переезжают жители домов по адресам: Госпитальный Вал, дом 3, Госпитальный Вал, дом 3, корпус 1, Госпитальный Вал, дом 5, корпус 10. Для них на первом этаже жилого дома начал работать информационный центр по переселению.

— В Басманном районе реновации подлежит довольно большой объем жилищного фонда. Для строительства новых домов подобрано шесть стартовых площадок, — отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Москвичка Евгения Ивановна Суржикова, которая переезжает из ветхого дома на Госпитальном Валу, дом 3, корпус 1, рассказывает о своих впечатлениях о новый квартире.

— Мне все очень нравится, — улыбается она. — Квартира очень красивая, светлая, сделан ремонт, даже люстры висят в комнатах и на кухне — можно сразу заезжать и жить! И площадь новой квартиры стала больше — у меня был 31 квадратный метр, а дали 42 «квадрата». И лифт теперь есть — в старом доме я пешком поднималась на пятый этаж. Согласие на переселение я дала сразу, сейчас оформляю документы и сразу же переезжаю.

Мария Пушкина из пятиэтажки на Госпитальном Валу, 3, тоже сразу дала согласие на переезд.

— Когда пришли первые уведомления, мы все очень обрадовались, — рассказывает Мария. — Сразу дали согласие. В моей новой квартире на 20 квадратных метров больше — в старой квартире было 54,6 «квадрата». Причем за это мы ничего не доплачивали. Нравится расположение нового дома — метро стало ближе, а вся инфраструктура, которой мы пользовались, осталась та же, ребенок ходит в школу через дорогу, не пришлось ее менять. Но есть еще две вещи, которые меня радуют как женщину: это большая кухня — 11 «квадратов» вместо пяти — и много окон. Я очень люблю цветы, и в одной из комнат сделаю оранжерею.

В ТЕМУ

В прошлом году жители столицы получили возможность пошагово узнавать о стадиях переезда — в Москве заработал суперсервис для участников программы реновации. Сервис позволяет органам исполнительной власти информировать граждан с помощью SMS-сообщений, электронных писем и оповещений в личном кабинете на портале mos.ru. На страничке суперсервиса — два раздела. Первый — общая инструкция о ходе переселения, которая доступна всем участникам программы реновации.

Пользователям предлагается ответить на пять простых вопросов:

— Квартира, из которой запланирован переезд, находится в собственности или в социальном найме?

— Есть ли среди собственников несовершеннолетние или недееспособные?

— Имеются ли у квартиры такие обременения, как залог или ипотека?

— Есть ли среди собственников те, кто состоит в браке?

— Есть ли желание докупить дополнительные метры? Затем пользователь получает инструкцию по переезду с учетом параметров и своих ответов.

Второй раздел — персональная инструкция для тех, у кого переезд уже стартовал. Функционал доступен участникам программы с полной учетной записью. Сюда можно загрузить нужные документы и посмотреть порядок дальнейших действий. Персональная инструкция обновляется по мере прохождения этапов переселения. Кстати, сервис загрузки документов заработал не так давно, в январе этого года. С его помощью можно отправить копии паспорта, свидетельства о праве собственности на жилье, выписки из ЕГРН и других документов в режиме онлайн. Ранее, если горожанин забыл взять какую-либо из бумаг на прием в центр информирования по переселению, он был вынужден есть еще раз приходить, чтобы донести документ. Новая опция позволяет сэкономить время и сократить количество личных визитов в центры.

Еще один раздел, который появился на сервисе в конце прошлого года, помогает переехать в квартиру большего размера. Он доступен в персональной инструкции. Чтобы купить дополнительные «квадраты» со скидкой, переселенцы могут использовать личные средства, ипотеку, материнский капитал, субсидии и сертификаты. Площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

25 домов строят в столице по программе реновации на месте снесенных зданий. При помощи технологии умного сноса уже демонтировано 92 дома, а всего в программу включено 5175 устаревших домов (большинство снесут, часть — реконструируют). В Московский фонд реновации уже подано 1658 заявок на приобретение дополнительных метров (по двум типам механизма докупки). Всего с участниками программы заключено 1555 договоров.