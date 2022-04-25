Студенты спроектировали робота, который помогает врачам доставлять лекарства

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Студенты Московского государственного образовательного комплекса спроектировали робота для помощи врачам в больницах.

Третьекурсники Вадим Вергун и Артемий Голубков завоевали с этим проектом первое место на открытом чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia. Созданный ими робот может доставлять лекарства с медицинского поста прямиком в палаты пациентов. Автоматический помощник передвигается на колесах, а препараты берет с полки рукой-манипулятором. Также робот в состоянии сам продезинфицировать себя, если доставил лекарства в инфекционное отделение.

— Около двух месяцев ушло на разработку проекта, — рассказал Вадим Вергун. — Важно было написать правильную программу. В этом и была основная трудность.

Студент сказал, что еще одно препятствие было в самом конкурсе.

— Дело в том, что от нас изначально было скрыто около 30 процентов информации о поле работы и задаче. Жюри хотело посмотреть, как в день конкурса мы сможем адаптировать свою программу, — объяснил Вадим Вергун.

Сейчас он вместе с Артемием Голубковым готовится покорить следующую вершину — всероссийский этап соревнований. Организаторы полностью изменили условия.

— Теперь нам нужно будет работать с другими платами. А еще предстоит полностью переписать программу, использовав другой язык программирования. Мы с Артемием как раз взялись за его изучение, — сказал Вадим Вергун.

После всех конкурсов ребята планируют доработать своего робота и заняться внедрением автоматического помощника в действующие столичные больницы.

Преподаватель робототехники МГОК Оскар Арсланов отметил, что, так как студенты учатся по специальности «мехатроника и мобильная техника», у них есть знания, чтобы воплотить проект в жизнь.

— Однако для внедрения такого сервиса в поликлинике нужно привлечь еще многих специалистов. Программистов для разработки приложения, где доктор сможет отдавать команды роботу, а также специалистов для создания подробной базы данных лекарств, — сказал Арсланов.

СПРАВКА

Стандарты WorldSkills Russia — это совокупность правил и требований к чемпионатам профессионального мастерства, утвержденных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы». Содержит в себе перечень умений и навыков.