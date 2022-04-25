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Инспектор накажет рублем нерадивых водителей

Андрей Объедков

Общество
Инспектор накажет рублем нерадивых водителей
Инспектор ГИБДД Центрального административного округа старший лейтенант полиции Сергей Казаков проверяет документы у водителя Ивана Царенко / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

25 апреля сотрудники ГИБДД Центрального административного округа провели рейд «Розыск» по выявлению водителей, скрывшихся с мест совершения дорожно-транспортных происшествий.

На утреннем разводе полицейским рассказывают, какие преступления были совершены за прошедшие сутки. Сотрудники записывают информацию в служебные книжки. Это настоящий карманный помощник: там хранится информация про угнанные автомобили, записаны ориентировки, пришедшие на угонщиков, и другая информация, которая может помочь полицейским поймать нарушителей порядка.

После такого «ритуала» инспекторы дорожно-патрульной службы расходятся по точкам, где будут дежурить. В начало Народной улицы встает старший лейтенант Сергей Казаков. Движение на дороге плотное. С Таганской площади очень много иномарок движутся в сторону набережной. Такие автомобили часто останавливают патрульные, чтобы проверить документы у водителей: они могут находиться в розыске.

— Только за первый квартал этого года мы с коллегами выявили 26 человек, скрывавшихся от следствия. Всех их доставили в отдел полиции, — говорит инспектор Казаков.

А в это время его напарник, старший лейтенант Алексей Кобец, уже взмахивает полицейским жезлом, чтобы остановить одну из проезжающих иномарок.

Водитель Олег Тарасов удивлен, но выходит из авто и показывает документы после просьбы старшего лейтенанта. Полицейский тщательно изучает удостоверение и сверяет по базам. У мужчины все нормально, его отпускают, пожелав хорошего дня.

А вот Сергей Казаков, остановив иномарку, за рулем которой находится водитель Юрий Чертков, и проверив документы, обнаруживает, что мужчина пару месяцев назад уехал с места ДТП, не дождавшись полицейских.

— Я около работы зацепил немного чужую машину, там буквально пара царапин была, — оправдывается Чертков. — Очень опаздывал.

Казаков объясняет, что это не повод уезжать с места аварии. Он составляет административный протокол: нерадивому водителю грозит лишение прав до полутора лет или административный арест на пятнадцать суток.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Митрофанов, командир 2-го батальона полка дорожнопатрульной службы ГИБДД управления внутренних дел по ЦАО, подполковник полиции:

— За первый квартал текущего года в Центральном административном округе поступила информация об 11 автомобилях, скрывшихся с мест дорожно-транспортных происшествий. Из них обнаружили девять машин, находящихся в розыске. А еще с января по март 2022 года сотрудники ГИБДД УВД по ЦАО выявили у москвичей 51 поддельный документ. Чаще всего это были водительские удостоверения или полисы.

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