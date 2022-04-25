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Рынок аренды жилья стремительно растет

Вероника Ушакова

Общество
Рынок аренды жилья стремительно растет
Гендиректор столичного агентства недвижимости Екатерина Никитина (слева) помогает клиентке Елене Ахапкиной выбрать квартиру для аренды / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Снимать квартиру стало выгоднее, чем покупать. Спрос и предложение на аренду в столице выросли. «Вечерняя Москва» выясняла причины ситуации и прогнозы по рынку недвижимости.

Аренда жилья в России стала в три раза выгоднее ипотеки. Такие данные представили аналитики сервиса по поиску недвижимости. Согласно исследованию, в Москве средняя ипотека стала на 112 000 рублей в месяц дороже аренды. До резкого повышения ключевой ставки Центробанком разница была на уровне 43 000 рублей. Как следствие вырос и спрос на аренду жилья. Об этом «ВМ» рассказал риелтор, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

— Несмотря на повышение спроса, арендная плата стала ниже уже на 10 процентов по сравнению с декабрем 2021 года. Пока предпосылок повышения цен на съемное жилье нет, — рассказал Константин Барсуков.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что увеличился не только спрос, но и предложение. И здесь может играть роль сезонный фактор. Генеральный директор компании по подбору недвижимости Екатерина Никитина объяснила, что к весне сдаются строящиеся объекты. И уже собственники квартир в новостройках выводят жилье на рынок аренды — для получения пассивного дохода.

— Предложение на рынке аренды увеличилось на 30 процентов по сравнению с весной 2021 года, — рассказала Екатерина Никитина. — А за последний месяц цены на аренду снизились несущественно, всего на 5–7 процентов. Речь идет о хороших вариантах, которые предпочитают арендаторы. Это говорит о том, что собственники просто хотят как можно быстрее решить вопрос со сдачей квартиры и найти для себя нанимателей.

Как объяснила Екатерина, сейчас среди арендаторов высокий спрос на новостройки с современной планировкой, качественным ремонтом, полностью укомплектованные мебелью и бытовой техникой.

— Есть еще одна причина увеличения предложения на рынке аренды: собственники квартир сняли свои объекты с продаж и выставили их для найма, — добавила Екатерина. — Так как в будущем надеются продать квартиру еще дороже, чем сейчас, из-за возможного роста цен.

Еще одну причину увеличения предложения на рынке аренды выделяет директор девелоперской компании Андрей Ковалев. По его словам, некоторые жители Москвы уезжают в родные регионы — например, сотрудники западных компаний, которые временно приостановили работу.

— Арендаторы уезжают из Москвы, а значит, квартиры освобождаются, — рассказывает Андрей Ковалев. — Притока из других городов тоже пока не наблюдается.

Выбирают аренду и не торопятся с приобретением жилья и потенциальные покупатели квартир, предпочитая съемное жилье. Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков отметил, что рынок вторичного жилья пока вообще можно считать мертвым.

— Люди с «живыми» деньгами уже закончились, а брать ипотеку под 20 процентов никто не хочет, — объяснил Константин Барсуков. — Поэтому, по прогнозам на сегодняшний день, рынок вторичного жилья может просесть — цены упадут на 30 процентов. Подешеветь могут и новостройки: на 10–15 процентов из-за повышенной льготной ставки.

Впрочем, и среди покупателей квартир новая тенденция уже проявляется.

— Сейчас активно покупают объекты не на старте продаж и этапе котлована, а почти готовые квартиры, — объясняет Екатерина Никитина. — Это связано с тем, что долго ждать своего жилья многим невыгодно. Выбирают квартиры с готовым ремонтом, так как люди тщательно просчитывают свои расходы, а стройматериалы сейчас дорожают.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Коноплев, пресс-секретарь Гильдии риелторов Москвы, практикующий риелтор:

— Сейчас горизонт планирования снижается, рынок можно анализировать только на ближайшие дни. В конце февраля был пиковый спрос на покупку жилья. Те, у кого была одобренная ипотека по старым ставкам, побежали покупать квартиры. Вложились в них и те, у кого были наличные. Был и пик продаж: некоторые люди решили быстро избавиться от недвижимости, чтобы уехать за границу. Сейчас же более долгосрочный тренд: затаиться и посмотреть — а что будет? Покупатели не готовы брать ипотеку под 20 процентов годовых. Продавцы тоже не понимают, зачем менять недвижимость на деньги.

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