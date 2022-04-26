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Сдать любой ценой: стоимость услуг репетиторов по подготовке к экзаменам выросла

Марьяна Шевцова

Общество
Сдать любой ценой: стоимость услуг репетиторов по подготовке к экзаменам выросла
Школьник из района Тропарево-Никулино Глеб Щербаков готовится к Единому государственному экзамену по русскому языку с репетитором в режиме онлайн / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

До Единого государственного экзамена (ЕГЭ) осталось чуть больше месяца. И цены на услуги репетиторов резко выросли. «Вечерняя Москва» выяснила, с чем это связано и можно ли сэкономить при подготовке к экзаменам.

Популярность услуг репетиторов растет три раза в год. По словам руководителя онлайн-центра подготовки к ЕГЭ Виктора Медведева, первая волна начинается в августе — приходят самые ответственные ученики. Вторая — в январе и феврале, когда до экзаменов остается около полугода, а третья — в апреле и мае. Весной приходят те, кто хочет «запрыгнуть в последний вагон». Для школьников это последний шанс, и репетиторы пользуются возможностью.

— Для таких учеников мы подготовили специальный сжатый курс. И да, на него цену мы в этом году подняли, потому что усовершенствовали программу, сделали ее более эффективной, — заявил Медведев.

Частный репетитор Светлана Соколова тоже подняла стоимость услуг — с 1500 до 2000 рублей.

— Я готовлю школьников к ЕГЭ по русскому языку. Это обязательный предмет, который требуется для поступления в вуз. Цены на все растут, поэтому и стоимость моих услуг увеличилась, — сказала она.

Преподаватель московской школы Татьяна Терещенкова считает, что сдать экзамены можно и без помощи репетиторов.

— Во-первых, образовательная программа в школе выстроена так, что подготовка идет с пятого класса постепенно, — отметила она. — Во-вторых, в 9 и 11-х классах в школах организуются бесплатные дополнительные занятия, на которых мы разбираем с ребятами сложные задачи ОГЭ и ЕГЭ.

Конечно, готовиться к экзаменам нужно заранее. Если спохватиться за месяц, добавила педагог, высоких баллов не набрать.

Тем же, кто все-таки собирается взять дополнительные уроки вне школы, чтобы восполнить пробелы в знаниях, не стоит искать преподавателя в интернет-базах. Нет гарантий, что уроки репетитора с сайта будут качественными.

Лучше искать преподавателя в известных образовательных центрах. А если вы хотите сэкономить — договоритесь с преподавателем о занятиях дистанционно, например по скайпу. Они обойдутся примерно на 10–30 процентов дешевле очных занятий.

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