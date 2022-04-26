«Мне не стыдно жить в России»: Татьяна Буланова — о патриотизме, ошибках и своей новой любви

Фото: Из личного архива

6 мая в Государственном Кремлевском дворце пройдет концерт «Уроки истории», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем примет певица Татьяна Буланова. Заслуженная артистка России рассказала «Вечерней Москве» о своем отношении к людям и брендам, покинувшим страну, бывших мужьях и новом возлюбленном.

— Татьяна, на днях у вас был большой сольный концерт. Стремитесь ли каждое выступление сделать отличным от другого? Или новизна не так важна, а нужно просто дать зрителю то, за что он вас давно любит?

— Не получается делать совершенно разные концерты. Да и не так часто они у меня бывают. Наверное, этим я отличаюсь от многих своих коллег. Я понимаю, что людям, посещающим мои сольники, хочется услышать песни, которые знакомы им давно, напоминают о молодости. Новые произведения появляются, но не в том количестве, чтобы составить из них программу, да и зрители, наверное, были бы не очень довольны этим. У нас нет шоу с фейерверками и перьями — все строится на душевной теплоте, какой-то взаимной отзывчивости. И это очень здорово!

— В марте вам исполнилось 53 года. Вы с каждым годом только хорошеете. В чем секрет?

— Наверное, дает о себе знать генетика. Плюс я за собой ухаживаю, регулярно посещаю косметолога. Он мне предложил определенный алгоритм, схему по уходу за собой. Я этого придерживаюсь, что позволяет сохранить хорошее самочувствие и внешний вид.

Фото: Из личного архива

— На какой возраст себя ощущаете?

— Знаете, с точки зрения восприятия мира я не изменилась. Осталась такой же, какой была в 25 лет.

— Вы были замужем дважды. Общаетесь ли сейчас со своими бывшими мужьями?

— Со своим первым супругом — да. Мы до сих пор вместе работаем. Контактировать мы не прекращали и когда я была во втором браке. И сейчас Николай знаком с моим новым молодым человеком. Если бы нас не связывало творчество, думаю, вряд ли мы бы до сих пор поддерживали отношения. Николай женился уже в четвертый раз, у него родилась дочка. В общем, все хорошо.

— Как вы думаете, брак, даже завершившийся, — это некая связь между людьми на всю жизнь или после развода люди становятся чужими?

— Когда супруги расходятся, по крайней мере у одного из них остается обида. Не каждый может забыть какие-то ситуации из совместной жизни, перешагнуть их, эти самые обиды проглотить. Но у меня уже нет с этим никаких проблем.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

— Пресса и поклонники часто ошибались, приписывая вам романы. Сейчас много пишут о том, что вы в отношениях с теннисистом Валерием Рудневым. Это правда?

— Да, мы вместе.

— Что для вас самое главное в отношениях?

— Доверие, взаимопонимание, надежность. Я на стороне Валеры, а он — на моей. Хочется, чтобы так было всегда.

— В вашей новой песне «Магия» есть такие слова: «Ошибок стольких бы я могла не совершать и не повторять». Есть ли что-то в прошлом, о чем вы жалеете?

— Безусловно, какие-то ошибки я допускала, но о них не жалею. Если бы существовала волшебная палочка или машина времени и мне предложили бы вернуться в прошлое, я поступила бы так же. Значит, так и должно было случиться в моей жизни. И когда в прессе обо мне пишут какую-то ерунду, отношусь к этому спокойно — как к обратной стороне популярности. Известному человеку такого не избежать. И с другой стороны, то, что про меня сочиняют небылицы, говорит о том, что я еще интересна публике и тем, кто их придумывает.

— На ваш взгляд, есть ли сейчас всплеск патриотизма в нашей стране? Как воспринимаете то, что Россия активно отстаивает свои интересы на мировой арене, борется за людей Донбасса, несмотря на все санкции?

— Наверное, злопыхатели хотели, чтобы Россия с ломилась, но получилось наоборот — мы сплотились. Мы можем внутри своей страны чем-то быть недовольными, но если кто-то извне пытается нам что-то навязать, сразу происходит резкое противодействие. Я чувствую, что патриотизм сейчас на подъеме. Конечно, любые санкции воспринимать тяжело, но Россия, я уверена, с ситуацией справится. И когда все завершится, все будет не так плохо, как хотели бы враги.

— Уход многих зарубежных брендов с российского рынка — насколько грустное событие? Может, это шанс для отечественных дизайнеров занять данную нишу безраздельно?

— Когда что-то заканчивается и уходит, от этого всегда грустно. Но я совершенно не горюю от того, что пропадет какой-то бренд. У нас есть огромное количество классных мастеров, которые могут восполнить отсутствие модных лейблов с громкими именами. Эти вещи будут однозначно не хуже, а где-то, возможно, и лучше них.

Еще и по более приемлемой цене. Наталья Водянова как-то сказала, что отдавать за «шмотку» больше тысячи долларов просто глупо. Я с ней согласна. Что касается концертных костюмов, у меня есть модельеры, создающие их специально для выступлений. Между прочим, я крайне редко надевала на сцену одежду известных брендов. А в чем ходить в повседневной жизни, не очень волнует. Главное, чтобы было удобно и тепло. И здесь можно обойтись без каких-то дорогих брендов.

Фото: Александр Хитров / БелТА / ТАСС

— Как относитесь к артистам, которые сейчас «со стыдом» покидают Россию? Удивляет ли вас происходящее?

— Могу ответить за себя — уезжать никуда не собираюсь. Собственно, и некуда. Я не имею второго гражданства и никаких запасных аэродромов в других странах. Меня все связывает лишь с моей любимой Родиной. А если кто-то решил сменить место обитания — это их проблемы и их решения. Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России.

— Вы воспитываете двух сыновей. Какая вы мама?

— Думаю, что хорошая. Стараюсь быть своим детям другом. И когда Саша и Никита обращаются с каким-нибудь вопросом, просьбой или предложением, я никогда не отмахиваюсь, всегда выслушиваю и отвечаю. Как и тогда, когда они были совсем маленькими. Если же сама не знаю, что сказать, говорю им, что уточню и мы обязательно вернемся к теме разговора. Я всегда общаюсь с сыновьями как со взрослыми, и они мне доверяют. Я этим очень горжусь.

ДОСЬЕ

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. В 1987 году поступила в Ленинградский институт культуры на библиотечный факультет, затем перевелась на вокальное отделение. В 1989 году стала солисткой группы «Летний сад». В 2004 году Булановой было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Любимое платье с аурой

Татьяна считает, что одежда, которую она носит не один год, — это уже не просто предмет гардероба. По утверждению певицы, такие вещи имеют особую ауру. Например, у Булановой есть обожаемое платье, в котором она выходила на сцену много раз. Наряд расшит яркими пайетками, но они иногда осыпаются — «в силу возраста». После выступлений певица их собирает и пришивает обратно к платью.

Кондитер

Одна известная шоколадная фабрика выпустила авторские конфеты Татьяны Булановой при ее непосредственном участии. Сладости были изготовлены по индивидуальному заказу. В наборе — шесть штук. Самой Татьяне конфеты нравятся. Она признается, что они нереально вкусные.

Занималась художественной гимнастикой

Татьяна училась в музыкальной школе по классу фортепиано, любила театр, занималась художественной гимнастикой и обожала со своими друзьями устраивать представления на импровизированной сцене на берегу Ладожского озера.

Хранит игрушку с детства

Когда Тане было 10 лет, родители подарили ей на Новый год игрушку по имени Троллик — резиновую, с пушистыми волосами. Татьяна очень ею дорожит. Игрушка по-прежнему с ней, напоминает о детстве.

Женщина года

Татьяна Буланова блещет не только на музыкальном олимпе. Одиннадцать лет назад в паре с профессиональным танцором Дмитрием Ляшенко она участвовала в телевизионном проекте «Танцы со звездами» и победила! И, кстати, в то же время ей присвоили звание «Женщина года — 2011».

Выпустила книгу

В 2007 году вышла в свет книга «Территория женщины». Ее Татьяна создала вместе с писательницей Оксаной Робски. В этой работе артистка поделилась женскими тайнами, своими самыми сокровенными секретами, а также рассказала о сложных и трогательных моментах жизни.

Простой способ сбросить вес

На протяжении многих лет Татьяна пыталась избавиться от лишних килограммов. И справилась! Главное, по мнению певицы, — не есть после шести часов вечера.