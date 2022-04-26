Выбираем активную жизнь. Столица ежегодно возводит десятки спортивных сооружений за счет бюджета

Архитектор генподрядчика строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Некрасовке Мария Михайлова на осмотре здания: фасады готовы на 60 процентов / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Количество москвичей, которые ведут здоровый образ жизни и увлекаются спортом, каждый год увеличивается. Растет спрос на занятия в бассейнах, залах, многофункциональных комплексах, на площадках. Это особенно заметно проявилось во время пандемии. По данным ВЦИОМа, сегодня более половины горожан занимаются физкультурой. О том, какие новые возможности для спорта появятся в этом году у жителей столицы, рассказывает «Вечерняя Москва».

Город создает оптимальные условия для реализации потребности в здоровом образе жизни. Десятки новых спортивных объектов ежегодно возводятся за счет средств городского бюджета. Не стал исключением и этот год. Согласно программе «Спорт Москвы», на карте города появятся 10 таких комплексов.

— Москва является центром развития российского спорта высоких достижений, что во многом стало возможным благодаря строительству самых современных спортивных объектов, — отметил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. — Растет популярность занятий физической культурой, здорового образа жизни среди горожан. Этого удается добиться в том числе и за счет строительства новых спортивных сооружений. В настоящее время в столице строят 20 спортивных объектов общей площадью 172,2 тысячи квадратных метров. Речь идет о здоровье горожан, формировании культуры здорового образа жизни, а значит, в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому программа «Спорт Москвы», реализуемая в столице, предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество универсальных физкультурных центров для всех горожан. Важно отметить, что они в большинстве своем находятся в шаговой доступности.

Центр мирового уровня

Среди строящихся сегодня объектов — уникальный, не имеющий аналогов в мире Международный центр самбо и бокса в Лужниках. Основные строительно-монтажные работы на одном из самых значимых спортивных объектов Москвы уже подходят к завершению.

— Строители выполнили монтаж архитектурно-художественного освещения, за ходом процесса пусконаладочных работ могут наблюдать все жители Москвы, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — В вечернее время фасад спорткомплекса со стороны Третьего транспортного кольца преображается в яркое разноцветное панно, разбавляя городской пейзаж.

Блоки Международного центра самбо и бокса разместятся симметрично, а объединит их общий фасад. При этом центры будут функционировать независимо друг от друга, потоки их посетителей пересекаться не будут.

Особенностью здания станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания. В центре самбо оборудуют зал для соревнований на три ковра с трибунами для 1600 зрителей и VIP-ложей на 40 человек, тренировочный зал на три борцовских ковра, универсальный тренажерный зал, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта (баскетбола, волейбола, бадминтона).

В Центре бокса будут расположены зал для соревнований на два ринга с трибунами для двух тысяч зрителей. Также здесь разместится VIP-ложа, рассчитанная на 40 человек. Для спортсменов оборудуют тренировочный зал на три боксерских ринга; универсальный спортивный зал для игровых видов спорта (баскетбола, волейбола, бадминтона). Для восстановления спортсменов в каждом блоке оборудуют медико-восстановительный центр (физиотерапевтический, процедурный, массажный и диагностический кабинеты, зал лечебной физкультуры), спортивно-оздоровительный бассейн с шестью дорожками; блок с сауной и хаммамом.

— Семиэтажное здание площадью 45 тысяч квадратных метров будет отвечать всем требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо. Центры оснастят современным оборудованием, по своему наполнению они не буду иметь аналогов в мире. Соревнования можно будет смотреть в прямом эфире — для этого здесь установят технику для видеотрансляции, — сообщил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Проект стадиона «Москвич» в Текстильщиках: уникальные трибуны сделают этот объект узнаваемым / Фото: stroi.mos.ru

Возрождение «Москвича»

Уже завершен основной строительный процесс еще на одном уникальном объекте — это футбольный стадион «Москвич» в районе Текстильщики. Остались только сезонные работы и благоустройство территории, которые завершат летом этого года.

В ходе реконструкции площадь стадиона увеличилась почти в пять раз — до 9,7 тысячи квадратных метров, построены трибуны на 4190 зрителей, на подземном уровне подтрибунного пространства оборудовали стрелковую галерею. Стрелковый тир будет предназначен для стрельбы из малокалиберного и пневматического оружия. Кроме того, на стадионе будет и необходимая инфраструктура для занятий легкой атлетикой.

На стадионе также появится пресс-центр, зал для пресс-конференций, ТВ и радиостудии, комментаторские. На втором уровне трибун обустроят фойе для зрителей.

Трибуны стадиона «Москвич» состоят из пяти секторов в виде олимпийских колец, окрашенных в соответствующие цвета: синий, черный, красный, желтый и зеленый. Внутренняя (нижняя) часть навеса трибун облицована зеркальными кассетами. Это оригинальное архитектурное решение призвано обеспечить узнаваемый облик объекта.

— Реконструкция стадиона «Москвич» — один из самых масштабных проектов обновления городских спортивных объектов Москвы, — отметил Рафик Загрутдинов. — По завершении работ здесь можно будет не только тренироваться, но и проводить массовые спортивные соревнования, а также мероприятия городского масштаба по футболу и легкой атлетике.

Так будет выглядеть по окончании строительства Международный центр самбо и бокса в Лужниках / Фото: stroi.mos.ru

Бассейн и тренажерный зал у дома

Программа «Спорт Москвы» предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и создание большого количества универсальных физкультурных центров для всех горожан.

Так, в этом году завершится строительство двух спортивных объектов для жителей Зеленограда. Это спортивный комплекс с бассейном для спортивной школы № 112 «Спутник» Москомспорта в районе Старое Крюково, 9-й микрорайон возле площади Колумба, который предназначен для круглогодичных спортивных тренировок и проведения районных соревнований, и футбольное поле с инфраструктурой в девятом микрорайоне у корпуса № 919.

Еще одно футбольное поле с инфраструктурой построено в районе Ясенево на улице Паустовского, владение 6, корпус 2, — здесь осталось провести благоустройство территории.

Свой ВМХ-велодром появится в Дмитровском районе по адресу: улица Ангарская, владение 45. Он рассчитан не только на разминки и тренировки, но еще сможет принимать районные соревнования. В одну смену здесь смогут заниматься 16 спортсменов (смена 2 часа). Легкоатлетический манеж введут в эксплуатацию в Алтуфьевском районе на улице Инженерной, владение 5А. Здесь можно будет проводить физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия по легкой атлетике, занятия общей физической подготовкой с учащимися спортивной школы, а также соревнования городского уровня. Манеж оснастят системой фотофиниша, предназначенной для замера результатов спортсменов.

Новый спортивный комплекс с бассейном возводят по адресу: Измайловский бульвар, владение 75/17. В трехэтажном здании разместятся пять основных зон: зал для занятий художественной гимнастикой на два ковра, 25-метровый плавательный бассейн с сауной, детский бассейн, тренажерный зал и зал хореографии.

Кроме этого, обустроят помещения тренера и судей, раздевалки, медпункт, массажный кабинет, помещения администрации.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в Чертанове Центральном на улице Чертановская, владение 45. А для Училища Олимпийского Резерва № 4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта на улице Лескова, дом 25а, планируется построить бассейн. В здании разместится, кроме бассейна 25×16 метров, тренажерный зал и игровой универсальный зал. Как ФОК на Чертановской, так и спорткомплекс на Лескова будут отличаться современными нетиповыми фасадами.

Планируем новые достижения

Масштабные планы у Департамента строительства и на следующий год — к вводу в эксплуатацию предусмотрено 9 объектов. Среди них также есть уникальные, например крупнейший ФОК на территории ТПУ «Некрасовка» на пересечении улиц Покровская и Рождественская.

Строительство комплекса завершено уже более чем на 60 процентов, а фасады здания — на 75 процентов. Как сообщили в Департаменте строительства города Москвы, строители уже завершили монтаж наружных витражей и приступили к установке фасадного освещения, которое будет меняться в зависимости от будних и праздничных дней. В универсальном игровом зале и зоне ледовой арены уже смонтировано спортивное освещение, а в зоне бассейна — акустические потолки.

Площадь комплекса составит более 21 тысячи квадратных метров. В его состав войдет 12 функциональных зон. В новом спортивном учреждении будет осуществляться учебно-тренировочный процесс, а также соревнования районного и межрайонного уровня по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, теннис, мини-футбол, гандбол). В здании планируется разместить блок для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, бассейн, крытый каток, универсальный зал для игр, занятий на тренажерах и хореографией, шахматный клуб, зал для занятий экстремальными видами спорта, который будет включать в себя скалодром, скейт-парк и памп-трек, крытый каток с ледовым полем размерами 60×30 метров, бассейн для спортивно-оздоровительного плавания, зал для сухого плавания.

Свой спорткомплекс с бассейном появится и у волейбольной школы «Ника» на Волжском бульваре, владение 8. Сейчас школа не имеет собственного здания, а занятия проводятся в разных спортзалах на востоке и юго-востоке Москвы. В проекте будут использовать витражное остекление, что обеспечит хорошую инсоляцию объекта. Кроме того, цветовое решение витражного профиля и оттенок остекления будут гармонично сочетаться с прочими фрагментами фасадов.

Спортивный комплекс с бассейном в Северном Бутове по адресу: бульвар Дмитрия Донского, владение 12–4. Здесь разместят бассейн для оздоровительного плавания, бассейн для обучения плаванию детей в возрасте от 7 до 10 лет, универсальный спортивный зал для занятий игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, теннисом, гандболом, мини-футболом, флорболом), тренажерный зал.

Физкультурно-оздоровительные комплексы для занятий спортом горожан также построят в семи районах столицы — например, в Бибиреве на Алтуфьевском шоссе, владение 100, в Зябликове на пересечении улицы Шипиловская и Орехового проезда, в Раменках на одноименной улице, дом № 19, и в районе Внуково на улице Изваринская.

КСТАТИ

Архитектурное решение Центра спортивных единоборств разработано совместно с Международной федерацией самбо и Федерацией бокса города Москвы. Специально для здания изготовили эксклюзивные формы фасадных конструкций, перекликающиеся с Дворцом водных видов спорта, что подчеркивает единую архитектурную стилистику строений и территории уникального спорткластера «Лужники».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В настоящее время в столице строят 20 спортивных объектов общей площадью 172,2 тысячи квадратных метров. Всего с 2011 года в городе введено 153 спортивных объекта. Часть сооружений строится за счет городского бюджета, часть — на средства инвесторов. 14 спортивных объектов построили и ввели в Москве за счет внебюджетных источников в 2021 году. Согласовали строительство еще 14 спортивных объектов, которые будут реализованы за счет инвесторов в течение пяти лет.