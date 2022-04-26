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Выбираем активную жизнь. Столица ежегодно возводит десятки спортивных сооружений за счет бюджета

Екатерина Дмитриева

Общество
Выбираем активную жизнь. Столица ежегодно возводит десятки спортивных сооружений за счет бюджета
Архитектор генподрядчика строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Некрасовке Мария Михайлова на осмотре здания: фасады готовы на 60 процентов / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Количество москвичей, которые ведут здоровый образ жизни и увлекаются спортом, каждый год увеличивается. Растет спрос на занятия в бассейнах, залах, многофункциональных комплексах, на площадках. Это особенно заметно проявилось во время пандемии. По данным ВЦИОМа, сегодня более половины горожан занимаются физкультурой. О том, какие новые возможности для спорта появятся в этом году у жителей столицы, рассказывает «Вечерняя Москва».

Город создает оптимальные условия для реализации потребности в здоровом образе жизни. Десятки новых спортивных объектов ежегодно возводятся за счет средств городского бюджета. Не стал исключением и этот год. Согласно программе «Спорт Москвы», на карте города появятся 10 таких комплексов.

— Москва является центром развития российского спорта высоких достижений, что во многом стало возможным благодаря строительству самых современных спортивных объектов, — отметил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. — Растет популярность занятий физической культурой, здорового образа жизни среди горожан. Этого удается добиться в том числе и за счет строительства новых спортивных сооружений. В настоящее время в столице строят 20 спортивных объектов общей площадью 172,2 тысячи квадратных метров. Речь идет о здоровье горожан, формировании культуры здорового образа жизни, а значит, в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому программа «Спорт Москвы», реализуемая в столице, предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество универсальных физкультурных центров для всех горожан. Важно отметить, что они в большинстве своем находятся в шаговой доступности.

Центр мирового уровня

Среди строящихся сегодня объектов — уникальный, не имеющий аналогов в мире Международный центр самбо и бокса в Лужниках. Основные строительно-монтажные работы на одном из самых значимых спортивных объектов Москвы уже подходят к завершению.

— Строители выполнили монтаж архитектурно-художественного освещения, за ходом процесса пусконаладочных работ могут наблюдать все жители Москвы, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — В вечернее время фасад спорткомплекса со стороны Третьего транспортного кольца преображается в яркое разноцветное панно, разбавляя городской пейзаж.

Блоки Международного центра самбо и бокса разместятся симметрично, а объединит их общий фасад. При этом центры будут функционировать независимо друг от друга, потоки их посетителей пересекаться не будут.

Особенностью здания станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания. В центре самбо оборудуют зал для соревнований на три ковра с трибунами для 1600 зрителей и VIP-ложей на 40 человек, тренировочный зал на три борцовских ковра, универсальный тренажерный зал, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта (баскетбола, волейбола, бадминтона).

В Центре бокса будут расположены зал для соревнований на два ринга с трибунами для двух тысяч зрителей. Также здесь разместится VIP-ложа, рассчитанная на 40 человек. Для спортсменов оборудуют тренировочный зал на три боксерских ринга; универсальный спортивный зал для игровых видов спорта (баскетбола, волейбола, бадминтона). Для восстановления спортсменов в каждом блоке оборудуют медико-восстановительный центр (физиотерапевтический, процедурный, массажный и диагностический кабинеты, зал лечебной физкультуры), спортивно-оздоровительный бассейн с шестью дорожками; блок с сауной и хаммамом.

— Семиэтажное здание площадью 45 тысяч квадратных метров будет отвечать всем требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо. Центры оснастят современным оборудованием, по своему наполнению они не буду иметь аналогов в мире. Соревнования можно будет смотреть в прямом эфире — для этого здесь установят технику для видеотрансляции, — сообщил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Выбираем активную жизнь. Столица ежегодно возводит десятки спортивных сооружений за счет бюджета Проект стадиона «Москвич» в Текстильщиках: уникальные трибуны сделают этот объект узнаваемым / Фото: stroi.mos.ru

Возрождение «Москвича»

Уже завершен основной строительный процесс еще на одном уникальном объекте — это футбольный стадион «Москвич» в районе Текстильщики. Остались только сезонные работы и благоустройство территории, которые завершат летом этого года.

В ходе реконструкции площадь стадиона увеличилась почти в пять раз — до 9,7 тысячи квадратных метров, построены трибуны на 4190 зрителей, на подземном уровне подтрибунного пространства оборудовали стрелковую галерею. Стрелковый тир будет предназначен для стрельбы из малокалиберного и пневматического оружия. Кроме того, на стадионе будет и необходимая инфраструктура для занятий легкой атлетикой.

На стадионе также появится пресс-центр, зал для пресс-конференций, ТВ и радиостудии, комментаторские. На втором уровне трибун обустроят фойе для зрителей.

Трибуны стадиона «Москвич» состоят из пяти секторов в виде олимпийских колец, окрашенных в соответствующие цвета: синий, черный, красный, желтый и зеленый. Внутренняя (нижняя) часть навеса трибун облицована зеркальными кассетами. Это оригинальное архитектурное решение призвано обеспечить узнаваемый облик объекта.

— Реконструкция стадиона «Москвич» — один из самых масштабных проектов обновления городских спортивных объектов Москвы, — отметил Рафик Загрутдинов. — По завершении работ здесь можно будет не только тренироваться, но и проводить массовые спортивные соревнования, а также мероприятия городского масштаба по футболу и легкой атлетике.

Выбираем активную жизнь. Столица ежегодно возводит десятки спортивных сооружений за счет бюджета Так будет выглядеть по окончании строительства Международный центр самбо и бокса в Лужниках / Фото: stroi.mos.ru

Бассейн и тренажерный зал у дома

Программа «Спорт Москвы» предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и создание большого количества универсальных физкультурных центров для всех горожан.

Так, в этом году завершится строительство двух спортивных объектов для жителей Зеленограда. Это спортивный комплекс с бассейном для спортивной школы № 112 «Спутник» Москомспорта в районе Старое Крюково, 9-й микрорайон возле площади Колумба, который предназначен для круглогодичных спортивных тренировок и проведения районных соревнований, и футбольное поле с инфраструктурой в девятом микрорайоне у корпуса № 919.

Еще одно футбольное поле с инфраструктурой построено в районе Ясенево на улице Паустовского, владение 6, корпус 2, — здесь осталось провести благоустройство территории.

Свой ВМХ-велодром появится в Дмитровском районе по адресу: улица Ангарская, владение 45. Он рассчитан не только на разминки и тренировки, но еще сможет принимать районные соревнования. В одну смену здесь смогут заниматься 16 спортсменов (смена 2 часа). Легкоатлетический манеж введут в эксплуатацию в Алтуфьевском районе на улице Инженерной, владение 5А. Здесь можно будет проводить физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия по легкой атлетике, занятия общей физической подготовкой с учащимися спортивной школы, а также соревнования городского уровня. Манеж оснастят системой фотофиниша, предназначенной для замера результатов спортсменов.

Новый спортивный комплекс с бассейном возводят по адресу: Измайловский бульвар, владение 75/17. В трехэтажном здании разместятся пять основных зон: зал для занятий художественной гимнастикой на два ковра, 25-метровый плавательный бассейн с сауной, детский бассейн, тренажерный зал и зал хореографии.

Кроме этого, обустроят помещения тренера и судей, раздевалки, медпункт, массажный кабинет, помещения администрации.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в Чертанове Центральном на улице Чертановская, владение 45. А для Училища Олимпийского Резерва № 4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта на улице Лескова, дом 25а, планируется построить бассейн. В здании разместится, кроме бассейна 25×16 метров, тренажерный зал и игровой универсальный зал. Как ФОК на Чертановской, так и спорткомплекс на Лескова будут отличаться современными нетиповыми фасадами.

Планируем новые достижения

Масштабные планы у Департамента строительства и на следующий год — к вводу в эксплуатацию предусмотрено 9 объектов. Среди них также есть уникальные, например крупнейший ФОК на территории ТПУ «Некрасовка» на пересечении улиц Покровская и Рождественская.

Строительство комплекса завершено уже более чем на 60 процентов, а фасады здания — на 75 процентов. Как сообщили в Департаменте строительства города Москвы, строители уже завершили монтаж наружных витражей и приступили к установке фасадного освещения, которое будет меняться в зависимости от будних и праздничных дней. В универсальном игровом зале и зоне ледовой арены уже смонтировано спортивное освещение, а в зоне бассейна — акустические потолки.

Площадь комплекса составит более 21 тысячи квадратных метров. В его состав войдет 12 функциональных зон. В новом спортивном учреждении будет осуществляться учебно-тренировочный процесс, а также соревнования районного и межрайонного уровня по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, теннис, мини-футбол, гандбол). В здании планируется разместить блок для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, бассейн, крытый каток, универсальный зал для игр, занятий на тренажерах и хореографией, шахматный клуб, зал для занятий экстремальными видами спорта, который будет включать в себя скалодром, скейт-парк и памп-трек, крытый каток с ледовым полем размерами 60×30 метров, бассейн для спортивно-оздоровительного плавания, зал для сухого плавания.

Свой спорткомплекс с бассейном появится и у волейбольной школы «Ника» на Волжском бульваре, владение 8. Сейчас школа не имеет собственного здания, а занятия проводятся в разных спортзалах на востоке и юго-востоке Москвы. В проекте будут использовать витражное остекление, что обеспечит хорошую инсоляцию объекта. Кроме того, цветовое решение витражного профиля и оттенок остекления будут гармонично сочетаться с прочими фрагментами фасадов.

Спортивный комплекс с бассейном в Северном Бутове по адресу: бульвар Дмитрия Донского, владение 12–4. Здесь разместят бассейн для оздоровительного плавания, бассейн для обучения плаванию детей в возрасте от 7 до 10 лет, универсальный спортивный зал для занятий игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, теннисом, гандболом, мини-футболом, флорболом), тренажерный зал.

Физкультурно-оздоровительные комплексы для занятий спортом горожан также построят в семи районах столицы — например, в Бибиреве на Алтуфьевском шоссе, владение 100, в Зябликове на пересечении улицы Шипиловская и Орехового проезда, в Раменках на одноименной улице, дом № 19, и в районе Внуково на улице Изваринская.

КСТАТИ

Архитектурное решение Центра спортивных единоборств разработано совместно с Международной федерацией самбо и Федерацией бокса города Москвы. Специально для здания изготовили эксклюзивные формы фасадных конструкций, перекликающиеся с Дворцом водных видов спорта, что подчеркивает единую архитектурную стилистику строений и территории уникального спорткластера «Лужники».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В настоящее время в столице строят 20 спортивных объектов общей площадью 172,2 тысячи квадратных метров. Всего с 2011 года в городе введено 153 спортивных объекта. Часть сооружений строится за счет городского бюджета, часть — на средства инвесторов. 14 спортивных объектов построили и ввели в Москве за счет внебюджетных источников в 2021 году. Согласовали строительство еще 14 спортивных объектов, которые будут реализованы за счет инвесторов в течение пяти лет.

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