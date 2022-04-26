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Культура управления: руководителей столичных госучреждений учат работать с командой

Марьяна Шевцова

Общество
Культура управления: руководителей столичных госучреждений учат работать с командой
Руководитель управления правового и кадрового обеспечения Фонда «Московский инновационный кластер» Анна Ачинович в Университете правительства Москвы на обучающем модуле программы «Urban Лидер» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Университете правительства Москвы стартовал новый поток программы «Urban Лидер». 26 апреля «Вечерняя Москва» узнала, чему будут обучать руководителей городских проектов.

В стенах Университета правительства Москвы стартовала ежегодная масштабная образовательная программа для руководителей среднего звена государственных учреждений и подведомственных организаций столицы. Главная ее цель — помочь участникам сохранять эффективность, как личную, так и командную, в условиях изменений, уметь вдохновить своих сотрудников на высокие результаты и реализацию различных амбициозных проектов.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, «Urban Лидер» — это хорошая возможность обрести полезные связи, которые в будущем позволят с помощью коммуникаций решать любые задачи.

— Завтра вам управлять этим огромным мегаполисом, самым крупным, самым красивым. Набирайте «мышечную массу», набирайте команду и начинайте управлять ею сегодня, — обратился он к участникам.

Обучение будет проходить в течение семи месяцев. По словам руководителя проекта в Университете правительства Москвы Натальи Рафейчик, участникам расскажут о новой культуре управления.

— Вместе с экспертами они будут учиться внедрять современные управленческие технологии, формировать команду, мотивировать ее не только материально, — пояснила она. — Например, если руководитель не понимает смысла своей деятельности, куда он ведет команду или не доносит это до сотрудников, то и эффективность работы команды будет из-за этого низкая.

Всего к обучению приступили 106 человек. Руководитель управления правового и кадрового обеспечения фонда «Московский инновационный кластер» Анна Ачинович стала одним из участников третьего потока программы. У нее большой опыт управленца, начальником она стала в 22 года, а в фонде возглавляет управление уже более полутора лет.

— До этого я проходила много подобных образовательных программ для руководителей, но там в основном рассказывали простые истины. На «Urban Лидер» шла с настороженностью, но была приятно удивлена уже после первого модуля, — поделилась она.

Так, по словам Анны, она и другие участники смогли поменять свое отношению к «мягкому» стилю управления.

— Раньше всегда считалось, что начальник не должен быть мягким, это признак слабости. Но эксперт программы привел доводы и убедил нас, что это совсем не так, — рассказала она.

От обучения Анна Ачинович ждет прежде всего полезного управленческого инструментария.

— Мир меняется, создаются новые проекты и задачи, решать которые прежними методами бывает неэффективно, — добавила она.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего программу «Urban Лидер» прошли уже более 130 руководителей среднего звена государственных учреждений и подведомственных организаций. В третьем потоке принимают участие 106 человек. В организациях инфраструктур столицы работают более 850 тысяч человек. В 2021 году в молодежных карьерных проектах приняли участие более 10 тысяч человек. Более 60 процентов выпускников программы стажировки правительства Москвы трудоустраиваются в госучреждения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Гончаренко, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы:

— Участники нашей программы — люди, которые реально воплощают в жизнь городские проекты. Это люди с амбициями, устремленные в будущее. У них есть огромный ресурс — команда. Это ресурс сил, умений, навыков, знаний и опыта. И если добавить немного энергии, правильно выстроенная команда может показать в два–три раза больше результата. Наши участники — не просто слушатели, а наши партнеры и соавторы.

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