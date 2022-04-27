В московских центрах собаки помогают в реабилитации и адаптации

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Для людей с нарушениями зрения собака-проводник — это незаменимый помощник, который делает передвижение по городу более свободным и безопасным. Ежегодно более чем в шестидесяти странах мира в последнюю среду апреля отмечается Международный день собак-поводырей. О том, как занятия с четвероногими друзьями помогают людям с инвалидностью в реабилитации и повседневной жизни рассказываем в материале.

В Реабилитационном центре для инвалидов по зрению Департамента труда и соцзащиты проходят люди с нарушениями зрения. Некоторые из них приезжают в Центр вместе с помощниками — собаками-поводырями. Таких гостей размещают на первом этаже жилого корпуса Центра в одной комнате с их питомцами.

Специально обученная собака-поводырь — это, прежде всего, рабочая собака, которая ежедневно трудится.

— Попробуйте завязать себе глаза и пройти по комнате. Это крайне сложно. Когда собака в шлейке, она, как настоящий партнер, подает специальные сигналы, объясняет, что впереди препятствие, — рассказывают подопечные центра. — Если впереди ступеньки или яма, собака-поводырь, не доходя полутора метров, перекрывает дорогу, а хозяин определяет тростью, что впереди препятствие.

Четвероногие друзья спокойно реагируют на других собак, птиц, кошек. Они идеально воспитаны и никогда не проявят агрессии или трусости — это важно знать людям, которые встретят на своем пути человека с собакой-проводником. Такая собака может свободно заходить в любые помещения.

Собаки-поводыри знают команды на поиск. Они помогают человеку сориентироваться в правильном направлении, например, быстрее найти столовую, лечебный корпус или выход к лесопарку.

Кроме собак-поводырей, не менее важную работу выполняют собаки-терапевты. Канистерапия — так называются специальные занятия с четвероногими друзьями, которые могут быть показаны при самых разных заболеваниях. Такие занятия проходят в некоторых реабилитационных центрах столичного Департамента труда и соцзащиты.

В подразделении «Солнечный круг» Комплексного реабилитационно-образовательного центра (КРОЦ) у ребят есть друг-лабрадор Ята.

— Чаще всего занятия с собакой-терапевтом проходят в группе, в основном на них ходят ребята с расстройством аутистического спектра. Перед началом занятий существует обязательный ритуал — всем нужно поздороваться, только потом можно приступать к играм. И детям, и собаке одинаково нравится играть с мячиками, которые могут быть разными по размеру и цвету. Здесь все происходит, как и в обычных играх, но на занятиях есть четкие правила: никто ни у кого не отбирает мяч, все бросают его по очереди, что благодаря участию четвероногого друга помогает эффективно обучаться командной работе ребятам с особенностями развития. Если ребята не боятся, они сами могут дать Яте лакомство в качестве вознаграждения, — рассказывает Светлана Фурманова, психолог и специалист по реабилитации КРОЦ, которая ведет занятия по канистерапии.

На занятиях дети также учатся ухаживать за животным: понимать, когда собака долго бегала и ей нужно налить воды. Дальше педагог с ребятами могут расчесывать лабрадора и наряжать ее, играть в прятки — и Ята будет искать корм. Те, кто занимается давно, уже умеет отдавать собаке команды. Она слушается, и таким образом ребята участвуют в дрессировке.

— Некоторые до начала занятий не могут справиться со страхом перед собаками. Но через некоторое время дети не просто перестают бояться, но и относятся к Яте с огромной любовью – обнимают ее, не хотят расставаться. Кроме того, дети перестают бояться и собак на улицах, становятся смелее в целом, — делится Светлана Фурманова.

Ята выкладывается на каждом занятии: она работает с 9 до 17 часов, а дома практически сразу ложится спать. Животное получает очень много благодарностей и внимания и, что очень важно, действительно помогает десяткам детей.

СПРАВКА

Реабилитационный центр для инвалидов по зрению оказывает услуги по реабилитации людям с инвалидностью по зрению 1 и 2 групп старше 18 лет. Каждый курс длится 17 дней. Чтобы пройти комплексную реабилитацию в Центре, необходимо обратиться в Территориальный центр соцобслуживания по месту жительства (ТЦСО).

В Комплексном реабилитационно-образовательном центре обучаются и проходят реабилитацию дети с тяжелыми множественными нарушениями развития начиная с дошкольного возраста. Также в центре работает служба ранней помощи для детей от 0 до 3 лет с нарушениями развития и их родителей. Чтобы зачислить ребенка в КРОЦ, нужно обратиться в учреждение напрямую.

Чтобы получить четвероногого друга и помощника — собаку-поводыря, необходимо подать заявление на mos.ru. При этом собака должна быть рекомендована в ИПРА — индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида. В Москве выдачей технических средств реабилитации занимаются Ресурсный центр для инвалидов, а также пункты выдачи ТСР территориальных центров социального обслуживания.