«Оборону Москвы увидел весь мир»: актер Тихон Жизневский — о прошлых поколениях, саморазвитии и деньгах

Тихон Жизневский сыграл студента ВГИКа, фронтового оператора Ивана Майского / Кадр из фильма «Первый Оскар» / 2022 год

В прокат вышел фильм «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, ставший лидером кинопроката в России и СНГ. Это картина о фронтовых операторах Великой Отечественной войны. «Вечерка» побеседовала с Тихоном Жизневским, сыгравшим одну из главных ролей, о ценностях, воспитании детей и инфантильности.

— Тихон, ваш персонаж Иван Майский и его сокурсник Лев Альперин (Антон Момот) по-разному подходят к съемке. Что ближе вам?

— Вы имеете в виду то, что Лев считает, что надо вычленять настоящие моменты жизни, а Иван снимает постановочные кадры, придумывает их. Думаю, и тот и другой подходы имеют место быть. Документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой», история создания которого показана в нашей ленте, примерно наполовину сделан из постановочных кадров. Но они не вводили в заблуждение, не были фейком, а иллюстрировали происходящее. Нужно было развеять миф о непобедимости фашистов, показать, что мы можем сопротивляться. Ведь тогда интернета не было. Были радио, печать и кино. И с его помощью оборону Москвы показали людям так, что это увидел весь мир.

— Зарубежные санкции и изменения в киноиндустрии не добавляют страха за будущее?

— Знаете, мои родители жили в 1990-е и с утра до вечера были вынуждены пахать, чтобы им просто было чем накормить нас с братом. Но при этом они дали нам такое счастливое детство, что каждый раз, когда я с ними встречаюсь, спрашиваю, как к этому приблизиться, как дать своим детям, когда они у меня появятся, хотя бы двадцать процентов того, что дали они нам. И отец говорит: «Да сделаешь все! Мы же как-то делали».

И я понимаю, что в той сложной ситуации, которая была в стране тогда, они были вынуждены трудиться не покладая рук, мы были предоставлены сами себе, и тем не менее в семье были абсолютная любовь и забота. И я понимаю, что случись так, что я перестану сниматься, не смогу работать по специальности, буду вынужден пойти разгружать уголь или работать на стройке — то стану делать это, но постараюсь дать хоть что-то столь же хорошее своей семье. Ведь в самокопировании в детях и есть смысл бессмертия. Еще, конечно, в самопознании и саморазвитии.

— Часто родители перекладывают на детей ответственность за свои нереализованные мечты.

— Мне в детстве, как и брату, сказали — «вы не наши», мы вами не владеем, но с вами дружим, советуемся, а вы делаете все так, как сами считаете нужным. В нас был внедрен такой уровень свободы, что я понимал: родители — это мои самые лучшие друзья, но я могу делать все что захочу. И я делал. И меня за это ни разу не ударили. Может, я бы уже был менеджером какой-нибудь нефтяной компании, если бы меня били. Но я рад, что это не так.

Кадр из фильма «Первый Оскар» / 2022 год

— Вы сказали «не наши», и я подумала, что в «Первом Оскаре», как и в «Огне», вы играете детдомовцев.

— Всю свою начальную школу, а потом класса с восьмого–девятого я учился параллельно с ребятами из интерната, из детского дома. Мы с ними гуляли, ходили на стройку. Это люди, конечно, совсем из другого теста, уже побитые жизнью. Ясно, что человек, которого бросили родители, не может остаться без травмы. Но это не мешает им быть абсолютно потрясающими, талантливыми людьми. Воспоминаниями о тех ребятах я в чем-то и руководствовался.

— После школы вы учились в Театральном институте Бориса Щукина на курсе у Валерия Фокина и Марины Пантелеевой. Чему научили вас мастера?

— У нас был актерско-режиссерский курс. Валерий Владимирович вел режиссерскую группу, так что я его видел крайне редко. Нас вела Марина Александровна, Царствие ей Небесное, она умерла, когда я был на третьем курсе. И учила нас она в основном тому, что нужно улыбаться, но говорю это не в упрек. Я очень благодарен ей, что она не портила нас внедрением своего видения актерской профессии, не губила в нас людей. Потому что частая проблема, когда абитуриент, непосредственный, свободный человек, приходит в театральный институт и сразу же натягивает на себя маску студента, актера. В нем губятся его первичные природные животные качества. Они умирают примерно в половине студентов сразу же после зачисления. А детскость, игручесть актеру очень важны.

Нам всегда нужно оставаться инфантильными, поделился с нами своим наблюдением Мирзоев (режиссер сериала «Топи» Владимир Мирзоев. — «МВ»), и я с ним абсолютно согласен. Ты как будто какие-то шоры себе надеваешь, пока учишься, а нужно возвращать такое детское восприятие мира, как будто видишь все впервые.

— Важно еще не переставать учиться. Вы узнаете новое на съемках?

— На проектах я учусь очень многому, приобретаю техническую оснащенность. В дипломе же у нас пишут «актер театра и кино», но нам в институте вообще про кино ни слова не говорили, кроме того, что туда нельзя идти (улыбается). Специфики работы не давали. Так что делаю все по наитию.

А ведь есть целый свод всяких приемов, используя которые, можно за короткий срок обучиться потрясающе существовать в кадре даже без предшествующего высшего образования. Так что да, набираюсь опыта.

— Как освоить профессиональные приемы и сохранить свежесть?

— Искать что-то новое. Начиная с выбора роли, я смотрю, чтобы это было то, чего я еще не делал. Начиная со сценария, с персонажа. Даже если говорить о внешности, меня радует, что герои, которых я сыграл, не похожи друг на друга. Иногда поступаюсь финансовой выгодой, ведь мог бы набрать много схожих проектов. Но я в этом не заинтересован, потому что деньги в моей жизни большого смысла не имеют.

Кадр из фильма «Первый Оскар» / 2022 год

ДОСЬЕ

Тихон Жизневский родился 30 августа 1988 года в Зеленоградске. Окончил Театральный институт имени Щукина. Служит в труппе Александринского театра (Санкт-Петербург). Играет в спектаклях: «Литургия ZERO», «Гамлет» и других. В его фильмографии 15 ролей в кино и сериалах, включая «Майор Гром: Чумной Доктор», «Топи», «Огонь», а также «На игре».

От Достоевского до мультфильмов

Интеллектуалом и начитанным человеком Тихон Жизневский себя не считает. Говорит, что может показаться даже поверхностным. В то же время он пересматривал «Сталкера» Андрея Тарковского раз тридцать. Любит Бергмана, а еще Достоевского и Чехова. Но это не исключает того, что ему могут нравиться и простые мультфильмы.

Идеальный вечер

На вопрос о том, каким должен быть идеальный вечер, Тихон Жизневский отвечает: он любит поиграть в компьютерную игру Dota, как в подростковом возрасте, посмотреть что-то или поучить текст роли.

Рукастый человек

Тихон полагает, что способен довольно быстро изучить новый навык. Он считает себя «рукастым человеком», так как вырос на природе, а не в тепличных условиях. Но какого-то уникального навыка, который бы приобрел на съемках, не вспомнит.

Поет и играет на гитаре

Артист умеет играть на гитаре. Он самоучка. В числе недавно разученных песен называет Lalena группы Deep Purple. Говорит, любит эту красивую песню с детства, когда ее включал отец. Впрочем, создавать свою музыкальную группу не планирует. Ведь петь на публику немного стесняется, хоть и играет в музыкальном спектакле.

Перерыв в карьере

Кинокарьера Тихона Жизневского стартовала дважды. Дебютировал он на экранах в комедии Виктора Шамирова «Дикари», куда попал еще со студенческих прослушиваний. Затем привлек к себе внимание фильмами «На игре», парой детективных сериалов. А с 2014 по 2020 в кино не снимался. Второе начало произошло в 2020 году в фильме Алексея Нужного «Огонь»

Личная жизнь

Обсуждать свою личную жизнь актер не любит, так как ему самому неинтересно, с кем в браке находится его собеседник или кто-либо из известных личностей, в отличие от того, чем они занимаются. Но любопытствующие в сети могут узнать, что жену артиста зовут Ксения.