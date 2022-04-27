Обещаешь помнить: волонтеры из Москвы и Донецка раздают прохожим георгиевские ленты

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27 апреля в России и на Донбассе стартовала акция «Георгиевская ленточка». Корреспонденты «Вечерней Москвы» выяснили, что значит этот символ для москвичей и дончан, которые по-прежнему живут под обстрелами.

башнями и капли дождя не помешали волонтерам в ярко-синих куртках «выйти на смену». В их руках — яркие черно-оранжевые георгиевские ленточки. Добровольцы раздают их прохожим. Одни бережно складывает ленту в карман, а другие сразу прикалывают ее на грудь в форме буквы Z или классической петелькой. Волонтер Валерия Петрова вручает георгиевские ленточки Андрею Санкову и его 12-летней дочери Тамаре.

— Я сам когда-то участвовал в таких акциях, раздавал ленточки, — говорит Андрей. — Машину свою я уже украсил ленточкой и наклейками. И дочери рассказываю, как важно чтить память о подвиге предков.

Тамара, закрепив ленточку на груди, просит рассказать ей истории о советских солдатах. Немного задумавшись, Андрей берет дочь за руку, начинает рассказ, и они уходят.

— Когда я отдаю ленту, я будто связываю людей в цепочку памяти, — говорит Валерия Петрова, глядя им вслед. — И если человек носит эту ленту, он помнит героев, которые совершили великий подвиг.

В этом году акцию проводят в 17 раз. Но теперь «условия» изменились: во многих странах запретили георгиевские ленты.

— Сейчас время, когда маски сброшены и видно, на чьей ты стороне. Поэтому мы призываем всех патриотов надеть георгиевскую ленточку. Мы видим «соревнование» стран: кто больше памятников уничтожит. В ряде государств координаторам акции угрожают. Но, несмотря на такую обстановку, мы проведем акции. Мы считаем, что георгиевскую ленточку нужно приравнять к символу воинской славы. Это символ единства, правды, уважения к защитникам Отечества и тем, кто сражается против националистов сейчас, — сказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

Акция пройдет не только во всех регионах России, но и на Донбассе. Волонтеры начали работать и в Донецке. Для них ленты цвета огня и дыма имеют особый смысл. Молодые ребята, которым с детства рассказывали об ужасах Великой Отечественной, в 2014 году столкнулись с войной лицом к лицу. Они знают: если потерять историческую память, «таблетка» от забывчивости встанет поперек горла.

— Все эти «можем повторить» — от глупости, — уверен волонтер, студент Донецкого национального университета Иван Грищук. — Надо говорить о том, что война — не игрушка. Ни один нормальный человек не хочет войны.

Раздавая георгиевские ленточки, Иван надеется, что этот маленький кусочек ткани заставит людей задуматься, заинтересоваться историей, сделать все, чтобы не допустить повторения. Но сам Иван старается не говорить о войне с родными.

— С 2014 года в моей семье, слава богу, никто не погиб, — продолжает Иван. — Но многих родственников моих друзей, которых я знал, которые меня нянчили, больше нет. Я стал волонтером, чтобы помогать тем, кому плохо.

За этим пришла и Вероника Кузнецова. Девушка работает врачом. Она помогает раненым, участвует в гуманитарной миссии.

— Мы, как и наши предки, живем в нелегкое время, но продолжаем верить, молиться за солдат, которые обеспечат мир. Все мы — потомки победителей. Нам повезло, что мы можем пообщаться с ветеранами, узнать историю той страшной войны, которую они, к сожалению, видят вновь, — сказала Вероника.

Девушка знакома и с героями нынешней спецоперации.

Она лично знала легендарного комбата «Спарты» — Владимира Жогу, «Воху». Вероника признается: он во многом ее вдохновил. Теперь девушка проводит параллели между волонтерством и работой тружеников тыла в сороковые. На фронт вызывают и саму Кузнецову — ей, как медику, пришла повестка. А ее товарищ Дмитрий Гладун временно вернулся из зоны боевых действий — по больничке. Пост Дмитрия — в Мариуполе, в комендатурской роте.

— После того как я побывал там, я многое переосмыслил. Понял, что нет ничего ценнее жизни. Я понял слово «человечность», — говорит парень.

Скоро он вылечится и вновь отправится служить, а пока — раздает ленточки.

— Подрастающее поколение забыло историю. Оно подвержено западному влиянию, — говорит Гладун. — Мы должны донести до него правду.

Дмитрий уверен: носить георгиевскую ленточку — значит отдавать дань уважения подвигу, который совершили предки. И обещание не допустить повторения трагедий прошлого.

— Георгиевская ленточка — это еще и идентификатор. В 2014 году ополчение выделяло себя именно ею. И сегодня это лакмусовая бумажка, она определяет нацистов, ведь их от нее коробит, как бесов от святой воды, — сказал председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Дятин, председатель Московского отделения Всероссийской общественной организации «Волонтеры победы»:

— Всего в Москве планируем раздать 60 тысяч ленточек. Часть пойдет в школы, вузы и другие образовательные учреждения. А часть раздадим прохожим на улицах. Мы начали с парков, вокзалов, крупных улиц и площадей Москвы. Многие люди уже в первый день акции подходили к нашим волонтерам, благодарили за то, что в самом сердце столицы можно бесплатно получить ленточку — символ памяти, единства. В этом году действительно ощущается, что люди еще больше сплотились, объединились.