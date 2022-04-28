Владимир Жидкин: Молодые округа готовятся к первому юбилею

Глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин на Московском урбанистическом форуме / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

27 апреля в Стройкомплексе рассказали о планах на этот и последующие годы. Так, с 2022 по 2024 год к вводу в эксплуатацию за счет средств внебюджетных источников финансирования планируется восемь поликлиник на 3790 посещений в смену. Такую работу продолжит и город. Какие объекты появятся за счет средств столичного бюджета, а что возведут на деньги инвесторов, в интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Сменили старые границы

— Нынешний год станет первым юбилейным для Новой Москвы. Самые молодые округа столицы отметят свое десятилетие. Каждый год приносит что-то новое, дает новый стимул для развития этой части нашего мегаполиса. Владимир Федорович, с какими показателями Новая Москва встречает непростой 2022-й?

— Мы постоянно работаем над тем, чтобы в Новой Москве появлялись современные объекты: станции метро, дороги, социальные, инженерные, производственные и культурные объекты. Не забываем о благоустройстве и интересных местах притяжения. Каждый год мы ставим для себя и инвесторов высокую планку. Так, минувший год для Троицкого и Новомосковского административных округов стал рекордным. Причем по многим параметрам. Построено более четырех миллионов квадратных метров недвижимости — это почти половина общегородского ввода. Более 3,5 миллиона «квадратов» составляет жилье, что тоже является рекордным показателем за всю историю Новой Москвы. Как и построенные за этот период почти 700 тысяч «квадратов» малоэтажки и индивидуальных домов. Цифры, конечно, впечатляют.

Но рекорды — не наша самоцель. Более значимым считаю тот факт, что за минувший год в Новой Москве построено и введено в эксплуатацию 11 детских садов, 12 школ, четыре объекта здравоохранения. Такой показатель ввода социалки тоже достигнут впервые. Это не может не радовать. Ведь новоселы имеют возможность сразу устроить малышей в прекрасные новые детские сады. Здорово, когда есть школы поблизости от дома, а взрослые могут обрести достойное место работы. Это движение и развитие остановить нельзя. Несмотря на ряд сложностей, работу над ключевыми проектами продолжим и в этом, и в последующие годы.

— Каков сейчас выбор жилья? За счет чего люди готовы променять жизнь в старых границах столицы или в другом регионе на новые территории?

— Варианты приобретаемого в Новой Москве комфортного жилья самые различные: свой дом, квартира в малоэтажке или многоэтажке. Выбор, как говорится, на любой вкус и по финансовым возможностям. Выбирают еще и за доступность. Территория Новой Москвы буквально на глазах превращается в комфортное и качественное городское пространство. И это не только жилая застройка, но и колоссальное транспортное строительство. В Троицком и Новомосковском округах появляются и новые рабочие места, формируя таким образом полноценную городскую среду. Развитие новых территорий — процесс комплексный. За неполные десять лет в Новой Москве построили и ввели в эксплуатацию 30 школ и 64 детских сада. Все это в комплексе и составляет основу удобного, комфортного проживания. А сделать нам еще предстоит, как в той известной песне поется, «больше, чем сделано».

— Владимир Федорович, а есть показатели по вводу жилья с начала этого года?

— Хочу подчеркнуть: ни темпов строительства, ни качества, ни объемов планового ввода жилья в Троицком и Новомосковском округах мы не снижаем. Так, в первом квартале нынешнего года в Новой Москве введено 760 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. А это половина общегородского ввода жилья за этот период.

— Какова средняя стоимость квадратного метра и кто покупает квартиры в Троицком и Новомосковском округах? И кто преобладает среди покупателей: москвичи или жители регионов России?

— Мы строим, а продажами занимаются другие специалисты. Могу только сослаться на результаты официальных исследований: за последние четыре года цена квадратного метра возросла почти в два раза, а за последний год — практически на треть. Это средняя цена на территории Новой Москвы. Почти три четверти лотов Новой Москвы приходятся на одно- и двухкомнатные квартиры. При этом бизнес- и комфорт-класс являются основными видами предлагаемых жилплощадей. Стоимость квадратного метра к концу прошлого года выросла до 200,4 тысячи рублей.

В нынешнем году в Новой Москве также отмечается рост стоимости жилья. За январь-февраль она стала больше на 0,3–3,4 процента в зависимости от расположения. Наибольший прирост цены мы видим во Внукове, Кокошкине, Крекшине, Марушкине. Однако стоимость жилья в Троицком и Новомосковском округах в этом году выросла значительно меньше, чем в Подмосковье и в старой Москве. При этом две трети квартир в Новой Москве приобретают москвичи. Опросы местных жителей показывают, что большинство из них — до 70 процентов — замечают, как за последние годы выросло качество жизни в ТиНАО, в том числе в транспортном обеспечении и в социальной сфере. Треть москвичей рассматривают возможность переезда в новые округа.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Помощь рядом

— Владимир Федорович, вы говорили о социальных объектах и важности их появления в Новой Москве. А какие главные медицинские объекты строятся в Троицком и Новомосковском округах?

— С 2012 года на присоединенных территориях построено 14 поликлиник, больничных корпусов и станций скорой помощи. В прошлом году в ТиНАО только по Адресной инвестиционной программе города введено четыре объекта здравоохранения. Среди них — амбулатория на 110 посещений в смену в поселении Щаповское, детско-взрослый инфекционный корпус на 100 коек в составе больницы с родильным домом в поселении Сосенское, амбулаторный корпус на 500 коек в составе больницы с родильным домом в поселении Сосенское, подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест в поселении Московский.

— А каковы планы на нынешний год по вводу объектов здравоохранения?

— В текущем году в Новой Москве введем две поликлиники. Одна из них — на 220 посещений в смену — будет встроенно-пристроенная к жилому дому в поселении Внуковское. Объект строит инвестор. Вторую, детско-взрослую поликлинику с женской консультацией на 750 посещений в смену, возведут в поселении Сосенское за счет средств из городского бюджета.

— То есть обеспеченность местами в медучреждениях Новой Москвы хорошая?

— На сегодня более 400 тысяч жителей прикреплены для постоянного обслуживания к объектам здравоохранения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Это касается медицинского обслуживания и детей, и взрослых. Таким образом, на сегодняшний день в Новой Москве достигнут показатель стопроцентной обеспеченности населения объектами здравоохранения.

— А спорт получает развитие на присоединенных территориях?

— Мощная инфраструктура спорта и физической культуры Троицкого и Новомосковского округов служит делу укрепления здоровья людей. 2012 года по настоящее время число жителей Новой Москвы, систематически занимающихся спортом, увеличилось с 36,8 тысячи до 155,7 тысячи человек. Это более чем трехкратный рост. И это тоже настоящее и здоровое будущее новых округов.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Оптимистичные перспективы

— Владимир Федорович, вы неоднократно говорили, что один из главных приоритетов — это организация новых рабочих мест. В каких сферах они создаются? Что будет с рабочими местами в будущем?

— Наша важнейшая задача — создать все условия для жизни, успешной трудовой деятельности, для отдыха, культурного и физического развития всех граждан новых округов. Ежегодно в Новой Москве появляется не менее 12,5 тысячи мест приложения труда. Если в 2012 году после присоединения к столице в Троицком и Новомосковском округах насчитывалось 84,8 тысячи рабочих мест, то сейчас их уже свыше 267 тысяч.

— А высокотехнологичные места создаются? Где их организуют?

— Одно из перспективных направлений в создании высокотехнологичных рабочих мест — технопарки. До 2035 года на территории Троицкого и Новомосковского округов планируется открыть 20 таких площадок. В перспективе это даст городу тысячи рабочих мест. Лидерами по созданию рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах являются офисные центры и логистические комплексы. Почти 12 тысяч рабочих мест создано в офисном парке Comcity, в производственно-логистическом комплексе «Внуково-Логистик» — 11,5 тысячи рабочих мест, в логистическом агрокластере «Фуд Сити» — 13,8 тысячи мест, а в бизнес-парке «К-2» — три тысячи рабочих мест. Грамотные высококвалифицированные специалисты требуются практически во всех отраслях. Порядка 85 процентов созданных рабочих мест на территории Новой Москвы уже востребованы специалистами различных отраслей. К 2035 году их количество в новых округах превысит миллион.

— Что поможет такому росту?

— Договоренности с инвесторами. В Москве заключено 17 соглашений по созданию мест приложения труда. В рамках договоров девелоперы построят школы и детские сады, промышленные технопарки, торговые и бизнес-центры в разных районах города. К примеру, технопарк в Крекшине появится в рамках программы создания мест приложения труда. Троицкий и Новомосковский округа привлекают инвесторов своими перспективными территориями. В 2013 году объем финансовых вложений составил 0,13 триллиона рублей, а к 2015 году этот показатель вырос до 0,43 триллиона рублей. Сейчас он превышает 2,5 триллиона рублей.

— Какие планы по инвестированию в дальнейшем? Они не меняются?

— Нет, не меняются. В развитие Троицкого и Новомосковского округов планируется вложить семь триллионов рублей до 2035 года. Около 2,8 триллиона рублей пойдут на строительство жилья, а остальные средства — на развитие инфраструктуры. Как видим, эти перспективы вполне реалистичные.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Центр культуры и искусства

— Владимир Федорович, в Новой Москве идет создание локальных центров культуры. Но есть один проект международного масштаба. В Коммунарке идет проектирование Межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев федерального и городского ведения. Расскажите о нем подробнее. Обсуждаются ли какие-нибудь другие необычные проекты?

— Многие крупные проекты, реализуемые в Троицком и Новомосковском округах и планируемые, своеобразные, если так можно выразиться. У каждого из них своя «изюминка» и уникальная составляющая. Так, на территории административно-делового центра в Коммунарке за счет города будет построен Межмузейный многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс. На сегодня проектная документация для строительства объекта согласована Мосгосэкспертизой. Комплекс будет состоять из пяти выраженных объемов, размещенных на едином стилобате: четырех шести-семиэтажных корпусов фондохранилища федеральных музеев, расположенных в восточной части в шахматном порядке, и одного шестиэтажного корпуса фондохранилища музеев Москвы в западной части.

В фондохранилище предполагается разместить коллекции 16 московских музеев, что составляет около 820 тысяч единиц хранения, а также депозитариев Великой Отечественной войны, музейно-выставочного центра «Росизо», Третьяковской галереи, Государственного исторического музея. В подземном пространстве сделают технические помещения и проложат внутренние инженерные коммуникации. Здесь же будет центральный тепловой пункт, модульная котельная, блочные трансформаторные подстанции, резервуар для дизельного топлива и многое другое.

Если говорить о других центрах, то по индивидуальным проектам в Новой Москве строятся многие образовательные объекты и спортивные сооружения.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

С заботой об экологии

— Новые округа стали привлекательными еще и потому, что чуть ли не половину территории занимают леса, водоемы, парки. Не навредит ли этому экологическому богатству масштабное строительство?

— К настоящему времени в Троицком и Новомосковском округах реконструированы и организованы зоны отдыха для горожан в 21 парке. Они имеют тематическую направленность. К примеру, есть зоны отдыха для проведения мероприятий по исторической реконструкции, стилизованные под сказочных героев, парки физкультурно-оздоровительной направленности. Все они очень популярны у взрослых и детей. Благоприятная экологическая обстановка в ТиНАО стала одним из факторов выбора нового места проживания для жителей исторической части столицы. Мы не только сохраняем зеленое богатство Новой Москвы, но и активно его приумножаем. К 2035 году на новых территориях столицы будет достигнут плановый показатель — благоустроено 86 парков.

— Где они создаются?

— На базе лесопарков и на пустырях. В рамках программы «Мой район» зоны отдыха обустраиваются в шаговой доступности от домов. Это позволяет создавать благоприятные условия для прогулок, отдыха и занятий спортом. Мэр столицы Сергей Собянин неоднократно давал высокую оценку новым и реконструированным паркам, отмечая активное участие жителей Новой Москвы в их благоустройстве.

ДОСЬЕ

Владимир Федорович Жидкин родился в 1963 году в Саранске. В 1985 году окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет имени Огарева и устроился на должность мастера строительного участка. До 2001 года работал на разных должностях: старшим прорабом строительного участка, главным инженером, замдиректора по производственным вопросам, начальником управления специальных работ, заместителем гендиректора по производству и техническим вопросам треста, гендиректором инженерно-строительной компании. Первый заместитель гендиректора ГУП по развитию Московской области (2001–2003). Первый замминистра строительства Московской области (2003–2008). Министр ЖКХ правительства Московской области (2008–2009). Зампред правительства Московской области (2009– 2012). 22 мая 2012 года назначен руководителем Департамента развития новых территорий Москвы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала года в Новой Москве введено в эксплуатацию более 106 тысяч «квадратов» промышленных и социальных объектов. А за девять с половиной лет площадь введенных промышленных и социальных объектов составила 5,2 миллиона квадратных метров.

Ежегодно на территории новых округов создается более 12 тысяч рабочих мест, с каждым годом этот показатель только растет и приближается к 200 тысячам. В Новой Москве появится Центр Российской федерации баскетбола. Площадь комплекса — около 9 тысяч квадратных метров. В нем появятся тренировочные залы и площадки с трибунами на 600 зрителей.