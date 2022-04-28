Специалисты столичных семейных центров помогают наладить отношения между детьми и родителями

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С начала года более трех тысяч человек приняли участие в детско-родительских занятиях столичных семейных центров. Порой в семье случается разлад, и справиться самостоятельно не всегда получается. О том, как сплотить семью, рассказала специалист центра «Берегиня» Светлана Буренина.

В семейный центр обратилась Мария, мама 13-летней Ани.

— Я совершила ошибку и, думала, моя дочь никогда меня не простит. Тяжело переживала расставание с мужем и не могла справиться с болью. Стала отдаляться от дочери, а вскоре переехала в другой горд, оставив Аню с бабушкой. Думала, что всем так будет лучше, — делится Мария.

Спустя некоторое время Мария вновь вышла замуж и родила Ксюшу. Аня посчитала поступок мамы настоящим предательством и не хотела общаться с ней. Мария понимала, что наладить отношения с дочерью будет сложно, что Аня может категорически не принять ни ее, ни маленькую сестренку.

Психолог провел для Марии и Ани курс индивидуальных консультаций. Специалисты приглашали маму и дочь в центр на семейные мероприятия, творческие встречи и мастер-классы, создавали условия для доверительного общения.

— Работа над восстановлением отношений со старшей дочерью давалась Марии непросто — порой ей хотелось сдаться. Но самое важное в решении любого внутрисемейного конфликта — искреннее желание, а оно у мамы и дочери, несомненно, было, — рассказывает специалист центра Буренина Светлана.

Мария и Аня начали проводить время вместе — только вдвоем, делиться секретами. Сестры тоже нашли общий язык, младшая не отходит от Ани ни на шаг, они вместе играют.

Как наладить отношения

Необходимо понимать, что вы боретесь с проблемой, а не друг с другом. Важно объяснять это родным, если им пока сложно осознать, что в этой борьбе вы — команда, а не противники. Не пытайтесь менять друг друга — меняйте свое отношение к ситуации.

Не соревнуйтесь в том, кто делает больший вклад в ваши отношения. Если возникает ощущение, что только вы пытаетесь исправить ситуацию, поговорите об этом, но не обвиняйте близких в бездействии. Может быть, именно сейчас в их сознании происходит переворот, который в дальнейшем изменит всю ситуацию.

Найдите или вспомните, что вас объединяет. Восстановите семейные традиции, придумайте новые, наполните каждый день чем-то пусть маленьким, но общим и исключительно вашим.

Совместные занятия: психологи семейных центров организовывают и проводят занятия, которые помогают гармонизировать отношения в семье.

Метод «Семейные перестановки» помогает родителям и детям на время поменяться местами и увидеть себя со стороны. Смена иерархии дает возможность всем членам семьи взглянуть на ситуацию свежим взглядом и лучше понять друг друга.

На «Семейных практикумах» психологи помогают участникам совместно проработать проблемные ситуации. Занятия помогают повысить навыки общения в семье, найти общий язык и сообща преодолеть конфликты.

Занятия в диалог-клубе помогают родителям понять, как меняется психика ребенка. В ходе встреч родители могут задать психологу любые волнующие их вопросы и поделиться своим опытом друг с другом.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций поддержки семьи и детства: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Они предоставляют поддержку семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую поддержку и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения; межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации; проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.