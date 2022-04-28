Отдал жизнь за своих: как российский моряк спас сотню сослуживцев с крейсера «Москва»

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Старший мичман Иван Вахрушев героически погиб при пожаре на гвардейском ракетном крейсере Черноморского флота «Москва». Его земляки поделились с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о моряке.

Погиб как герой

Иван Леонидович Вахрушев родился в поселке Нижний Турунъю Республики Коми. Отслужив по призыву, в 2000 году он возглавил отделение водолазов войсковой части сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота. Служил и на других судах — крейсерах, фрегатах. В 2017 году выполнял специальные задачи на территории Сирии.

На крейсере «Москва» Иван был старшиной котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части корабля. В ночь на 14 апреля на крейсере начался пожар, сдетонировал боезапас. Вечером того же дня Минобороны сообщило: корабль затонул при буксировке. Большинство, 396 моряков, эвакуировали, но 22 апреля стало известно, что один человек погиб, а судьба еще 27 пока неизвестна.

— Иван Леонидович погиб как герой, — сообщил губернатор Севастополя Иван Развожаев. — Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться.

Иван Вахрушев вывел матросов, когда начался пожар, но сам выбраться не успел / Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости, Семейный архив Ивана Вахрушева

Достойный сын и друг

Александр Грачев, учитель технологии и ОБЖ из школы села Нечкино Сарапульского района, где учился военный, поделился теплыми воспоминаниями об Иване.

— В нашей школе он учился с первого по девятый класс. Я помню Ваню с пятого — тогда стал преподавать у него ОБЖ и технологию, — говорит Грачев. — Он был дисциплинированным парнем. Всегда хорошо учился. Его мама работала тогда в школе на продленке. Она воспитала достойного сына.

Александр Васильевич признался, что когда узнал из новостей о пожаре на крейсере «Москва», его сердце екнуло. Ведь он знал: один из его учеников служит там.

— Иван был ответственным с детства. Он понимал, что ему нужно надеяться только на себя, самому двигаться по жизни. А главное — быть опорой для мамы, — рассказал учитель. — Его отец довольно рано ушел из жизни, и такой поддержки, как у многих, у Ивана не было.

Александр Грачев сейчас руководит школьным музеем. В память о погибшем земляке он готовит большой информационный стенд.

— Собираю фотографии, уточняю подробности его биографии, — делится Александр. — Хочу, чтобы ученики знали, какой герой учился в их школе.

Севастополь запомнит

В Севастополе, где базировался крейсер «Москва», о Вахрушеве тоже не забудут. По словам жительницы города Виктории Гусевой, у Ивана остались жена и сын.

— Иван служил вместе с моим мужем. Мы знаем его как очень хорошего человека, — поделилась Гусева.

Крымчанка Мария Опара отметила, что Иван всегда отличался общительностью.

— Он был замечательным семьянином, — говорит Мария. — Тяжело, когда уходят такие люди. Сейчас в Севастополе завершается лечение восьми матросов из экипажа крейсера «Москва». Как сообщают в пресс-службе правительства региона, военнослужащие уже выздоравливают и заявили о своем желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.