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От концерта Полины Гагариной до полевой кухни

Михаил Петров
Общество
От концерта Полины Гагариной до полевой кухни
Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

«Остров Мечты» приглашает москвичей и гостей столицы на незабываемые майские праздники.

Большая развлекательная программа ждет москвичей и гостей столицы в эти праздничные дни. С 1 по 3 мая и с 7 по 9 мая в городском променаде и южном ландшафтном парке «Острова Мечты» пройдут незабываемые праздничные мероприятия для взрослых и детей. Гостей ждут творческие мастер-классы, шоу, спортивные соревнования и многое другое. 8 мая для посетителей «Острова Мечты» будет петь популярная российская певица Полина Гагарина. Вход на все майские праздничные мероприятия и музыкальный концерт бесплатный.

От концерта Полины Гагариной до полевой кухни Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

Праздничные мероприятия рассчитаны на всех — от мала до велика. Занятия по душе здесь смогут найти и взрослые, и дети. Так, с 1 по 3 мая с 12:00 до 18:00 часов посетителей парка будет ждать насыщенная развлекательная программа на центральной площади городского променада: мастер-классы по рисованию плакатов, квест-игры, торжественное шествие с аниматорами и музыкальная дискотека. Гости праздничных мероприятий смогут принять участие в увлекательных химических шоу, пройти настоящий лабиринт, сыграть в огромную дженгу, создать красочную праздничную открытку и провести самостоятельное шоу мыльных пузырей.

7 и 8 мая с 12:00 до 18:00 в южном ландшафтном парке «Острова Мечты» посетители примут участие в спортивных играх, танцевальном флешмобе и репетиции праздничного парада, приуроченного к 9 Мая. Взрослые гости смогут проверить свою силу и ловкость на специальном спортивном инвентаре, а детям предложат принять участие в перетягивании каната и эстафетах с гигантскими гирями и штангами.

8 мая в 18:00 на площади Москвы состоится грандиозный музыкальный концерт с участием известной российской певицы Полины Гагариной, которая исполнит свои хиты. Вход на концерт свободный.

От концерта Полины Гагариной до полевой кухни Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

В День Победы 9 мая с 12:00 до 18:00 посетители ландшафтного парка смогут попробовать блюда настоящей полевой кухни, принять участие в спортивных состязаниях, а также пройти испытания на силу, ловкость и меткость. Взрослые смогут посетить тир, где каждый желающий сможет пострелять по мишеням, а для юных гостей будет работать детский тир с надувными шариками и дротиками.

В этот праздничный день будут организованы увлекательные творческие мастер-классы для всех желающих, где можно будет нарисовать плакаты, создать гвоздики из бумаги и расписать деревянные самолетики. Праздник будет сопровождаться музыкальными выступлениями творческих коллективов и торжественным парадом с участием ярких барабанщиц. Завершатся майские развлечения в парке «Остров Мечты» праздничной дискотекой.

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