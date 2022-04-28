«Мне есть чем заняться на Родине»: Филипп Киркоров — об отмене концертов, современной музыке и судьбе

Фото: Из личного архива Филиппа Киркорова

Король российской эстрады, певец Филипп Киркоров 30 апреля отметит свое 55-летие грандиозным концертом. А 29 апреля состоится премьера его новой композиции «Хобби», записанной в дуэте с Анной Дзюбой (Асти) — участницей недавно распавшейся группы Artik & Asti. Артист рассказал «Вечерней Москве» о счастливых случаях, предсказаниях Ванги и отношении к санкциям.

— Филипп, расскажите о сюжете песни.

— Я называю эту песню полотном жизни — это история, которая случалась в жизни каждого из нас. Каждого из нас когда-то кто-то предавал, и ты остаешься один, не знаешь, что делать…

И я в этом смысле не исключение. В моей жизни тоже был такой период, когда я остался один и в голову лезли самые дурные мысли. Но от крайней черты меня спас случай. В тот момент, когда тебя оставляют и ты понимаешь, что жизнь закончена, важно, чтобы рядом появился старший товарищ, плечо, на которое можно опереться, и поделиться болью, и поплакаться. Здесь похожая история. В этой песне заложен такой смысл, который поймет каждый человек, по-настоящему любивший, потерявший и вновь обретший — а это, я думаю, 99 процентов тех, кто слушает музыку, и вообще тех, кто живет на свете.

— А что это был за случай, который вас спас?

— Долгая история, я, возможно, расскажу ее со сцены на юбилейном концерте.

— Почему вы решили сотрудничать именно с Аней Асти?

— Меня всегда как магнитом притягивали красивые талантливые певицы. Это такая редкость… Но мне везло. А потом это судьба, понимаете. Мне Ванга предсказала, что все самые главные женщины в моем творчестве и в жизни будут на «а» начинаться и на «а» заканчиваться. И вы посмотрите, что происходит: мою дочь зовут Алла, бывшая супруга — Алла, плюс Анна Нетребко, Алла Агеева (Маша Распутина), Анастасия Стоцкая, Анна Марув. Анна Асти — очередной поворот моей судьбы, которую вершат женщины на «а». В свой юбилей я начинаю отсчет новой пятилетки с роскошной певицей — это счастливый знак.

— Как вам работалось с Аней?

— Я не могу назвать это работой. Это абсолютно творческий, красивый процесс, переплетающийся с очень личными эмоциями.

— Какие строчки из песни вам откликнулись лично?

— «Ты будешь громко смеяться потом… но уже не о нем».

— Что вы думаете о современной музыке?

— Она совсем другая, требует совершенно другого взгляда. Мне интересно было работать: я ломал себя в какой-то степени — и ритмически, и музыкально. Придя в студию, я четко знал: то, что я буду сейчас делать, для меня не совсем привычно и комфортно — все другое.

При внешней простоте песня невероятно сложная. Так сразу не напоешь. Но тем не менее именно такая музыка сегодня становится хитовой. Аня — не смотрите, что она такая мягкая, улыбчивая, и ее команда как продюсеры — достаточно жесткие люди.

Фото: Из личного архива Филиппа Киркорова

— Как отпразднуете юбилей?

— Мы это сделаем на сцене, в Кремлевском дворце, 30 апреля — в моем юбилейном шоу. А потом уже пойдем в ресторанчик и узким кругом отметим мой праздник. Сейчас гулять шумно и не очень хочется, и не очень прилично. Но узким кругом соберемся.

— Как чувствует себя ваш папа? Недавно промелькнуло сообщение, что он попал в больницу.

— Мы активно заканчиваем реабилитацию, чтобы он смог присутствовать на моем концерте, сидеть в почетном первом ряду. А через месяц мы отпразднуем его 90-летие. Если я доживу до его лет, я буду самым счастливым человеком. Папа в полном здравии, в полной памяти. Подводит сердечко, но замечательный Институт Вишневского и доктор Амиран Шотаевич Ревишвили спасли папу уже второй раз.

— Как продвигается ремонт в вашей новой квартире?

— Ох, ремонт никогда не кончится, особенно если предпочитаешь тратить время совсем на другое. Но ничего, потихонечку идет себе. Главное — подремонтировать здоровье чуть-чуть. Уж очень много сил ушло на подготовку концерта. Есть пара «дырочек», которые надо залатать.

— Вы отыграли уже концерт в Санкт-Петербурге. Это такая дань прошлому: в 1992 году один из ваших первых концертов прошел именно в этом городе.

— Представляешь, ровно 30 лет! 17 апреля 1992 года я вышел впервые с концертом в БКЗ «Октябрьский». 30 лет я собираю полные залы… Это совпало случайно. Мне поклонники напомнили.

— В этом году еще и юбилей песни «Единственная моя».

— Да, четверть века.

— Расскажите, как Олег Газманов согласился отдать вам эту вещь. Он сказал, что вы гениальный продюсер, он бы не смог так эту песню презентовать…

— Я продюсер неплохой, это правда. А за песню надо сказать спасибо супруге Олега Марине. Если бы не она, он бы эту песню не отдал. Когда я ее услышал у него на концерте в Сочи, побежал за кулисы, стал просить, но Газманов ни в какую! А Марина говорит: «Отдай! Филипп очень хорошо поет». Три дня с ним «боролась», и в результате он уступил. И даже помог мне эту песню записать. Песня стала канонической. Меня до сих пор ассоциируют именно с песней «Единственная моя», а не с «Зайкой», даже не с «Атлантидой».

— Отмена ваших концертов в Израиле, запрет на въезд в Эстонию как-то заметно скажутся на ваших планах?

— Уж поверь, мне есть чем заняться на Родине. В честь юбилея и до конца 2023 года у меня запланированы концерты по всей России — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Такого грандиозного размаха не было еще никогда. Музыку отменить невозможно. Только жалко моих поклонников в других странах.

Фото: Из личного архива Филиппа Киркорова

ДОСЬЕ

Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в Варне (Болгария) в семье творческой интеллигенции. В пять лет вышел впервые на сцену на концерте отца, певца Бедроса Киркорова. В 1988 году с отличием окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. Народный артист РФ (2008), Украины (2008) и Молдавии (2018).

Угроза безопасности Украины. Министерство культуры «незалежной» признало Филиппа Киркорова «угрозой национальной безопасности» страны. Эту информацию певец принял с иронией: «Новости Украины выглядят как из мира фантастики. Но это — реальность. Внесение в черный список народного артиста Украины — уже звучит как абсурд. Но некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусы, паразитируют на лозунгах и националистической пропаганде. Но я должен сказать им только спасибо, ведь они своей глупостью мне только помогают становиться популярнее», — заявил артист в соцсетях.

Коллеги выразили солидарность, похвалив иронический настрой певца: «Я давно подозревал, что ты — угроза», — написал Николай Басков. «Филипп, добро пожаловать в наш клуб!» — сообщила Валерия. «Да, этот мир двинулся! Ты абсолютно прав!» — согласилась певица Анна Нетребко.

Дорога шаурма к обеду

В какой-то момент на съемках песни с Аней Асти Филиппу захотелось перекусить. «Я очень люблю бигмаки, а контора, которая их производит, как раз закрылась. Но Аня — заботливая девушка. Привезла шаурмы — острой. Настоящая мамочка! Аня будет потрясающей женой и мамой», — рассказал Филипп.

Обманули с ремонтом

В январе этого года разразился скандал: Филиппа Киркорова обманули строители, которых певец нанял для ремонта квартиры в центре Москвы. Мошенники отказались возвращать артисту 5,5 миллиона рублей. Речь идет о недвижимости площадью 615 квадратных метров на Арбате. Киркоров заключил контракт с рабочими на 32 миллиона рублей и выдал предоплату в 11 миллионов. Однако рабочие ничего не сделали и вернули певцу лишь половину аванса. Сейчас дело рассматривается в суде. И, скорее всего, разрешится в пользу артиста.

Не любит играть негодяев

Король эстрады иногда участвует в кинопроектах. Недавно на экраны вышел исторический мультфильм «Суворов: великое путешествие», где певец озвучил злодея-предателя, австрийского генерала. На премьере Киркоров признался, что озвучивать отрицательного персонажа ему было нелегко. Гораздо органичнее он себя чувствует в амплуа доброго волшебника.