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Учим историю не по книгам: что подготовили к празднику в Музее Победы

Никита Миронов
Общество
Учим историю не по книгам: что подготовили к празднику в Музее Победы
Ольга Крылова, Дарья Перлова, Соловьева Анастасия, Марат Санаев на уроке в Музее Победы / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Узнать больше о жизни нашей страны в 1940-е и познакомить детей с подлинной историей помогут экспозиции Центрального музея Великой Отечественной войны. Предстоящие майские выходные и празднование 77-й годовщины Победы — хороший повод туда отправиться.

— Традиционно к 9 Мая музей готовит большую программу. Многие мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы, проходят уже с конца апреля, — сообщила «МВ» заместитель директора Музея Победы Юлия Соколова. — Так, с 20 апреля был дан старт акции, в ходе которой до 9 мая свыше тысячи человек станут участниками возложения цветов к скульптуре Солдата-Победителя в За ле Славы.

Музей Победы также приглашает посетителей на необычные «Звездные экскурсии».

В майские праздники наши гости смогут побывать на экскурсиях, которые проведут по экспозициям «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Подвиг Народа» артисты театра и кино, музыканты и телеведущие. Среди звездных гостей — Игорь Петренко, Евгений Кунгуров, Мирослава Карпович, Владимир Кошевой и другие. Также посетителей ждут концерты, спектакли и новые выставки.

Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!» посвящена 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой. Она занимает более 1200 квадратных метров и буквально погружает посетителя в атмосферу военной Москвы. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты, в числе которых личные вещи советских полководцев — участников обороны столицы.

Например, шинель генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова, командовавшего войсками 33-й армии и освобождавшего Наро-Фоминск, Боровск, Верею. А еще есть пробитое фашистской пулей письмо, которое написала на фронт своему отцу, командиру 32-й стрелковой дивизии Виктору Ивановичу Полосухину, его дочь Аврора.

Также здесь можно увидеть вооружение ополченцев и бойцов Красной армии, предметы быта, например, посуду 1940-х. А еще в музее можно посмотреть фильмы-реконструкции о боях под Москвой.

В мае уже тепло, поэтому по традиции большой интерес вызовут экспозиции под открытым небом.

Одна из самых популярных — «Оружие Победы». Посетители могут познакомиться с коллекцией боевой техники, включающей более 400 экспонатов: от отечественных Ил-4 и Ли-2 до трофейных немецких юнкерсов и японского танка «Ха-Го». Вы сможете своими глазами увидеть легендарную «катюшу», восстановленные после боев танки Т-34 и даже настоящий бронепоезд!

Детям будет интересна экскурсия-репортаж по диорамному комплексу Музея Победы «По следам военного корреспондента». Опираясь на записи из блокнота военного корреспондента, ребятам предстоит проследить героический путь фронтовых репортеров, готовивших материалы для газет о решающих битвах Великой Отечественной войны.

Еще одна интерактивная экскурсия — «Мы победили!». Юные посетители превратятся в бойцов Красной армии! Под руководством командира, как и положено бойцам, ребята начнут службу с изучения строевого устава. Потом они узнают, как началась война, побывают в осажденной Москве. Им расскажут, чем знаменита Сталинградская битва, покажут, как выглядел блокадный Ленинград, как солдаты переправлялись через Днепр и после нескольких лет боев и испытаний дошли до Берлина победителями.

— Интерактивная форма познания — одна из наиболее эффективных, — считает психолог Наталья Панфилова. — Погружаясь в обстановку и события прошедших лет, знакомясь с подлинными предметами того времени, ребенок запомнит больше, чем сидя за партой на уроке в школе.

НЕОБЫЧНАЯ ЗЕМЛЯНКА

На мастер-классе «Арсенал», который проводится в инсталляции «Землянка», можно узнать о судьбах создателей и конструкторов-оружейников, разобрать и собрать автомат Калашникова.

Когда поздравлять женское подразделение полиции

В ближайшие месяцы немало праздников, которые отмечают сотрудники различных спецслужб, отвечающих за безопасность москвичей. Кого не забыть поздравить, расскажет «Вечерка».

  • 28 апреля День контрольно-ревизионных подразделений МВД России.

В структуре МВД служба ревизоров появилась еще в 1936 году. Сейчас контрольно-ревизионные службы есть во всех подразделениях МВД России. Их сотрудники следят за соблюдением налогового и финансового законодательства, целевым использованием материальных ресурсов и выполняют другие важные задачи.

  • 13 мая День охранно-конвойной службы.

Праздник, который нередко проще называют Днем конвоира, приурочен к дате принятия Временного устава конвойной службы рабоче-крестьянской милиции в 1938 году. Сотрудники этой службы доставляют преступников в места заключения, обеспечивая при транспортировке безопасность граждан.

  • 31 мая День подразделений по делам несовершеннолетних.

В этот день принимают поздравления сотрудники одного из самых женских подразделений МВД (на фото). Ведь работой с подростками и их семьями занимаются преимущественно представительницы прекрасного пола.

  • 14 июня. День работников миграционной службы МВД России.

В этот день поздравляют полицейских, которые контролируют потоки миграции на территории России и следят за порядком в этой сфере.

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