Telegram, Gem4me, «ВКонтакте»: что спасет блогеров

Фото: Мессенджер Gem4me

Модная профессия — блогер. А также прибыльная, если удается делать интересный контент и привлекать аудиторию. Достаточно долгий период стабильности и предсказуемости позволил блогерам планировать жизнь в социальных сетях, вкладывать все силы в свои каналы, аккаунты и продакшен. А также у многих блогеров это был основной источник дохода.

Источники дохода заблокировали

Обратная сторона универсальности такого источника и дохода, и развлечения, и работы заключается в том, что в отрыве от своей площадки блогер практически все это сразу же теряет. И однажды этот день настал. Сначала был заблокирован Фейсбук*, затем Инстаграм*. В Ютубе тоже много ограничений — регулярно блокируются каналы, для российских аккаунтов отключена монетизация, и пользователи опасаются его полной блокировки.

Большие потери

На аккаунтах в Инстаграме* были построены бизнесы, это была среда обитания миллионов людей. Сейчас деловая активность там почти отсутствует, даже покупка рекламы запрещена. Ютуб пока не заблокировали полностью, но после отключения монетизации блогеры вынуждены активнее просить донаты, чтобы как-то продолжать свою деятельность и создавать контент.

Что делать дальше?

Собрав вещи, то есть контент и по возможности подписчиков, блогеры приступили к вынужденному переезду. Часто выбор падал на знакомые площадки, в первую очередь Телеграм и «ВКонтакте». Очевидно, что туда пошли очень многие. Конкуренция контента и блогеров и так была там высокой, а с наплывом пользователей она стала еще выше. Кому-то повезет, и он сможет адаптироваться быстро, но у многих уйдет значительное время, чтобы привыкнуть и попытаться нагнать упущенное.

Альтернативы все-таки есть

Пока блогеры думают, как извлечь пользу из старых знакомых соцсетей и мессенджеров, новые площадки постепенно заявляют о себе все громче. Среди них — мессенджер-экосистема Gem4me, где можно не только общаться, но также вести каналы и проводить трансляции. Мессенджер ориентирован на поддержку блогеров, и поэтому сейчас в приложении появляются важные для них вещи. В апреле, например, подключили возможность получать донаты (и, кстати, площадка пока не берет за это комиссию), а в ближайшее время будет настроена и полноценная монетизация каналов.

Каналы структурированы в тематических виджетах, и это удобнее, чем в Телеграме, где, не зная названия блога, вы вряд ли вообще сможете его найти. И хотя каналов в Gem4me уже довольно много, конкуренция за внимание пользователей все еще значительно ниже, чем на раскрученных площадках, а значит, и найти своего читателя или зрителя будет проще.

Фото: Мессенджер Gem4me

Последствия перемен

О периоде неопределенности и хаоса уже многое сказано. Но есть у радикальных перемен и положительные стороны. Это и возможность узнать новое, познакомиться с сервисами, о которых раньше не знали, получить дополнительную аудиторию и новый опыт. В любом случае, если не опускать руки, то обязательно будет интересно.

*Запрещены в РФ по решению суда.

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