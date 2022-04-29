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Более 500 человек принимают участие в общегородском конкурсе «Лидер клуба-2022» центров московского долголетия

Павел Гриднев
Общество
Более 500 человек принимают участие в общегородском конкурсе «Лидер клуба-2022» центров московского долголетия
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Центры московского долголетия проводят масштабный общегородской конкурс «Лидер клуба-2022» среди активистов и лидеров самоорганизованных объединений столицы.

— Быть лидером клуба в центрах московского долголетия — значит делиться своим любимым хобби и вдохновлять окружающих, создавать особую атмосферу внутри большой команды. Сейчас, в ходе конкурса, у наших активистов есть возможность в полной мере проявить себя и свои таланты, обменяться друг с другом опытом, найти единомышленников, — говорит Елена Громова, куратор центров московского долголетия.

Заявки на участие уже подали уже более 500 лидеров клубов из всех 34 центров московского долголетия. Среди участников — опытные мэтры и новички, еще только мечтающие создать свои объединения. Прием заявок продолжается!

38 активистов Центра московского долголетия «Тушино» уже приступили к выполнению конкурсных заданий. Не отстают от них и лидеры ЦМД «Сокольники», 36 представителей которого также участвуют в конкурсе.

Конкурсная программа уникальна, она включает в себя несколько уровней: бронзовый, серебряный, золотой и бриллиантовый. За каждое выполненное задание участники получают баллы. Организаторы конкурса — команда проекта «Центры московского долголетия» и ГБУ «Московские социальные центры» ­— продумали соревновательную программу таким образом, что какого бы уровня конкурсанты не достигли, они гарантированно получили не только признание и удовольствие от своих свершений, но и неповторимые ЗОЖ-подарки. Например, фитнес-браслет или термокружка станут отличными помощниками в проведении ЗОЖ-активностей. А с удобным и вместительным рюкзаком можно будет с удовольствием не только ходить в походы, но и посещать любимые центры московского долголетия. Вышедшие в финал, смогут стать участниками масштабного фестиваля в честь трехлетия проекта «Центры московского долголетия» и получить главный приз — незабываемую прогулку на теплоходе по Москве-реке.

Среди конкурсантов уже есть те, кто с успехом достиг первого, бронзового уровня. Например, Ирина Борисовна Мелешко из Центра московского долголетия «Митино». Женщина — лидер не одного, а целых трех клубов: «Кулинарный практикум», «Гармония души» и «Серебряная сцена». Она с энтузиазмом посещает практически все активности и охотно делится своими знаниями не только на занятиях клубов, но и в социальных сетях.

— Как только узнала о конкурсе «Лидер клуба-2022», сразу решила — нужно участвовать. Очень интересная конкурсная программа! Например, сейчас готовлюсь к тому, чтобы провести мастер-класс для лидеров других центров. Это необычно и волнительно. Надеюсь, что все пройдет хорошо, и будет стимул двигаться дальше. Вообще-то в планах стать победителем! Мне нравится, что шансы есть у каждого — и у тех, кто имеет большой опыт, и у совсем неопытных, если они креативны и верят в себя, — рассказала конкурсантка.

Напоминаем, что заявки на конкурс принимаются до 1 июня 2022 года. «Лидер клуба-2022» — это уникальная возможность для ярких и талантливых активистов проявить себя и рассказать о том, что их вдохновляет. А для тех, кто только планировал организовать собственный клуб — сейчас самое время начать действовать! Вы тоже можете стать победителем!

Подробную информацию об общегородском конкурсе «Лидер клуба-2022» вы можете узнать на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Чтобы стать одним из участников зарегистрируйтесь на сайте конкурса.

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