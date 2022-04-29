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Как получить займ на карту Сбербанка

Полина Французова
Общество
Как получить займ на карту Сбербанка
Фото: Pixabay

Получить займ на карту любого банка — не сложно, но для каждого из них действуют свои специфические условия. Для большинства микрофинансовых организаций, однако, нет разницы между карточками, например, Сбербанка и какого-либо другого банка. Как взять займ на карту Сбербанка онлайн, если вы работаете, как его взять, если вы безработный, и можно ли его оформить, если у вас — кредитная карта Моментум?

Как взять онлайн-кредит на дебетовую карточку Сбербанка

Для чего обычно берутся микрокредиты:

  • не хватает денег на какой-то товар в магазине
  • закончились средства и остаётся несколько дней до зарплаты
  • появились непредвиденные расходы
  • по каким-то причинам не устраивают условия займа в банке
  • нужно мгновенное одобрение для того, чтобы быстрее получить средства

Для таких распространённых финансовых продуктов, как карта Сбербанка, нет специфических особенностей — есть только различия между тем, берёте вы микрозайм, например, на сбербанковскую карту Мир или на кредитную карточку типа Моментум. Оформление и одобрение заявки на быстрый займ длится несколько минут — деньги поступают на карту онлайн, вам для этого не нужно выходить из дома и куда-то отправляться.

Но документы вам всё же потребуются. Необходимый минимум — скан или фотография паспорта и номер вашего телефона. Иногда требуется указать ещё и электронную почту.

Чтобы занять деньги в микрофинансовой организации, предоставляющей такие услуги онлайн, должна быть составлена заявка, указана сумма и предположительный срок кредита. Оставьте также контактные данные, по которым к вам обратится представитель МФО, чтобы подтвердить кредит.

Проценты и сроки

Основной аргумент противников МФО — то, что микрозайм возможно взять только под очень высокий процент. Срочный микрокредит — хорошее средство для того, чтобы быстро поправить своё финансовое положение, но желательно не брать их слишком часто.

Ещё одно характерное свойство займа в микрокредитной организации — то, что он быстрый: максимальный срок составляет 30 дней. Для такого кредита не надо обращаться в банк, он выдаётся сразу же.

Сколько можно взять в микрокредитной организации

Быстрый микрозаём, который выдаётся в таких организациях, может составить до 30 тысяч рублей. Минимальная сумма у каждой компании отличается — кто-то предлагает взять в долг от 1 тысячи, кто-то от 5 или 10.

Можно ли получить отказ

Да, отказы встречаются — пусть и редко. Причиной может послужить крайне плохая кредитная история заёмщика, отсутствие уверенности в том, что он сможет вернуть долг. Например, выясняется, что человек безработный, что у него нет постоянного дохода. В этом случае риск отказа очень высок.

Есть компании, предоставляющие безотказный мгновенный займ для клиентов Сбера — но здесь надо внимательно смотреть на остальные условия. Лицензионные МФО выдают кредит только тем, кто подтвердил платёжеспособность и точно может вернуть займ, когда придёт зарплата или другие поступления. Иначе после подачи заявки вы можете получить отказ.

А если у вас кредитная карта?

Обычная дебетовая карта Сбербанк отличается от кредитной: мгновенные займы на неё тоже можно получать, но этим надо пользоваться осторожнее, как и любым кредитным продуктом. Получение денег онлайн возможно на любые карточки Сбербанк, но есть одно требование: они должны быть оформлены только на получателя.

ООО МКК "Каппадокия", ОГРН 1197456052199, Свидетельство о членстве в СРО "Микрофинансовый Альянс "Институты развития малого и среднего бизнеса №1197456052199 от 09.04.2020. Подробности предоставления займов уточняйте по телефону 8-800-222-80-22.

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