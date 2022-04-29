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В Казани обсудят импортозамещение, цифровизацию и роботизацию машиностроения

Михаил Петров
Общество
В Казани обсудят импортозамещение, цифровизацию и роботизацию машиностроения
Фото: Pixabay

Проблемы форсирования импортозамещения, машиностроение в эпоху цифровизации, слаженная работа органов власти и представителей бизнеса будут обсуждаться на VIII Международном машиностроительном кластерном форуме TATARSTAN INDUSTRIAL DAYS, который пройдет с 19 по 21 мая в столице Республики Татарстан в выставочном центре «Казань Экспо». Мероприятие проводится при поддержке правительства Республики Татарстан.

Импортозамещение стало сегодня актуальной темой на всех встречах представителей органов власти и бизнеса. Невиданные санкции, обрушившиеся на нашу страну, заставляют искать внутренние резервы для наращивания собственного производства. О необходимости форсированного импортозамещения говорил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ. О важности решения этой задачи он напоминает каждый раз на всех мероприятиях, где затрагиваются вопросы экономического благосостояния и безопасности страны. Сроки и способы реализации конкретных программ могут меняться, но нужна слаженная работа органов власти и представителей бизнеса, подчеркивает президент.

Казанский Международный машиностроительный форум как раз и есть та экономическая площадка, где ожидается обсуждение вопросов сотрудничества власти и бизнеса и реализации ими совместных проектов в сфере промышленности. Форум проводится с 2015 года, в его работе принимают участие ведущие эксперты из регионов России, а также зарубежных стран.

В частности, в этом году на форуме планируют обсудить повышение производительности труда в машиностроении, новые возможности импортозамещения, вопросы поддержки федеральными и региональными властями цифровизации, автоматизации, роботизации и ИТ-решений, инновационных экологических разработок, современных проектов газоснабжения. На полях форума состоится презентация инвестиционного потенциала регионов страны, в том числе инвестпроектов в сфере промышленности Татарстана.

Кроме того, в рамках кластерного форума пройдет выставка разработок международных лидеров в области машиностроения, автоматизации, роботизации промышленности, аддитивных технологий и станкостроения.

В эти же дни в выставочном центре «Казань Экспо» запланирован ХIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022», играющий огромную роль в укреплении экономического сотрудничества между Россией и странами исламского мира. Во время саммита откроется выставка индустрии халяль «Russia Halal Expo 2022» и состоятся торжества, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

В рамках культурной программы форума гостям предложат экскурсии по достопримечательностям Казани, в древний город Болгар, а также в музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

Принять участие в форуме смогут предприниматели, желающие расширить свое партнерство и вывести продукцию на федеральный и зарубежный рынок. При желании они смогут стать спикерами форума и выступить на нем со своими докладами.

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