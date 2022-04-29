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«Остров Мечты» открывает летний сезон в ландшафтном парке

Михаил Петров
Общество
«Остров Мечты» открывает летний сезон в ландшафтном парке
Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

Весна, как и лето, — время отпусков, активного отдыха и городских экскурсий. С приходом тепла мегаполис готовит для москвичей и гостей столицы массу увлекательных занятий. Не остается в стороне от общегородских хлопот и парк развлечений «Остров Мечты». 30 апреля здесь стартует новый сезон отдыха на природе. Для москвичей и гостей столицы будут работать кинотеатр под открытым небом, лодочная станция, вейк-парк, летние веранды ресторанов и кафе, а также площадки для отдыха и спорта.

Площадь ландшафтного парка «Острова Мечты» 44 гектара. Москвичи и гости столицы любят здесь часто прогуливаться. В этом году в парке зацветут более 15 тысячи ярких живых цветов, проснутся от «зимней спячки» фонтаны Центральной аллеи, откроют для посетителей свои уютные летние веранды рестораны и кафе, где гости смогут насладиться любимыми блюдами и напитками.

«Остров Мечты» открывает летний сезон в ландшафтном парке Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

А с 30 мая в южной части парка уже начнутся первые сеансы в летнем кинотеатре — одной из самых популярных и романтичных локаций «Остров Мечты». Те, кто ценят удобство и комфорт, обязательно захотят сюда вернуться снова и снова, чтобы посмотреть любимый фильм на огромном экране размером 12 на 6,5 метра. В летнем кинотеатре предусмотрено все — мягкие пуфы, комфортные гамаки, удобные двухместные шезлонги. К услугам гостей 200 посадочных мест. Во время просмотра фильма под открытым небом гости смогут заказать любимые напитки и хрустящий попкорн. Стоимость билетов начинается от 200 рублей в будни и от 250 рублей в выходные. О расписании можно узнать на сайте парка, приобрести билеты на сеансы можно онлайн, а также в кассах у входа в кинотеатр.

Не менее интересные развлечения ждут москвичей и гостей столицы и в северной части парка. К услугам любителей отдыха на воде здесь имеется 40 прогулочных лодок и катамаранов. Взять их в аренду можно на лодочной станции. А вот любителей острых ощущений немало порадует вейк-парк. Есть здесь и реверсивные лебедки для катания на вейкборде, и прокатный пункт, где можно взять на прокат оборудование для занятий. Опытные вейкбордисты смогут насладиться прыжками и трюками на трамплинах. Рядом заработает летнее кафе, в котором гости смогут насладиться живописными видами на Нагатинскую пойму.

«Остров Мечты» открывает летний сезон в ландшафтном парке Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

Понравится посетителям и в ландшафтном парке «Острова Мечты». Здесь для них подготовлены пространства для комфортного отдыха с шезлонгами, мягкими диванами и качелями, имеются спортивные площадки для футбола и баскетбола, большая детская площадка с открытыми и закрытыми горками, канатными сетками для лазания и мини-скалодромом.

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